Ο Αντώνης Ρέμος «δονεί» τη Θεσσαλονίκη σε επετειακή συναυλία

Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επετειακή συναυλία που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στο τραγούδι. Η δωρεάν εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στην παραλία της πόλης, στο άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου, με ώρα έναρξης τις 20:00.

Χιλιάδες κόσμου αναμένεται να κατακλύσουν την περιοχή, ενώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για προσέλευση άνω των 200.000 ατόμων, οι οποίοι θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουν τη μεγάλη αυτή γιορτή.

Μεγάλες εκπλήξεις και διεθνείς συμμετοχές

Ο Αντώνης Ρέμος έχει ετοιμάσει πλήθος εκπλήξεων για το κοινό, με μεγάλα ονόματα να ανεβαίνουν στη σκηνή δίπλα του. Στη μεγάλη αυτή γιορτή θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, η Μαντώ, η Καίτη Γαρμπή, η Δέσποινα Βανδή, ο Μάνος Πυροβολάκης, ο Σέρβος Ζέλικο Γιοξίμοβιτς, οι Gypsy kings, οι Snap!, ο Mr President και ο Haddaway.

Όπως είχε αναφέρει ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος σε συνέντευξη τύπου ενόψει της βραδιάς, η συναυλία θα αποτελέσει ένα μουσικό ταξίδι στις τρεις δεκαετίες της καριέρας του. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει διεθνείς επιτυχίες και αναφορές σε τραγούδια και καλλιτέχνες που σημάδεψαν διαφορετικές περιόδους της μουσικής του πορείας.

Εντυπωσιακή παραγωγή και προσέλευση κόσμου

Η παραγωγή της συναυλίας αναμένεται να είναι εντυπωσιακή, με τη χρήση 1000 τετραγωνικών μέτρων οθονών και δέκα γιγαντοοθονών περιμετρικά του μεγάλου stage. Επιπλέον, 1200 drone, 30 live κάμερες και πυροτεχνήματα έχουν στηθεί και είναι έτοιμα να προσφέρουν μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία.

Η προσέλευση του κοινού αναμένεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς διοργανώνονται εκδρομές από όλη την Ελλάδα, αλλά και από τα Βαλκάνια, όπου ο Αντώνης Ρέμος διατηρεί μία πολύ μεγάλη βάση θαυμαστών.

Επιπτώσεις στην πόλη

Η μεγάλη προσέλευση επισκεπτών έχει ήδη επηρεάσει την πόλη της Θεσσαλονίκης. Τα καταλύματα έχουν σχεδόν εξαντληθεί τόσο στην πόλη όσο και στις γύρω περιοχές. Παράλληλα, θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από νωρίς, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση και η ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Με πληροφορίες από: typosthes.gr