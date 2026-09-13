Το «Wheel to Live» της Βίκυς Αναστασιάδου κατέκτησε τον Χρυσό Διόνυσο στο 49ο Φεστιβάλ Δράμας

Η ταινία «Wheel to Live», σε σκηνοθεσία της Βίκυς Αναστασιάδου, αναδείχθηκε νικήτρια του Βραβείου Καλύτερης Ταινίας, Χρυσός Διόνυσος, στο 49ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Η κριτική επιτροπή ξεχώρισε το έργο για την «αβίαστα συγκινητική» προσέγγιση της αναπηρίας, καθώς και για την τρυφερότητα, την ειλικρίνεια και το χιούμορ με τα οποία αντιμετωπίζει τους ήρωές της. Η διάκριση αυτή εξασφαλίζει παράλληλα στην ταινία το εισιτήριο για τη λίστα υποψηφιοτήτων του Όσκαρ Ταινίας Μικρού Μήκους.

Η ιστορία πίσω από το «Wheel to Live»

Η αφήγηση της ταινίας περιστρέφεται γύρω από τον Νίκο, ο οποίος μετά από ένα ατύχημα βρίσκεται σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Εκεί, καλείται να αντιμετωπίσει μια νέα πραγματικότητα και να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με το σώμα του, τα όριά του και την ίδια του την πορεία.

Το σενάριο της ταινίας βασίζεται στην πραγματική ιστορία του Νίκου, ο οποίος μετέτρεψε τη δική του εμπειρία σε κινηματογραφικό έργο. Η κριτική επιτροπή, εκτός από την προσέγγιση της αναπηρίας, εστίασε στην ανθρώπινη ευθραυστότητα που βρίσκεται στο επίκεντρο του έργου.

Σημαντικές διακρίσεις και χρηματικά έπαθλα

Πέρα από τον Χρυσό Διόνυσο, που αποτελεί την κορυφαία διάκριση του Φεστιβάλ Δράμας, η ταινία της Βίκυς Αναστασιάδου εξασφαλίζει μια θέση στη λίστα υποψηφιοτήτων για το Όσκαρ Ταινίας Μικρού Μήκους. Αυτή η αναγνώριση ανοίγει τον δρόμο για διεθνή προβολή και περαιτέρω αναγνώριση.

Το βραβείο συνοδεύεται επίσης από ένα χρηματικό έπαθλο ύψους 10.000 ευρώ, προσφέροντας σημαντική στήριξη για μελλοντικά κινηματογραφικά εγχειρήματα. Επιπλέον, η ταινία κερδίζει τη συμμετοχή στο Agora Short Film Lab του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη και προώθηση νέων κινηματογραφικών ιδεών.

Η τελετή λήξης και η σημασία του Φεστιβάλ για τη Δράμα

Η τελετή λήξης της 49ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας ολοκληρώθηκε σε έντονα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, καθώς η διοργάνωση οδεύει πλέον προς τον μεγάλο σταθμό της 50ής επετείου της.

Ο πρόεδρος του Φεστιβάλ και δήμαρχος Δράμας, Γιώργος Παπαδόπουλος, υπογράμμισε τη σημασία του θεσμού για την πόλη. Τόνισε ότι το Φεστιβάλ δεν είναι απλώς μια μεγάλη διοργάνωση, αλλά αποτελεί κομμάτι της ζωής της Δράμας, όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και απέκτησε τη δική του ιστορία και ξεχωριστή θέση στον διεθνή κινηματογραφικό χάρτη. Επίσης, ανέφερε ότι εδώ θα συνεχίσει να γράφει την επόμενη σελίδα της ιστορίας του.

Ο δήμος Δράμας, μέσω του πολιτιστικού του οργανισμού, είναι ο βασικός διοργανωτής και δεσμεύτηκε να συνεχίσει να στηρίζει το φεστιβάλ με όλες του τις δυνάμεις, εκφράζοντας την πίστη στον πολιτισμό, τον κινηματογράφο και τη σχέση του φεστιβάλ με την πόλη. Ο κ. Παπαδόπουλος ευχαρίστησε επίσης το υπουργείο Πολιτισμού για την ανανέωση των χώρων διεξαγωγής, του Δημοτικού Ωδείου Δράμας και του Κινηματογράφου «Ολύμπια».

Η κυβερνητική στήριξη στον ελληνικό κινηματογράφο

Ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσων Φωτήλας, παρευρέθηκε στην τελετή και υπογράμμισε τη δέσμευση της κυβέρνησης για τη στήριξη του κινηματογράφου και της οπτικοακουστικής παραγωγής. Χαρακτήρισε αυτή τη στήριξη ως εθνική στρατηγική που υλοποιείται με συνέχεια εδώ και τρία χρόνια.

Ο κ. Φωτήλας ανέφερε συγκεκριμένα στοιχεία για την αύξηση της χρηματοδότησης, σημειώνοντας ότι από τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως που διατίθεντο μέχρι το 2019 για τον ελληνικό κινηματογράφο, σήμερα έχουν εξασφαλιστεί 15 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτή η αυξημένη χρηματοδότηση δεν αφορά μόνο μία χρονιά, αλλά έχει διασφαλιστεί για πέντε συνεχόμενα χρόνια.

Τέλος, ο υφυπουργός τόνισε ότι για πρώτη φορά υπάρχει ένα καθορισμένο και σαφές πλαίσιο στήριξης για τον ελληνικό κινηματογράφο.

Με πληροφορίες από: Topontiki