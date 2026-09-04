Νέες εκδόσεις Jeep Compass με αυξημένη αυτονομία και ενισχυμένες δυνατότητες

Η εισαγωγική εταιρεία των αυτοκινήτων της Jeep στην Ελλάδα, κοινοπραξία του ομίλου Βασιλάκη, προχωρά στο λανσάρισμα νέων εκδόσεων του αμιγώς ηλεκτρικού Jeep Compass. Οι νέες αυτές επιλογές ενισχύουν τις διαθέσιμες επιλογές για τους καταναλωτές, ενώ παράλληλα καθιστούν τις τιμές πιο ελκυστικές μέσω νέων προωθητικών ενεργειών. Οι εκδόσεις αυτές υπόσχονται αυξημένη αυτονομία και βελτιωμένες επιδόσεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών.

Οι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις και η αυτονομία τους

Συγκεκριμένα, η εισαγωγική εταιρεία παρουσιάζει δύο αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις του Jeep Compass. Η πρώτη έκδοση διαθέτει ισχύ 213 ίππων (HP) και μπαταρία χωρητικότητας 74 kWh, προσφέροντας αυτονομία 500 χιλιομέτρων. Η τιμή εκκίνησης για αυτή την έκδοση διαμορφώνεται στις 37.990 ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει την κρατική επιδότηση.

Η δεύτερη έκδοση, η οποία φέρει την ονομασία Long Range, είναι εξοπλισμένη με μπαταρία μεγαλύτερης χωρητικότητας, 96 kWh, και προσφέρει εντυπωσιακή αυτονομία που φτάνει τα 660 χιλιόμετρα. Η τιμή για την έκδοση Long Range ξεκινά από 43.990 ευρώ.

Ο βασικός εξοπλισμός Altitude

Στον βασικό εξοπλισμό Altitude, οι αγοραστές θα βρουν ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, οι οποίες συνδυάζονται με LED προβολείς που διαθέτουν λειτουργία αυτόματης εναλλαγής μεσαίας και μεγάλης σκάλας. Το εσωτερικό του οχήματος περιλαμβάνει ηλεκτροχρωματικό καθρέφτη και αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, προσφέροντας άνεση στους επιβάτες.

Για την υποστήριξη του οδηγού, υπάρχει οσφυϊκή ρύθμιση στο κάθισμα του οδηγού, καθώς και κάμερα οπισθοπορείας και αισθητήρες παρκαρίσματος τόσο εμπρός όσο και πίσω. Η τεχνολογική αρτιότητα συμπληρώνεται από έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών και μια κεντρική οθόνη αφής 16 ιντσών, η οποία υποστηρίζει ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και σύστημα πλοήγησης. Το όχημα διαθέτει επίσης αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 2 και το σύστημα Selec-Terrain, το οποίο συντονίζει τα ηλεκτρονικά συστήματα για κάθε περίσταση, τόσο σε κίνηση εντός όσο και εκτός ασφάλτου.

Το κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού Summit

Το κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού, η έκδοση Summit, προσφέρεται στην τιμή των 40.990 ευρώ για την έκδοση με μπαταρία 74 kWh, ενώ για την έκδοση με μπαταρία 96 kWh η τιμή ανέρχεται στα 46.990 ευρώ. Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών, ενεργούς προβολείς LED Matrix και προβολείς ομίχλης.

Επιπλέον, διαθέτει φωτιζόμενη γρίλια και λογότυπο Jeep στο πίσω μέρος, ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, τιμόνι και παρμπρίζ. Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός καμπίνας και ο συναγερμός ολοκληρώνουν τον πλούσιο εξοπλισμό της έκδοσης Summit.

Το Jeep Compass 4xe με δυνατότητες τετρακίνησης

Για όσους αναζητούν δυνατότητες τετρακίνησης, το Jeep Compass 4xe προσφέρεται αποκλειστικά με τη μεγάλη μπαταρία των 96 kWh. Αυτή η έκδοση τροφοδοτείται από δύο ηλεκτροκινητήρες, οι οποίοι αποδίδουν συνδυαστικά 375 ίππους (HP).

Η έκδοση εξοπλισμού Upland του Compass 4xe έχει τιμή εκκίνησης 48.990 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης. Στον εξοπλισμό της περιλαμβάνονται ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών και ελαστικά M&S, προφυλακτήρες με ειδική off-road σχεδίαση, πίσω γάντζος ρυμούλκησης, προβολείς ομίχλης, ράγες οροφής και το σύστημα Selec-Terrain.

Η έκδοση Overland και οι δυνατότητες εκτός δρόμου

Η έκδοση Overland του Jeep Compass 4xe διατίθεται στην τιμή των 51.990 ευρώ, με την κρατική επιδότηση να έχει ήδη συνυπολογιστεί. Αυτή η έκδοση διαθέτει επιπλέον ενεργούς προβολείς LED Matrix, φωτιζόμενη γρίλια και λογότυπο Jeep στο πίσω μέρος, καθώς και ένα ειδικό αυτοκόλλητο στο καπό.

Στο εσωτερικό της έκδοσης Overland, βρίσκουμε ύφασμα υψηλής αντοχής στα καθίσματα, καφέ κεντρική κονσόλα, ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού, θερμαινόμενα καθίσματα, τιμόνι και παρμπρίζ. Το Compass 4xe προσφέρει 21 εκατοστά απόσταση από το έδαφος, δηλαδή 1 εκατοστό περισσότερο σε σχέση με τις δικίνητες εκδόσεις, καθώς και γωνίες προσέγγισης, ράμπας και αναχώρησης στις 28, 16 και 31 μοίρες, αντίστοιχα. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να διασχίσει υδάτινο πέρασμα.

Με πληροφορίες από: Newsit