Η ζέστη επιμένει, αλλά ο καιρός αλλάζει οριστικά μετά τις 11 Σεπτεμβρίου

Η σύντομη ανάσα δροσιάς που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας αποδεικνύεται πρόσκαιρη, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν ότι από την Κυριακή η θερμοκρασία αναμένεται να πάρει και πάλι την ανιούσα. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου ζέστης, ο οποίος εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί περίπου μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, παρατείνοντας τις καλοκαιρινές συνθήκες.

Επιστροφή των υψηλών θερμοκρασιών

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του ΕΡΤnews, Όλγας Παπαβγούλη, τα φαινόμενα αστάθειας που ενδεχομένως παρατηρούνται θα είναι σύντομης διάρκειας. Η επιστροφή των υψηλότερων θερμοκρασιών αναμένεται να ξεκινήσει από την Κυριακή, φέρνοντας ξανά θερμότερες συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η νέα αυτή θερμή περίοδος προβλέπεται να διατηρηθεί, με μικρές αυξομειώσεις στον υδράργυρο, έως περίπου τις 10 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, οι τιμές της θερμοκρασίας θα παραμείνουν γενικά πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, διατηρώντας ένα αίσθημα καλοκαιριού.

Σταδιακή υποχώρηση μετά τις 11 Σεπτεμβρίου

Μια πιο ουσιαστική αλλαγή στον καιρό εκτιμάται από τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος προβλέπει ότι μετά τις 11 Σεπτεμβρίου, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί αισθητά. Παρόλα αυτά, διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για μια απότομη έλευση κρύου, αλλά για μια σταδιακή πτώση.

Μετά την εν λόγω ημερομηνία, σε ορισμένες περιοχές, οι μέγιστες τιμές του υδράργυρου ενδέχεται να μην ξεπερνούν τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτό θα σηματοδοτήσει μια πιο οριστική απομάκρυνση από τις υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες και εβδομάδες.

Η επιμονή του καλοκαιριού

Μέχρι την εκδήλωση αυτής της αλλαγής, το καλοκαίρι δεν δείχνει διατεθειμένο να αποχωρήσει εύκολα από την περιοχή. Η ζέστη θα επιμείνει, όπως αναφέρθηκε, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, πριν παραχωρήσει τη θέση της σε πιο φθινοπωρινές συνθήκες.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr