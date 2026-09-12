Νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το ιατρείο και τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι εξετάσεις αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου του καλλιτέχνη, ενώ καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις με νέες αποκαλύψεις για τη λειτουργία του ιατρείου και τη διαχείριση των γιατρών μετά το περιστατικό. Παράλληλα, φωτογραφικά ντοκουμέντα φέρεται να αντικρούουν το άλλοθι ενός εκ των γιατρών.

Καταγγελίες ασθενών για τις θεραπείες

Ένας πελάτης, ο οποίος φέρεται να υπήρξε θύμα των δύο γιατρών, κατέθεσε ότι πλήρωσε 2.500 ευρώ για την κάθε συνεδρία, συμπληρώνοντας το παζλ των μαρτυριών που «δείχνουν» το ιατρείο. Η μάρτυρας ανέφερε ότι της συστήθηκε το ιατρείο ως βοήθεια για το αυτοάνοσο νόσημά της. Εκείνη την περίοδο, ακολουθούσε αγωγή με μικρή δόση κορτιζόνης και ένα άλλο φάρμακο για τη σταθεροποίηση του αυτοάνοσου.

Σύμφωνα με την ίδια, η κυρία Γ. της είπε ότι έπρεπε να κόψει αυτά τα φάρμακα, τονίζοντας πως η κορτιζόνη είναι πολύ επικίνδυνη. Της ανέφερε ακόμη ότι «βλέπω εδώ στο αίμα σου ότι θα ξεκινήσει ο καρκίνος. Θα πάθεις καρκίνο και τέτοια». Οι κουβέντες αυτές την έπεισαν να σταματήσει την αγωγή, με αποτέλεσμα να αποκτήσει πρόβλημα στα νεφρά, δηλαδή νεφρική ανεπάρκεια, καθώς δεν ήταν καλυμμένη με φάρμακα. Η μάρτυρας νοσηλεύτηκε τρεις φορές στον Ευαγγελισμό.

Επιπλέον, η μάρτυρας περιέγραψε ότι την είχε πάει σε ένα δωμάτιο με μηχανήματα, όπου της είπαν τι έπρεπε να κάνει, αλλά δεν προχώρησε, καθώς οι θεραπείες ήταν πανάκριβες και δεν πίστευε ότι θα τη βοηθούσαν. Όταν ενημέρωσε την κυρία Γ. για τα προβλήματα και τις τιμές που είχαν αποσυντονιστεί εντελώς, η απάντηση ήταν «έκανες όλες τις εξετάσεις, να δούμε». Ωστόσο, η κυρία Γ. δεν επικοινώνησε ποτέ ξανά μαζί της για να ενημερωθεί για την κατάστασή της. Την ίδια στιγμή, άλλος γιατρός περιέγραψε στον τηλεοπτικό σταθμό ότι είχε προβληματισμούς όταν άκουγε από τους ασθενείς της για τις θεραπείες της κλινικής, δηλώνοντας ότι κατάφερε να αποτρέψει πολλούς από το να πάνε.

Οι κινήσεις του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου

Κρίσιμο στοιχείο στην υπόθεση αποτελούν οι κινήσεις του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, παθολόγου και ιδιοκτήτη της Stem Cell. Οι κινήσεις του καταγράφηκαν σε φωτογραφίες από κάμερα κλειστού κυκλώματος την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στον χώρο του ιατρείου στο Κολωνάκι, για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι την επίμαχη ώρα δεν βρισκόταν στο ιατρείο, καθώς είχε αποχωρήσει για να πάει για φαγητό. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, είχε προηγουμένως τρία άλλα ραντεβού με ασθενείς και ενημερώθηκε για το περιστατικό από τη σύζυγό του, όταν βρισκόταν εκτός του ιατρείου.

Όπως έχει αναφέρει, στη συνέχεια επέστρεψε στον χώρο και έκανε ο ίδιος ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ φέρεται να του χορήγησε και δύο ενέσεις αδρεναλίνης. Ωστόσο, το νέο υλικό από τις κάμερες του εστιατορίου που δόθηκε στη δημοσιότητα καταγράφει διαφορετικά τους χρόνους.

Φωτογραφικά ντοκουμέντα και αντιφάσεις στους χρόνους

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τις κάμερες του εστιατορίου, ο γιατρός μπήκε στο εστιατόριο στις 13:59 και αποχώρησε στις 14:43. Οι συγκεκριμένες ώρες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με όσα συνέβησαν στο ιατρείο.

Το νέο αυτό υλικό αναμένεται να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες για την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, αλλά και με τα δεδομένα από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, τα οποία επικαλείται ο δικηγόρος του εκλιπόντος.

Η ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο στην υπόθεση αποτελεί η ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή φέρεται να έχει καταθέσει ότι ο Μαζωνάκης έφτασε στον χώρο στις 13:55.

Αυτή η μαρτυρία έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της Ιωάννας Γάκα, η οποία φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι ο τραγουδιστής έφτασε στις 16:00. Τη μαρτυρία του οδηγού ταξί φέρεται να επιβεβαιώνει και γραμματέας του ιατρείου, προσθέτοντας ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο στην έρευνα.

Η κηδεία του καλλιτέχνη

Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 13:00. Οι νέες αποκαλύψεις για το ιατρείο και τη διαχείριση των γιατρών μετά το περιστατικό αναμένεται να συμβάλουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: News.gr, Reader