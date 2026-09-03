Πέθανε στα 33 της η ηθοποιός της Disney Κάρλα Τζέφερι

Σε ηλικία μόλις 33 ετών απεβίωσε η Κάρλα Τζέφερι, η ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τον ρόλο της Μπρι στη σειρά ταινιών «Zombies» της Disney. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε θλίψη, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρακτορείο Alexanders Talent Management, με το οποίο συνεργαζόταν για περισσότερα από 20 χρόνια, ανακοίνωσε την απώλειά της μέσω Instagram.

Η ανακοίνωση του θανάτου

Το πρακτορείο της ηθοποιού, Alexanders Talent Management, εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη. «Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες καθώς θρηνούμε την απώλεια της αγαπημένης μας Κάρλα Τζέφερι», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.

Οι συνεργάτες της σημείωσαν ότι είχαν το προνόμιο να τη δουν να εξελίσσεται από ένα ταλαντούχο κορίτσι σε μία «όμορφη, γεμάτη ζωή γυναίκα και ηθοποιό». Το πρακτορείο πρόσθεσε ότι θα θυμούνται πάντα «το μεταδοτικό χαμόγελο, το γέλιο, το ταλέντο και το φως που μετέφερε παντού μαζί της». Μέχρι στιγμής, η αιτία θανάτου της Κάρλα Τζέφερι δεν έχει γίνει γνωστή.

Ο ρόλος που την καθιέρωσε

Η Κάρλα Τζέφερι πρωταγωνίστησε στην ταινία «Zombies» της Disney το 2018, υποδυόμενη τον ρόλο της Μπρι. Στην πρώτη αυτή ταινία, είχε δίπλα της τους Μάιλο Μάνχαϊμ, Μεγκ Ντόνελι, Τρέβορ Τόρτζμαν και Κάιλι Ράσελ.

Η ηθοποιός επέστρεψε στον ρόλο της Μπρι και στις δύο επόμενες ταινίες του franchise, οι οποίες κυκλοφόρησαν το 2020 και το 2023 αντίστοιχα. Το 2024, χάρισε ξανά τη φωνή της στην Μπρι, στη σειρά «Zombies: The Re-Animated Series».

Μιλώντας για την επιτυχία των ταινιών, η Τζέφερι είχε δηλώσει: «Νομίζω ότι το μυστικό είναι να διατηρείς το πάθος σου γι’ αυτό που κάνεις. Γιατί, πραγματικά, όλοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό σε κάθε ταινία και αυτό άνοιξε τον δρόμο για να υπάρξει συνέχεια».

Άλλες εμφανίσεις στην οθόνη

Πέρα από την επιτυχημένη της πορεία στο franchise «Zombies», η Κάρλα Τζέφερι είχε συμμετάσχει και σε άλλες παραγωγές. Εμφανίστηκε στην ταινία «Puzzled», διευρύνοντας το κινηματογραφικό της έργο.

Επίσης, είχε παρουσία στην τηλεόραση, με εμφανίσεις σε γνωστές σειρές. Συγκεκριμένα, είχε υποδυθεί ρόλους στις τηλεοπτικές σειρές «Southland», «Curb Your Enthusiasm» και «American Vandal», αναδεικνύοντας το υποκριτικό της ταλέντο σε διαφορετικά είδη.

Οι δηλώσεις της για την εκπροσώπηση

Η ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για ένα θέμα που την απασχολούσε ιδιαίτερα: τη σημασία της εκπροσώπησης των μαύρων γυναικών και των διαφορετικών σωματότυπων στην οθόνη. Εξέφραζε τη συγκίνησή της όταν νεαρά κορίτσια της έλεγαν ότι αποτελούσε έμπνευση για εκείνα.

«Νομίζω πως ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα μπορούσα να αποτελώ έμπνευση για κάποιον», είχε εξομολογηθεί η ίδια. Σε μια ξεχωριστή συνέντευξή της πέρυσι, στο «The Tokens Podcast», η Τζέφερι είχε αναφερθεί στην εκπροσώπηση και στο γεγονός ότι ήταν το «συμβολικό μαύρο κορίτσι» στο σετ της Disney.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos