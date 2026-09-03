Ομαδικό βιασμό κατήγγειλε 15χρονη που είχε εξαφανιστεί στο Αγρίνιο

Μια 15χρονη κοπέλα, η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στο Αγρίνιο και για την οποία είχε εκδοθεί Missing Alert, εντοπίστηκε χθες. Η νεαρή βρέθηκε σε σπίτι άνδρα στην πόλη του Αγρινίου σε κακή κατάσταση και, όπως κατήγγειλε, είχε υποστεί βιασμό.

Οι συλλήψεις και η καταγγελία

Για την υπόθεση, έχουν πραγματοποιηθεί δύο συλλήψεις. Η νεαρή κοπέλα, μετά την εξαφάνισή της την Τρίτη, φέρεται να πήγε στο σπίτι ενός 31χρονου άνδρα.

Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε στους αστυνομικούς, βιάστηκε τόσο από τον 31χρονο όσο και από έναν 32χρονο φίλο του.

Η εξαφάνιση και το Missing Alert

Η 15χρονη είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της την Τρίτη, γεγονός που οδήγησε τους οικείους της να απευθύνουν έκκληση για τον εντοπισμό της.

Είχε εκδοθεί επίσης Missing Alert για την ανεύρεσή της, καθώς η κοπέλα αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr