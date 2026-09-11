Νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Είχε χάσει τις αισθήσεις του 1,5 ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ»

Σε ένα πρωτοφανές θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος κατέληξε σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι το απόγευμα της Τετάρτης. Νεότερα στοιχεία και καταγγελίες από τον δικηγόρο της οικογένειάς του, Χαράλαμπο Λυκούδη, στον ΑΝΤ1, ανατρέπουν τα μέχρι πρότινος δεδομένα, προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία. Οι αποκαλύψεις αφορούν την λειτουργία ιατρικού μηχανήματος, την καθυστέρηση στην κλήση του ΕΚΑΒ, καθώς και προσπάθειες αλλοίωσης στοιχείων.

Η αποκάλυψη για την πλασμαφαίρεση και η καθυστέρηση του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του κ. Λυκούδη, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του Κολωνακίου τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στις 14:12 το μεσημέρι και εργαζόταν αδιάλειπτα επί 42 λεπτά, έως τις 14:54. Αυτό το εύρημα, που προέκυψε από το λογισμικό του μηχανήματος, καταρρίπτει πλήρως τους αρχικούς ισχυρισμούς των θεραπόντων ιατρών πως ο τραγουδιστής δεν πρόλαβε τελικά να υποβληθεί στη θεραπεία.

Ο δικηγόρος τόνισε ότι από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του μιάμιση ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Η κλήση προς το ΕΚΑΒ έγινε τελικά στις 16:21, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την καθυστέρηση του γιατρού να αναζητήσει άμεση ιατρική βοήθεια για τον καλλιτέχνη.

Βαριές κατηγορίες και προσπάθειες αλλοίωσης στοιχείων

Οι δύο ιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Οι εξονυχιστικοί έλεγχοι των αρχών στις ηλεκτρονικές συσκευές των κατηγορουμένων έφεραν στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, οι οποίες ενισχύουν τις υποψίες για προσπάθεια συγκάλυψης.

Ειδικότερα, η έρευνα αποκάλυψε πως ο ηλεκτρονικός φάκελος του καλλιτέχνη διαγράφηκε οριστικά, ενώ παράλληλα έγινε προσπάθεια καθαρισμού και αλλοίωσης του χώρου του ιατρείου. Επιπλέον, στο κινητό τηλέφωνο της 56χρονης γιατρού υπήρχε φωτογραφικό υλικό του καλλιτέχνη πριν από την έναρξη της θεραπείας, το οποίο διαγράφηκε εσπευσμένα αμέσως μετά το συμβάν. Μετά την κατάρρευση του δημοφιλούς τραγουδιστή, οι δύο γιατροί επιχείρησαν να εξαφανίσουν κάθε ίχνος της παρουσίας του στον χώρο, ενώ αναζητούσαν απεγνωσμένα στην τεχνητή νοημοσύνη μεθόδους επαναφοράς. Η άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο πριν τις 14:00 επιβεβαιώνεται και από τη μαρτυρία του οδηγού ταξί που τον μετέφερε.

Το αίτημα για αναβάθμιση της κατηγορίας

Ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης ζήτησε από τον αρμόδιο ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ο κ. Λυκούδης αιτιολόγησε το αίτημα αυτό, αναφέροντας ότι η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης έγινε για κάποιον που δεν προβλέπεται, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε κάποια ασθένεια συμβατή με αυτήν την πράξη.

Επιπλέον, ο δικηγόρος υπογράμμισε ότι η πράξη τελέστηκε σε έναν χώρο που δεν πληροί τις προϋποθέσεις, ενώ ο ασθενής βρισκόταν σε κατάσταση υπερδιέγερσης. Κατά τον κ. Λυκούδη, όταν κάποιος τελεί μία πράξη παράνομη, τόσο όσον αφορά την εξειδίκευσή του όσο και όσον αφορά τον χρόνο που την τελεί, τότε αποδέχεται ότι όταν θα επέλθει ένα τραγικό αποτέλεσμα δεν θα μπορεί να το αντιμετωπίσει. Τέλος, αναφέρθηκε ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο δεν λειτουργούσε καν ο απινιδωτής, ένα βασικό ιατρικό εργαλείο.

Η ιατροδικαστική εξέταση και το «απροσδιόριστο» πόρισμα

Σχετικά με την επίσημη εικόνα από την ιατροδικαστική εξέταση της σορού του Γιώργου Μαζωνάκη, η ιατροδικαστής – πραγματογνώμονας Ουρανία Δημακοπούλου μίλησε στην εκπομπή «Χωρίς Φίλτρο» του ΕΡΤnews. Σύμφωνα με την κ. Δημακοπούλου, η αιτία θανάτου παραμένει απροσδιόριστη.

Η ιατροδικαστής εξήγησε ότι ο χαρακτηρισμός «απροσδιόριστη αιτία θανάτου» αποτελεί απολύτως προβλεπόμενο ιατροδικαστικό συμπέρασμα. Αυτό συμβαίνει όταν, με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα από την αυτοψία, τη νεκροψία – νεκροτομή και το διαθέσιμο ιατρικό ιστορικό, δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η άμεση και κύρια αιτία που οδήγησε στον θάνατο του ατόμου.

Με πληροφορίες από: Reader, Ieidiseis