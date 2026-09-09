Νέες τιμές για τα ηλεκτρικά NIO EL6 και ET5 με όφελος έως 11.000 ευρώ

Η NIO προχωρά σε αναπροσαρμογή των τιμών για τα δύο ηλεκτρικά της μοντέλα, τα EL6 και ET5, στην ελληνική αγορά. Η κίνηση αυτή έχει ως στόχο την ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στην premium κατηγορία των ηλεκτρικών οχημάτων, καθιστώντας τα μοντέλα πιο ανταγωνιστικά. Πλέον, τα EL6 και ET5 προσφέρονται με σημαντικό όφελος που μπορεί να φτάσει έως και τις 11.000 ευρώ, με τη βασική τιμή εισόδου στη γκάμα να ξεκινά από 54.300 ευρώ.

Η στρατηγική της NIO στην Ελλάδα

Η κινεζική εταιρεία NIO, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ως μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, προχωρά σε μία νέα τιμολογιακή πολιτική για δύο από τα σημαντικότερα μοντέλα της. Αυτή η πρωτοβουλία έρχεται σε μία αγορά όπου το κόστος απόκτησης εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εμπόδιο για την ευρύτερη εξάπλωση της ηλεκτροκίνησης.

Με την αναπροσαρμογή των τιμών, η NIO επιχειρεί να καταστήσει τα μοντέλα της πιο ανταγωνιστικά απέναντι στις καθιερωμένες προτάσεις που υπάρχουν ήδη στην premium ηλεκτρική κατηγορία οχημάτων. Στόχος είναι η ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, προσφέροντας πιο ελκυστικές επιλογές στους καταναλωτές.

Το NIO EL6: Όφελος και βασικά χαρακτηριστικά

Το μεγαλύτερο όφελος από τη νέα τιμολογιακή πολιτική αφορά το μοντέλο NIO EL6, φτάνοντας τις 11.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, η έκδοση του ηλεκτρικού SUV με μπαταρία χωρητικότητας 75 kWh είναι πλέον διαθέσιμη με αρχική τιμή 58.200 ευρώ, καθιστώντας την πιο προσιτή για τους ενδιαφερόμενους.

Το EL6 τοποθετείται στην κατηγορία των μεσαίων premium ηλεκτρικών SUV και απευθύνεται κυρίως σε όσους δίνουν προτεραιότητα στους μεγάλους χώρους, στην άνεση κατά την οδήγηση και στην καθημερινή πρακτικότητα. Οι διαστάσεις του οχήματος και η έξυπνη διαμόρφωση της καμπίνας το καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλο για οικογενειακή χρήση, χωρίς να απουσιάζουν τα προηγμένα στοιχεία τεχνολογίας που χαρακτηρίζουν τη μάρκα NIO.

Η ηλεκτρική τετρακίνηση αποτελεί ένα βασικό χαρακτηριστικό του μοντέλου, προσφέροντας αυξημένη πρόσφυση και άμεση απόκριση σε διάφορες συνθήκες οδήγησης. Η αυτονομία του EL6 μπορεί να φτάσει έως τα 529 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, επίδοση που επιτρέπει στο όχημα να καλύπτει τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και μεγαλύτερα ταξίδια με λιγότερες στάσεις για φόρτιση.

Σχεδιασμός και τοποθέτηση στην αγορά του EL6

Στο εσωτερικό της καμπίνας του NIO EL6, η έμφαση έχει δοθεί στην απλότητα της σχεδίασης και στην παροχή μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής εμπειρίας. Η πανοραμική οροφή ενισχύει την αίσθηση ευρυχωρίας για τους επιβάτες, ενώ τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί και η εργονομία ακολουθούν τον πιο πολυτελή προσανατολισμό του μοντέλου, προσφέροντας ένα premium περιβάλλον.

Με την αρχική τιμή των 58.200 ευρώ για την έκδοση των 75 kWh, το EL6 επιχειρεί να τοποθετηθεί δυναμικά απέναντι σε ηλεκτρικά SUV ευρωπαϊκών και ασιατικών κατασκευαστών. Ως βασικά πλεονεκτήματα αξιοποιούνται ο πλούσιος εξοπλισμός, η μεγάλη αυτονομία και η τετρακίνηση, στοιχεία που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά του στην απαιτητική αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων.

Το NIO ET5: Οικονομικότερη επιλογή με σπορ χαρακτηριστικά

Για το μοντέλο NIO ET5, το συνολικό όφελος που προσφέρεται στους καταναλωτές διαμορφώνεται στις 7.500 ευρώ. Η αντίστοιχη έκδοση των 75 kWh του ηλεκτρικού sedan ξεκινά πλέον από 54.300 ευρώ, καθιστώντας το την πιο οικονομική επιλογή από τα δύο μοντέλα που αναπροσαρμόζονται στην ελληνική αγορά.

Παρά την πιο προσιτή τιμή του, το ηλεκτρικό sedan ET5 διατηρεί υψηλές επιδόσεις και έναν σαφή premium προσανατολισμό. Ακολουθεί μία διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση, καθώς πρόκειται για ένα μεσαίο ηλεκτρικό sedan με χαμηλότερη και περισσότερο αεροδυναμική σιλουέτα. Το μοντέλο συνδυάζει την καθημερινή χρηστικότητα με αισθητά πιο σπορ χαρακτηριστικά, προσφέροντας μια δυναμική οδηγική εμπειρία.

Επιλογές μίσθωσης για το NIO EL6

Πέρα από την απευθείας αγορά, το μοντέλο EL6 είναι διαθέσιμο και μέσω ενός προγράμματος leasing που προσφέρει η εταιρεία SIXT. Το μηνιαίο μίσθωμα για το NIO EL6 ξεκινά από 748 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα μίσθωσης απευθείας από την εταιρεία SIXT. Αυτή η επιλογή προσφέρει μία ευέλικτη λύση για την απόκτηση του ηλεκτρικού SUV, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta