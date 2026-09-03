Μια γυναίκα από την Πάτρα έπεσε θύμα απάτης, πιστεύοντας ότι επικοινωνούσε απευθείας με τον διάσημο ποδοσφαιριστή Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο δράστης χρησιμοποίησε ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη ως βασικό δόλωμα, προκαλώντας σάλο με τον τρόπο που έστησε την πλεκτάνη. Η γυναίκα πείστηκε από την προσέγγιση και τις υποσχέσεις, οδηγούμενη τελικά στην οικονομική εξαπάτηση.

Η αρχική προσέγγιση του απατεώνα

Ο επιτήδειος επικοινώνησε αρχικά με τη γυναίκα μέσω μιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Κατά την πρώτη αυτή επαφή, ο δράστης της υποστήριξε πως ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, Κριστιάνο Ρονάλντο, προσφέρει οικονομική βοήθεια σε άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη. Αυτή η αρχική πληροφορία αποτέλεσε το πρώτο βήμα στην προσπάθειά του να κερδίσει την εμπιστοσύνη της.

Για να ενισχύσει περαιτέρω την αξιοπιστία των ισχυρισμών του και να διαλύσει τυχόν αμφιβολίες, ο απατεώνας προχώρησε στο επόμενο στάδιο της απάτης. Πραγματοποίησε μια βιντεοκλήση με τη γυναίκα, η οποία φάνηκε να είναι καθοριστική για να την πείσει.

Η πειστική βιντεοκλήση με τεχνητή νοημοσύνη

Κατά τη διάρκεια της βιντεοκλήσης, ο δράστης εμφάνισε τον «Ρονάλντο» μέσα σε ένα λευκό, πολυτελές αυτοκίνητο. Η γυναίκα, όπως περιέγραψε στην εφημερίδα «Γνώμη», πείστηκε πλήρως ότι στην άλλη άκρη της γραμμής βρισκόταν πράγματι ο διάσημος ποδοσφαιριστής. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο βίντεο ήταν τόσο αποτελεσματική που την έκανε να πιστέψει στην αυθεντικότητα της επικοινωνίας.

Η ίδια η γυναίκα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μου είπε πως μπορεί να μου προσφέρει βοήθεια ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Για να πειστώ ότι δεν είναι κλέφτης, με πήρε βιντεοκλήση και τον είδα. Ήταν ο Ρονάλντο σε ένα άσπρο πολυτελές αυτοκίνητο και μου έλεγε πως βοηθάει όσους έχουν ανάγκη». Αυτή η μαρτυρία υπογραμμίζει το πόσο πειστικό φάνηκε το τεχνητό βίντεο και πόσο εύκολα παραπλανήθηκε από την εικόνα που της παρουσιάστηκε.

Η οικονομική απαίτηση και η αποκάλυψη της απάτης

Αφού είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη της γυναίκας, ο επιτήδειος προχώρησε στην οικονομική απαίτηση. Της ζήτησε να καταβάλει ένα συνολικό ποσό 100 ευρώ, το οποίο έπρεπε να δοθεί σε δύο δόσεις των 50 ευρώ. Η συναλλαγή ζητήθηκε να πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής IRIS, μιας συνηθισμένης μεθόδου για γρήγορες μεταφορές χρημάτων.

Ο απατεώνας υποστήριξε ότι τα χρήματα αυτά θα της επιστρέφονταν πολλαπλάσια, ενισχύοντας έτσι την ψευδή υπόσχεση οικονομικής βοήθειας. Η γυναίκα, έχοντας πειστεί από τη βιντεοκλήση και τις υποσχέσεις, κατέβαλε τα χρήματα. Ωστόσο, λίγο αργότερα, και αφού είχε ήδη ολοκληρώσει τις πληρωμές, συνειδητοποίησε ότι είχε πέσει θύμα απάτης. «Πείστηκα, κατέβαλα τα χρήματα, αλλά τελικά αποδείχθηκε πως έπεσα θύμα απάτης», δήλωσε η ίδια, περιγράφοντας την πικρή της εμπειρία.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr