Ο Αιμιλιανός Σταματάκης για τον Νίκο Ξυλούρη: «Ο τύπος ανθρώπου του δεν υπάρχει στη σύγχρονη εποχή»

Ο ηθοποιός Αιμιλιανός Σταματάκης παραχώρησε συνέντευξη στο topontiki.gr, με αφορμή τη μουσικοθεατρική παράσταση «Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης». Η παράσταση, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία με sold out εμφανίσεις τον περασμένο χειμώνα και μια εκτεταμένη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026, συνεχίζει τη θριαμβευτική της πορεία για δεύτερη συνεχή χρονιά στο θέατρο Ήβη. Ο Αιμιλιανός Σταματάκης, ο οποίος ενσαρκώνει τον Ψαρονίκο, αναφέρθηκε στον μεγάλο καλλιτέχνη, επισημαίνοντας ότι «ο τύπος ανθρώπου του Νίκου Ξυλούρη δεν υπάρχει στη σύγχρονη εποχή».

Η παράσταση «Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης»

Η μουσικοθεατρική παραγωγή φέρει τον τίτλο «Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης» και παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη. Την παραγωγή έχουν αναλάβει η Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, εξασφαλίζοντας μια υψηλών αξιώσεων παρουσίαση της ζωής και του έργου του εμβληματικού καλλιτέχνη.

Το κείμενο της παράστασης βασίζεται σε πολυετή έρευνα και πλούσιο αρχειακό υλικό, με την υπογραφή της Ζαχαρένιας Πετράκη. Ο Νικορέστης Χανιωτάκης, εκτός από σκηνοθέτης, είναι και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης, γεγονός που προσδίδει επιπλέον κύρος στην παραγωγή.

Ο Αιμιλιανός Σταματάκης στον ρόλο του Ψαρονίκου

Ο Αιμιλιανός Σταματάκης ερμηνεύει τον Ψαρονίκο, τον Νίκο Ξυλούρη, σε αυτή την παράσταση. Όπως τόνισε ο ίδιος, πρόκειται για την πρώτη φορά που η ζωή και το έργο αυτού του μεγάλου Έλληνα, ενός καλλιτέχνη-συμβόλου, παρουσιάζεται στο θέατρο με τέτοια αρτιότητα και πληρότητα.

Η παραγωγή χαρακτηρίζεται από έναν πολυπληθή θίασο και τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών τόσο από τον χώρο του θεάτρου όσο και της μουσικής. Μέσα από τη σκηνική αναβίωση, ο «Αρχάγγελος της Κρήτης» ζωντανεύει με ζωντανή μουσική, αδημοσίευτο φωτογραφικό υλικό, πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα και μια συγκινητική αφήγηση.

Μια βιωματική εμπειρία και η μουσική διάσταση

Η παράσταση προσφέρει μια βιωματική εμπειρία, καθώς ενώνει τη μαρτυρία, την τέχνη και τη συγκίνηση. Το έργο στοχεύει να συστήσει τη μορφή του Ξυλούρη όχι μόνο ως μια φωνή-σύμβολο, αλλά και ως το εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που τραγουδούσε με την ψυχή ενός ολόκληρου λαού.

Οι θεατές έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα εμβληματικά τραγούδια του Νίκου Ξυλούρη σε νέες ενορχηστρώσεις, τις οποίες επιμελήθηκε ο Ανδρέας Κατσιγιάννης. Παράλληλα, το κρητικό πρόγραμμα της παράστασης φέρει τη μουσική επιμέλεια του Ross Daly, προσφέροντας μια αυθεντική αίσθηση της κρητικής παράδοσης.

Αναβίωση προσωπικοτήτων και φιλίες

Στο πλαίσιο της παράστασης, αναβιώνουν προσωπικότητες που υπήρξαν σταθμοί στην καλλιτεχνική και πολιτιστική ζωή της Ελλάδας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ονόματα όπως η Τζένη Καρέζη, ο Κώστας Καζάκος και ο Χρήστος Λεοντής, οι οποίοι συνδέθηκαν με τον Νίκο Ξυλούρη.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στη σχέση του Νίκου Ξυλούρη με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Η συνεργασία τους ξεκίνησε με τον σημαντικό δίσκο «Διόνυσε Καλοκαίρι μας» και εξελίχθηκε σε μια δυνατή και ουσιαστική φιλία, που άφησε το στίγμα της στην ελληνική μουσική σκηνή.

Μαγικές στιγμές και μελλοντικά σχέδια

Ο Αιμιλιανός Σταματάκης μοιράστηκε επίσης τις «μαγικές στιγμές» που έζησαν οι συντελεστές της παράστασης κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών τους στην Κρήτη, τον τόπο καταγωγής του Νίκου Ξυλούρη. Αυτές οι παραστάσεις φαίνεται να άφησαν μια ξεχωριστή εντύπωση σε όλη την ομάδα.

Κλείνοντας τη συνομιλία του με το topontiki.gr, ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στα προσεχή του τηλεοπτικά σχέδια. Τα σχέδια αυτά, όπως αποκάλυψε, έχουν επίσης σχέση με την Κρήτη, υποδηλώνοντας μια συνεχή καλλιτεχνική σύνδεση με το νησί.

Με πληροφορίες από: Topontiki