Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού υποδέχεται τη «Λυσιστράτη» του Σταμάτη Κραουνάκη

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ετοιμάζεται να φιλοξενήσει την παράσταση «Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική Όπερα!» του Σταμάτη Κραουνάκη. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Πρόκειται για ένα έργο που, σύμφωνα με τον δημιουργό, τον «κυνηγούσε σαν υποχρέωση» για χρόνια, φέρνοντας στη σκηνή μια νέα εκδοχή της κλασικής κωμωδίας.

Η δημιουργική πορεία και οι συντελεστές

Ο Σταμάτης Κραουνάκης περιέγραψε τη διαδικασία δημιουργίας της «Λυσιστράτης» ως μια μακρά πορεία, η οποία ξεκίνησε από το κείμενο και συνεχίστηκε με σημειώσεις, μουσικές και εισαγωγές. Ο ίδιος ανέφερε ότι κάποια τραγούδια προέρχονται από το πρώτο ανέβασμα του έργου, στο οποίο συμμετείχαν ο Λάκης, ο Βουτσινάς και η Λίνα. Η τωρινή εκδοχή της «Λυσιστράτης» αποτελεί, για τον δημιουργό, μια αντανάκλαση της δικής του εποχής.

Στην παράσταση συμμετέχουν πολλοί ηθοποιοί και συνεργάτες, μεταξύ των οποίων η Λένα, ο Χριστόφορος, ο Χρήστος, η Στέλλα, η Σοφία, η Μαρία, ο Σπανάκης, ο Στιβ, ο Καραθανάσης, ο Κώστας ο Μπουγιώτης και η Έλενα. Επίσης, ο Θεολόγος συνέβαλε με την ύπαρξή του, χωρίς το βιολί του αυτή τη φορά. Η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, η Δήμητρα, ο Κωνσταντίνος και η Δέσποινα είναι επίσης μέρος της ομάδας.

Η πρόβα και η επιτυχία στο Ηρώδειο

Η προετοιμασία της παράστασης διήρκεσε πέντε μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων όλοι οι συντελεστές ήταν «βουτηγμένοι στην ύλη του έργου». Η σκληρή δουλειά απέδωσε καρπούς, καθώς το κοινό στο Ηρώδειο υποδέχτηκε την παράσταση με ενθουσιασμό, μένοντας όρθιο για δύο συνεχόμενες ημέρες.

Τη σκηνογραφία και τα κοστούμια επιμελήθηκε ο Takis από το Λονδίνο, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό που, όπως σημειώνεται, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και αντιγράφηκε σε άλλες παραγωγές. Την παραγωγή ανέλαβε ο Τάκης ο Γεώργας, ενώ η Νικόλ από το φεστιβάλ βρέθηκε κοντά στην ομάδα. Στην ομάδα συμμετείχαν επίσης η Ιουλιέτα και η Χρυσαντίνα.

Η συμβολή των συνεργατών

Ο Σταμάτης Κραουνάκης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους συνεργάτες του, αναφέροντας ότι κατάφερε να απολαύσει τη διαδικασία «στη θάλασσα της αγάπης» μαζί τους. Ο σύντροφος Δημήτριος Ανδρεάδης είχε καθοριστικό ρόλο, καθώς βρισκόταν πάντα στο πιάνο κατά τη διάρκεια των προβών, κρατώντας τον ρυθμό και ηρεμώντας τον δημιουργό όταν θύμωνε. Επίσης, προετοίμασε και τους υπόλοιπους παίκτες.

Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Η Στέλλα η Κάλτσου «φώτισε απ’ τα έγκατα της ψυχής της», ενώ η Μαριλένα, την οποία ο δημιουργός αποκαλεί «μωρό μου», ήταν «φρουρός ακοίμητος» από την αρχή μέχρι το τέλος. Η Μαριλένα μάλιστα πήδηξε στη σκηνή στο τέλος της παράστασης, γνωρίζοντας όλα τα τεκταινόμενα.

Υποστήριξη και αναγνώριση

Η δημιουργική διαδικασία περιλάμβανε ολονύχτιες συνομιλίες σε διάφορες περιοχές, όπως η Αθήνα, το Λονδίνο, το Κορωπί, η Κυψέλη, η Αγίου Μελετίου, ο Άγιος Στέφανος και τα Πετράλωνα. Η Άννα Νταλάρα στάθηκε όρθια δίπλα στην ομάδα, ενώ ο Νίκος ο Καλτσάς έστελνε εικόνες από αγγεία. Ο Θοδωρής ο Πανάς γιόρτασε τους χορούς, συμβάλλοντας στην επιτυχία.

Στην ομάδα προστέθηκαν και νέοι συνεργάτες, η Βενετία και ο Σπύρος. Μετά την επιτυχημένη πορεία, η παράσταση σημείωσε άλλη μια επιτυχία στο Λυκαβηττό, όπου το θέατρο ήταν «τίγκα». Ο δήμαρχος επέμενε για την παράσταση εκεί και, όπως αποδείχθηκε, είχε δίκιο.

Με πληροφορίες από: Topontiki