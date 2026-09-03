Το βράδυ της Τετάρτης, η πόλη της Θεσσαλονίκης βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα ισχυρό μπουρίνι, το οποίο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε διάφορες περιοχές της. Η έντονη κακοκαιρία, που συνοδεύτηκε από πλημμυρικά φαινόμενα, επηρέασε σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων, δημιουργώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία και διακόπτοντας προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Οι επιπτώσεις της σφοδρής βροχόπτωσης έγιναν αισθητές σε μεγάλο μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Έναρξη και έκταση της κακοκαιρίας

Η έναρξη του ισχυρού μπουρινιού καταγράφηκε περίπου στις 21:30 το βράδυ της Τετάρτης. Μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα επεκτάθηκαν γρήγορα, καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Η ξαφνική και σφοδρή εκδήλωση της κακοκαιρίας αιφνιδίασε τους κατοίκους, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις άμεσες συνέπειες της.

Η βροχόπτωση ήταν ιδιαίτερα έντονη και συνοδευόταν από συχνούς κεραυνούς, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα έντονης καταιγίδας. Αυτή η συνδυασμένη δράση της ισχυρής βροχής και των κεραυνών συνέβαλε στην επιδείνωση της κατάστασης, προκαλώντας προβλήματα σε διάφορους τομείς της αστικής λειτουργίας.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης, το οδικό δίκτυο της πόλης αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα. Σε πολλά σημεία, η συσσώρευση υδάτων ήταν μεγάλη, καθιστώντας δύσκολη και επικίνδυνη την κίνηση των οχημάτων. Οι οδηγοί κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν συνθήκες μειωμένης ορατότητας και αυξημένου κινδύνου λόγω των πλημμυρισμένων δρόμων.

Ειδικότερα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σημειώθηκαν εκτεταμένες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία και σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Η μεγάλη ποσότητα νερού που συγκεντρώθηκε στους δρόμους δημιούργησε συμφόρηση και δυσχέρειες στις μετακινήσεις, επηρεάζοντας σημαντικά τις νυχτερινές διαδρομές των πολιτών.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια

Η σφοδρότητα της βροχής ήταν τέτοια που, όπως φάνηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν από χρήστες του TikTok, πολλοί δρόμοι της Θεσσαλονίκης μετατράπηκαν κυριολεκτικά σε ποτάμια. Το νερό κυλούσε με ορμή, παρασύροντας αντικείμενα και δημιουργώντας εικόνες που παρέπεμπαν σε χειμάρρους εντός του αστικού ιστού. Αυτό το φαινόμενο υπογραμμίζει την ένταση της κακοκαιρίας και τις άμεσες συνέπειές της.

Η μεγάλη συσσώρευση υδάτων δεν περιορίστηκε σε συγκεκριμένα σημεία, αλλά επεκτάθηκε σε ευρείες περιοχές, καθιστώντας την πρόσβαση σε ορισμένους δρόμους ιδιαίτερα δύσκολη ή και αδύνατη. Οι εικόνες των πλημμυρισμένων δρόμων αποτύπωσαν το μέγεθος των προβλημάτων που προκάλεσε το μπουρίνι στην πόλη.

Διακοπή πολιτιστικής εκδήλωσης

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα επηρέασαν και τη διεξαγωγή προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου, η οποία ήταν προγραμματισμένη να λάβει χώρα στο Θέατρο Γης. Η συναυλία διακόπηκε αναγκαστικά λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης, μην επιτρέποντας την ομαλή της συνέχιση.

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης, λαμβάνοντας υπόψη την επικινδυνότητα της κατάστασης και για λόγους ασφαλείας του κοινού, προχώρησαν στην άμεση απομάκρυνση των θεατών από τον χώρο. Η απόφαση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την προστασία των παρευρισκομένων από τις συνέπειες της ξαφνικής και έντονης κακοκαιρίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki