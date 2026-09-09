Το Zontes D368 ETC στην Ελλάδα με ισχυρότερο κινητήρα και πλούσιο εξοπλισμό

Το νέο sport scooter της Zontes, το D368 ETC, είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, προσφέροντας μια σειρά από ουσιαστικές αλλαγές και αναβαθμίσεις. Το μοντέλο διαθέτει ισχυρότερο κινητήρα, ανασχεδιασμένη μετάδοση και ένα ιδιαίτερα πλήρες πακέτο τεχνολογίας και ασφάλειας, διατηρώντας παράλληλα τον πρακτικό χαρακτήρα ενός scooter καθημερινής χρήσης.

Νέος κινητήρας και αναβαθμισμένη μετάδοση

Στην καρδιά του Zontes D368 ETC βρίσκεται ένας μονοκύλινδρος, τετραβάλβιδος και υγρόψυκτος κινητήρας χωρητικότητας 368 κυβικών εκατοστών. Η σχέση συμπίεσης του κινητήρα ανέρχεται στο 11,8:1, συμβάλλοντας στην απόδοσή του.

Η μέγιστη ισχύς που αποδίδει φτάνει τους 39 ίππους στις 7.500 στροφές ανά λεπτό, ενώ η μέγιστη ροπή ανέρχεται στα 40 Nm και είναι διαθέσιμη στις 6.000 στροφές ανά λεπτό. Ο κινητήρας συνεργάζεται με μια ανασχεδιασμένη μετάδοση τύπου CVT, η οποία, σύμφωνα με τη Zontes, προσφέρει πιο αθόρυβη λειτουργία και πιο γραμμική επιτάχυνση. Για την αποτελεσματική διαχείριση της θερμοκρασίας, πέρα από το κύκλωμα υγρόψυξης, υπάρχει και ένα ξεχωριστό ψυγείο λαδιού.

Προηγμένη τεχνολογία και λειτουργίες οδήγησης

Μία από τις σημαντικότερες προσθήκες στο νέο μοντέλο είναι το ηλεκτρονικό γκάζι ETC (Electronic Throttle Control). Αυτή η τεχνολογία επέτρεψε την ενσωμάτωση λειτουργιών όπως το cruise control, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση στις μακρινές διαδρομές.

Επιπλέον, το Zontes D368 ETC διαθέτει δύο προγράμματα οδήγησης για την προσαρμογή της απόκρισης του γκαζιού στις προτιμήσεις του αναβάτη. Το πρόγραμμα "T" (Touring) προσφέρει μια ηπιότερη απόκριση, ιδανική για πιο χαλαρή οδήγηση, ενώ το πρόγραμμα "S" (Sport) διαμορφώνει μια πιο άμεση λειτουργία του γκαζιού για πιο δυναμικές επιδόσεις.

Αυτονομία και κατανάλωση

Η Zontes ανακοινώνει μέση κατανάλωση καυσίμου 3,5 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το πρότυπο WMTC3. Αυτή η τιμή, σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 12 λίτρων, προσδίδει στο D368 ETC μια θεωρητική αυτονομία που μπορεί να ξεπεράσει τα 340 χιλιόμετρα μεταξύ δύο ανεφοδιασμών. Η πραγματική αυτονομία εξαρτάται φυσικά από τις συνθήκες οδήγησης και τον τρόπο χρήσης του scooter.

Αναβαθμισμένες αναρτήσεις και διαστάσεις

Οι αλλαγές στο Zontes D368 ETC δεν περιορίζονται μόνο στον κινητήρα και τη μετάδοση, αλλά επεκτείνονται και στο σύστημα των αναρτήσεων. Στο μπροστινό μέρος έχει τοποθετηθεί ένα ανεστραμμένο πιρούνι MZKS, με διάμετρο 41 χιλιοστών και διαδρομή 108 χιλιοστών. Αυτό το πιρούνι προσφέρει τη δυνατότητα ρύθμισης τόσο της απόσβεσης συμπίεσης όσο και της επαναφοράς, επιτρέποντας στον αναβάτη να προσαρμόσει την αίσθηση οδήγησης.

Στο πίσω μέρος, το scooter διαθέτει δύο αμορτισέρ με διάμετρο 32 χιλιοστών, στα οποία μπορεί να ρυθμιστεί η προφόρτιση, ανάλογα με το φορτίο που μεταφέρεται. Το βάρος του scooter σε κατάσταση λειτουργίας περιορίζεται στα 175 κιλά, ενώ το ύψος της σέλας βρίσκεται στα 760 χιλιοστά, διευκολύνοντας την πρόσβαση και τους χειρισμούς σε χαμηλές ταχύτητες. Οι τροχοί έχουν διάμετρο 15 ιντσών εμπρός και 14 ιντσών πίσω, με ελαστικά διαστάσεων 120/70 και 140/70 αντίστοιχα. Η απόσταση από το έδαφος είναι 145 χιλιοστά, ενώ η νέα, μικρότερη εξάτμιση συμβάλλει στη μείωση του συνολικού βάρους του οχήματος.

Πλήρης ψηφιακός εξοπλισμός και συνδεσιμότητα

Ο αναβάτης έχει μπροστά του μια έγχρωμη οθόνη TFT 6,75 ιντσών, η οποία προσφέρει τέσσερις διαφορετικές επιλογές απεικόνισης πληροφοριών. Η οθόνη υποστηρίζει σύνδεση με smartphone, παρέχοντας δυνατότητες πλοήγησης και κατοπτρισμού της οθόνης του κινητού τηλεφώνου. Μέσω αυτής, μπορούν να εμφανίζονται πληροφορίες όπως μουσική, εισερχόμενες κλήσεις και διάφορα δεδομένα του οχήματος.

Στον βασικό εξοπλισμό του Zontes D368 ETC περιλαμβάνεται επίσης ένα σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPMS), καθώς και σύστημα Keyless τρίτης γενιάς για ευκολότερη πρόσβαση και εκκίνηση. Μέσω της εφαρμογής Zontes Smart, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε δεδομένα του scooter, στο ιστορικό διαδρομών και σε λειτουργίες απομακρυσμένου ελέγχου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta