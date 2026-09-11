Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Χισάμ Σαλάχ

Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην ανακοίνωση της απόκτησης του Χισάμ Σαλάχ, ενός διεθνούς Αιγύπτιου αριστερού ίντερ, ενισχύοντας σημαντικά την ομάδα χάντμπολ Ανδρών. Ο σύλλογος των Πειραιωτών έκανε γνωστή την είδηση μέσω επίσημης ανακοίνωσης, προσθέτοντας έναν παίκτη με διεθνή εμπειρία στο ρόστερ του. Ο Σαλάχ, ο οποίος αποτελεί προϊόν της Ζάμαλεκ, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και θα συνεχίσει την καριέρα του στο «Λιμάνι».

Η πορεία του Χισάμ Σαλάχ στην Ζάμαλεκ

Ο Χισάμ Σαλάχ ξεκίνησε την αθλητική του πορεία στις ακαδημίες της Ζάμαλεκ, όπου παρέμεινε για ένα διάστημα 13 ετών. Εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα στο άθλημα του χάντμπολ, αναπτύσσοντας τις δεξιότητές του και ανεβαίνοντας σταδιακά τις ηλικιακές κατηγορίες του συλλόγου. Η μακροχρόνια παρουσία του στη Ζάμαλεκ τον βοήθησε να διαμορφώσει την αγωνιστική του ταυτότητα.

Τη σεζόν 2020-21, ο Σαλάχ εντάχθηκε στην ανδρική ομάδα της Ζάμαλεκ, όπου και καθιερώθηκε σε υψηλό επίπεδο, αναδεικνύοντας το ταλέντο του. Η εμπειρία του από τον αιγυπτιακό σύλλογο, σε συνδυασμό με τη διεθνή του παρουσία με την Εθνική Αιγύπτου, τον καθιστούν έναν αθλητή με σημαντικές παραστάσεις και ικανότητες.

Τα χαρακτηριστικά του νέου άσου των Πειραιωτών

Ο Χισάμ Σαλάχ, γεννημένος στις 30 Ιανουαρίου του 2002, είναι ένας αριστερός ίντερ με ύψος 1,99 μέτρα. Τα σωματικά του προσόντα, σε συνδυασμό με την αγωνιστική του θέση, τον καθιστούν έναν παίκτη ικανό να προσφέρει λύσεις στην επίθεση και να ενισχύσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Η ομάδα των Πειραιωτών έκανε μια «μεγάλη κίνηση» με την απόκτησή του, όπως αναφέρεται, φέρνοντας έναν διεθνή αθλητή στο ρόστερ της.

Ο Αιγύπτιος αθλητής εντάσσεται στην ομάδα χάντμπολ Ανδρών του συλλόγου, προσθέτοντας βάθος και ποιότητα. Η παρουσία του αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ομάδας, καθώς φέρνει μαζί του την εμπειρία από ένα πρωτάθλημα υψηλού επιπέδου και τη διεθνή αναγνώριση.

Η πρώτη ευρωπαϊκή πρόκληση

Η μεταγραφή του Χισάμ Σαλάχ στον Ολυμπιακό σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Μετά από 13 χρόνια αφοσίωσης στη Ζάμαλεκ, ο 24χρονος αριστερός ίντερ κάνει το βήμα σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αναζητώντας νέες προκλήσεις και εμπειρίες. Αυτή η μετάβαση αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τον ίδιο, καθώς θα έχει την ευκαιρία να δοκιμαστεί σε ένα διαφορετικό αγωνιστικό περιβάλλον.

Η ένταξή του στους «ερυθρόλευκους» αποτελεί μια ευκαιρία για τον Σαλάχ να αναδείξει περαιτέρω τις ικανότητές του σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο. Η παρουσία του στον Ολυμπιακό αναμένεται να προσδώσει νέα δυναμική στην ομάδα, καθώς ο αθλητής φέρνει μαζί του την εμπειρία από έναν μεγάλο σύλλογο και τη φιλοδοξία για επιτυχίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι δηλώσεις του Χισάμ Σαλάχ για τον Ολυμπιακό

Σε δήλωσή του, ο Χισάμ Σαλάχ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την ένταξή του στον Ολυμπιακό. «Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο αθλητής τόνισε τη μετάβαση από έναν μεγάλο σύλλογο, τη Ζάμαλεκ, σε έναν ακόμη μεγάλο σύλλογο, τον Ολυμπιακό, υπογραμμίζοντας τους υψηλούς στόχους και τη φιλοδοξία του να διεκδικήσει τίτλους με τη νέα του ομάδα. Δήλωσε επίσης ότι ονειρεύεται «να κατακτήσω έναν τίτλο στην Ευρώπη από τότε που ξεκίνησα την επαγγελματική μου καριέρα ως αθλητής».

Ο Σαλάχ αναφέρθηκε επίσης στην αναγνώριση του Ολυμπιακού στην πατρίδα του, την Αίγυπτο. «Στην Αίγυπτο, γνωρίζουμε πολύ καλά τον Ολυμπιακό, λόγω της μεγάλης ιστορίας του συλλόγου», δήλωσε. Ολοκλήρωσε τη δήλωσή του εκφράζοντας την περηφάνια του για αυτή τη νέα συνεργασία: «Είμαι περήφανος που βρίσκομαι εδώ. Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε έναν μεγάλο σύλλογο και τώρα, συνεχίζω την καριέρα μου σε έναν ακόμη μεγάλο σύλλογο».

Με πληροφορίες από: Gazzetta