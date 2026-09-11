Η γυναίκα που συγκίνησε ως «επιζήσασα της 11ης Σεπτεμβρίου» αλλά δεν πάτησε ποτέ το πόδι της στους Δίδυμους Πύργους

Μια γυναίκα, γνωστή ως Τάνια Χεντ, κατάφερε για πολλά χρόνια να πείσει τους πάντες ότι ήταν μία από τους επιζώντες των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Η ιστορία της, γεμάτη λεπτομέρειες και δραματικά στοιχεία, καθήλωσε το κοινό και την ανέδειξε σε σύμβολο για την κοινότητα των επιζώντων. Ωστόσο, χρόνια αργότερα, η συγκλονιστική αυτή αφήγηση αποδείχθηκε ένα πλήρες φιάσκο, καθώς κανένα στοιχείο της δεν μπορούσε να επαληθευτεί.

Η συγκλονιστική ιστορία που καθήλωσε

Η αφήγηση της Τάνια Χεντ ξεκίνησε με την ίδια να ισχυρίζεται ότι εργαζόταν στον νότιο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου την μοιραία ημέρα των επιθέσεων. Σύμφωνα με τα όσα εξιστορούσε, υπέστη σοβαρά εγκαύματα, αλλά κατάφερε να βγει ζωντανή από το φλεγόμενο κτίριο. Παράλληλα, υποστήριζε ότι έχασε τον αρραβωνιαστικό της, Ντέιβ, ο οποίος βρισκόταν στον βόρειο πύργο και δεν τα κατάφερε να επιβιώσει.

Η παρουσία της ήταν τόσο πειστική και η ιστορία της τόσο λεπτομερής, που η Τάνια Χεντ μετατράπηκε από μία απλή αφηγήτρια της εμπειρίας της σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του Ground Zero. Για περίπου έξι χρόνια, κατάφερε να πείσει δημοσιογράφους, επισκέπτες του μνημείου, άλλους επιζώντες και δημόσια πρόσωπα ότι ήταν μία από τους ελάχιστους ανθρώπους που είχαν καταφέρει να βγουν ζωντανοί από τα ανώτερα επίπεδα του World Trade Center.

Οι λεπτομέρειες της ψεύτικης αφήγησης

Η Τάνια Χεντ περιέγραφε με γλαφυρό τρόπο τη φωτιά και τον πανικό που επικρατούσε στον 78ο όροφο του νότιου πύργου. Στην ιστορία της συμπεριλαμβανόταν η συνάντηση με έναν ετοιμοθάνατο άνδρα, ο οποίος της έδωσε τη βέρα του για να την παραδώσει στη σύζυγό του, καθώς και η βοήθεια ενός εθελοντή που φέρεται να έσβησε τις φλόγες από τα ρούχα της. Ο αρραβωνιαστικός της, Ντέιβ, υποτίθεται ότι σκοτώθηκε στον βόρειο πύργο, προσθέτοντας ένα ακόμη δραματικό στοιχείο στην αφήγησή της.

Για να ενισχύσει την αξιοπιστία της, η Τάνια Χεντ ισχυριζόταν ότι εργαζόταν για την εταιρεία Merrill Lynch στον νότιο πύργο και ότι είχε αποφοιτήσει από πανεπιστήμια όπως το Χάρβαρντ και το Στάνφορντ. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε αργότερα, σχεδόν τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν αλήθεια, με τις λεπτομέρειες της ιστορίας της να κατασκευάζονται από το μηδέν.

Η αποκάλυψη από τους New York Times

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2007, οι New York Times δημοσίευσαν ένα πρωτοσέλιδο άρθρο με τίτλο: «Σε μια ιστορία επιβίωσης από την 11η Σεπτεμβρίου, τα κομμάτια του παζλ δεν ταιριάζουν». Αυτό το άρθρο αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη ρωγμή στην ιστορία της Τάνια Χεντ, ανατρέποντας όσα πίστευαν οι περισσότεροι για εκείνη.

Μέσα από την έρευνα των New York Times, αποκαλύφθηκε ότι κανένα στοιχείο της ιστορίας της δεν μπορούσε να επαληθευτεί. Η Merrill Lynch, η εταιρεία για την οποία ισχυριζόταν ότι εργαζόταν και ο λόγος για τον οποίο βρισκόταν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου την ημέρα της επίθεσης, δεν διέθετε κανένα αρχείο που να αποδεικνύει ότι είχε προσλάβει ποτέ κάποια Τάνια Χεντ. Επιπλέον, το Χάρβαρντ, το πανεπιστήμιο από το οποίο ισχυριζόταν ότι είχε αποφοιτήσει, δεν είχε κανένα στοιχείο φοίτησής της.

Η πραγματική ταυτότητα και το αδιάψευστο στοιχείο

Η γυναίκα που παρουσιαζόταν ως Τάνια Χεντ ήταν στην πραγματικότητα η Αλίσια Εστέβε Χεντ, μια γυναίκα από τη Βαρκελώνη της Ισπανίας. Η πρώτη ουσιαστική αμφισβήτηση της ιστορίας της δεν προήλθε από περίπλοκη δημοσιογραφική έρευνα στη Νέα Υόρκη, αλλά από ένα απλό ερώτημα σχετικά με το πού βρισκόταν πραγματικά στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.

Η ισπανική εφημερίδα La Vanguardia αποκάλυψε το 2007 ότι η Αλίσια δεν βρισκόταν στη Νέα Υόρκη όταν οι αεροπειρατές έριξαν τα αεροπλάνα στους Δίδυμους Πύργους. Μάλιστα, το μέσο εντόπισε στοιχεία που έδειχναν ότι στις 19 Σεπτεμβρίου, μόλις οκτώ ημέρες μετά τις επιθέσεις, βρισκόταν στη Βαρκελώνη και παρακολουθούσε μαθήματα MBA στην ESADE. Κανένας από τους συμφοιτητές της δεν θυμόταν να έχει εμφανιστεί τραυματισμένη ή να έχει διηγηθεί ότι είχε ζήσει την τραγωδία από πρώτο χέρι.

Ένα στοιχείο που έκανε την αφήγησή της ακόμη πιο πειστική ήταν το παραμορφωμένο δεξί της χέρι, το οποίο η Χεντ ισχυριζόταν ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά στην επίθεση. Ωστόσο, η La Vanguardia βρήκε πρώην συναδέλφους της στη Βαρκελώνη που γνώριζαν ότι η ουλή και η αναπηρία στο χέρι υπήρχαν ήδη πριν από την 11η Σεπτεμβρίου και οφείλονταν σε ένα παλαιότερο περιστατικό.

Αντικρουόμενες μαρτυρίες και η κατάρρευση του μύθου

Η οικογένεια του Ντέιβ, του άνδρα που η Τάνια Χεντ υποστήριζε ότι ήταν ο αρραβωνιαστικός της και ο οποίος όντως έχασε τη ζωή του στον βόρειο πύργο, δήλωσε ότι δεν είχε ακούσει ποτέ για εκείνη. Αυτή η μαρτυρία, σε συνδυασμό με τις διαψεύσεις από την Merrill Lynch και τα πανεπιστήμια, ενίσχυσε τις αμφιβολίες για την ιστορία της.

Φίλοι και συνεργάτες της Αλίσια Εστέβε Χεντ αναφέρθηκαν επίσης στις αντικρουόμενες εκδοχές που η ίδια είχε παρουσιάσει κατά καιρούς, υπονομεύοντας περαιτέρω την αξιοπιστία της. Η αποκάλυψη ότι η γυναίκα που είχε γίνει σύμβολο επιβίωσης δεν είχε βρεθεί ποτέ στους Δίδυμους Πύργους οδήγησε στην κατάρρευση ενός μύθου που είχε συγκινήσει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από: Reader, Gazzetta