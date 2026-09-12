Η δανέζικη ταινία «Woman Unknown» κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στο 83ο Φεστιβάλ Βενετίας

Η δανέζικη ταινία «Woman Unknown» της Μέι Ελ Τούχι απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αποτελώντας την κορυφαία διάκριση της διοργάνωσης. Στο πλαίσιο του ίδιου φεστιβάλ, τιμήθηκαν επίσης οι ηθοποιοί Ματίλντε Αρσέλ και Τζον Μάλκοβιτς για τις ερμηνείες τους, ενώ το ντοκιμαντέρ «NAZA» έλαβε το ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής.

Ο Χρυσός Λέοντας στην «Woman Unknown»

Η ταινία «Woman Unknown», μια δανέζικη παραγωγή σε σκηνοθεσία της Δανοαιγύπτιας Μέι Ελ Τούχι, αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Η επιτροπή του φεστιβάλ απένειμε στην ταινία το πιο σημαντικό βραβείο, τον Χρυσό Λέοντα, αναγνωρίζοντας την καλλιτεχνική της αξία και την συνολική της παραγωγή.

Η διάκριση αυτή αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τη δανέζικη κινηματογραφία και την σκηνοθέτιδα Μέι Ελ Τούχι. Η «Woman Unknown» κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα στις συμμετοχές του φεστιβάλ, κερδίζοντας την προτίμηση της κριτικής επιτροπής και λαμβάνοντας τον Χρυσό Λέοντα, ένα από τα πιο αναγνωρισμένα βραβεία στον χώρο του κινηματογράφου.

Διακρίσεις για τους πρωταγωνιστές

Εκτός από τον Χρυσό Λέοντα για την καλύτερη ταινία, το 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας απένειμε και βραβεία ερμηνείας σε κορυφαίους ηθοποιούς. Το βραβείο καλύτερου πρώτου γυναικείου ρόλου απονεμήθηκε στη Δανέζα ηθοποιό Ματίλντε Αρσέλ, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία «Woman Unknown».

Στην ταινία, η Ματίλντε Αρσέλ υποδύεται μια οικιακή βοηθό που φέρει ένα βαρύ μυστικό από την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η ερμηνεία της Δανέζας ηθοποιού κρίθηκε ως η καλύτερη στην κατηγορία της, προσδίδοντας ακόμα μία διάκριση στην παραγωγή που απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα.

Ο τίτλος του καλύτερου άνδρα ηθοποιού ανακηρύχθηκε ο Τζον Μάλκοβιτς. Ο Αμερικανός ηθοποιός τιμήθηκε για την ερμηνεία του στην ταινία «Wild Horse Nine» του Μάρτιν ΜακΝτόνα. Στην συγκεκριμένη παραγωγή, ο Μάλκοβιτς υποδύεται έναν γερασμένο και κυνικό πράκτορα της CIA, ο οποίος βρίσκεται εκτός ελέγχου, με την ερμηνεία του να εντυπωσιάζει την κριτική επιτροπή του φεστιβάλ.

Το ειδικό βραβείο στην ταινία «NAZA»

Στο πλαίσιο των βραβεύσεων του 83ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ένα ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «NAZA». Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ περιγράφεται ως «σοκ» και εστιάζει στη σφαγή αμάχων που έλαβε χώρα στη Γάζα.

Η επιλογή του «NAZA» για το ειδικό βραβείο υπογραμμίζει τη σημασία του θέματος που πραγματεύεται και τον αντίκτυπο που είχε στην κριτική επιτροπή. Η ταινία αναδεικνύει τα γεγονότα της σφαγής αμάχων στη Γάζα, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα ευαίσθητο και τραγικό ζήτημα.

Η υποδοχή του ντοκιμαντέρ

Η προβολή του ντοκιμαντέρ «NAZA» στο Φεστιβάλ της Βενετίας συνοδεύτηκε από θερμή υποδοχή από το κοινό. Μετά την ολοκλήρωση της προβολής του, το ντοκιμαντέρ για τη σφαγή στη Γάζα απέσπασε παρατεταμένα χειροκροτήματα, διάρκειας 25 λεπτών.

Αυτή η εκτεταμένη αντίδραση του κοινού υποδηλώνει τον ισχυρό αντίκτυπο και τη συγκίνηση που προκάλεσε η ταινία στους θεατές. Τα 25 λεπτά χειροκροτήματος αποτελούν μια σπάνια και εντυπωσιακή ένδειξη αναγνώρισης για το περιεχόμενο και την παρουσίαση του ντοκιμαντέρ «NAZA» στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader