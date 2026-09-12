Η πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία ξεκινά επίσημα από σήμερα, Σάββατο, σηματοδοτώντας το τέλος της παρατεταμένης περιόδου με υψηλές θερμοκρασίες. Ο καιρός θα παρουσιάσει μεταβολή από το απόγευμα, με βροχές να σημειώνονται αρχικά στα βόρεια της χώρας. Η Αττική αναμένεται να επηρεαστεί από αυτό το φθινοπωρινό σκηνικό, με σύντομες βροχές να εκδηλώνονται από την Κυριακή.

Η έναρξη της κακοκαιρίας και η πτώση της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά, επανερχόμενη σε επίπεδα που είναι φυσιολογικά για την εποχή. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, δεν αναμένεται κάποια σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, ο ίδιος διευκρινίζει πως δεν πρόκειται ακόμη για την οριστική είσοδο στο φθινόπωρο, αλλά για την πρώτη πιο οργανωμένη μεταβολή του Σεπτεμβρίου.

Αυτή η μεταβολή αναμένεται να περιορίσει το παρατεταμένο καλοκαιρινό σκηνικό που επικρατούσε τις τελευταίες ημέρες. Παρά την έναρξη της κακοκαιρίας, η σημερινή ημέρα, Σάββατο, παραμένει ζεστή σε ορισμένες περιοχές. Ένα δυτικό-βορειοδυτικό ρεύμα ανεβάζει τον υδράργυρο σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο, όπου οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36-37 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ, ωστόσο, η θερμοκρασία αναμένεται να δροσίσει λόγω της εποχής.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν το Σάββατο

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Αναστασία Τυράσκη, από το μεσημέρι του Σαββάτου προβλέπονται βροχές και καταιγίδες σε περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος και η Δυτική Μακεδονία. Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να επεκταθούν αργότερα προς την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, επηρεάζοντας ένα ευρύ φάσμα της βόρειας Ελλάδας.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Αυτά τα φαινόμενα θα είναι κυρίως επικεντρωμένα σε ορεινές περιοχές της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας. Αντίθετα, οι νοτιοανατολικές περιοχές, το Αιγαίο και η Κρήτη δεν θα επηρεαστούν άμεσα από την κακοκαιρία και θα διατηρήσουν συνθήκες ηλιοφάνειας.

Το σκηνικό του καιρού την Κυριακή

Την Κυριακή, ο καιρός θα καταστεί άστατος, με την εμφάνιση νεφώσεων και σποραδικών βροχών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, βροχές αναμένονται στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά τμήματα και στο βόρειο Αιγαίο. Η μεταβολή αυτή θα φέρει ένα πιο φθινοπωρινό κλίμα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Στην Αττική, υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς και σύντομες βροχές κατά τη διάρκεια της Κυριακής. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, οι οποίοι θα μεταφέρουν πιο δροσερές αέριες μάζες, συμβάλλοντας στην περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και στην αλλαγή του καιρικού σκηνικού.

Η εξέλιξη του καιρού σε Δευτέρα και Τρίτη

Το άστατο καιρό με νεφώσεις και σποραδικές βροχές θα συνεχιστεί και τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας, τη Δευτέρα και την Τρίτη. Οι βοριάδες θα διατηρηθούν, με την έντασή τους να φτάνει έως και τα 6 μποφόρ, επηρεάζοντας κυρίως τις θαλάσσιες περιοχές και τις ακτές.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή και αυτές τις ημέρες. Στα βόρεια της χώρας, ο υδράργυρος θα κυμανθεί μεταξύ 25 και 28 βαθμών Κελσίου, ενώ στα νότια τμήματα, οι μέγιστες θερμοκρασίες δεν θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Το φθινοπωρινό σκηνικό θα είναι πλέον παγιωμένο για τις αρχές της εβδομάδας, με δροσερότερες συνθήκες σε όλη τη χώρα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis