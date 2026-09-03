Οι Blood Fire Death στο Rock Hard Festival τιμούν τον Quorthon και τους Bathory

Λίγα 24ωρα απομένουν μέχρι την εμφάνιση των Blood Fire Death στο Rock Hard Festival, σε μια εκδήλωση που αναμένεται να κυριεύσει το Γκάζι. Το συγκρότημα, ένα all-star supergroup, έχει δημιουργηθεί με σκοπό να τιμήσει το πνεύμα του Quorthon και την πλούσια κληρονομιά των Bathory. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην Τεχνόπολη, φέρνοντας τον ακραίο metal ήχο στο αθηναϊκό κοινό.

Το πνεύμα των Bathory και η «Ματωμένη Κόμισσα»

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τον ακραίο metal ήχο, η αναφορά στο όνομα «Bathory» ενδέχεται να παραπέμπει αρχικά στην Elizabeth Bathory, γνωστή και ως «Ματωμένη Κόμισσα». Η ιστορία την θέλει να πίνει το αίμα νεαρών κοριτσιών, αναζητώντας την αιώνια ομορφιά, και έχει περάσει στην ιστορία ως η θηλυκή εκδοχή του Κόμη Δράκουλα, αλλά και ως η πρώτη γυναίκα serial killer.

Ωστόσο, η σημερινή αναφορά αφορά τους Bathory, το μουσικό δημιούργημα του θρυλικού Quorthon. Η σύνδεση με το όνομα της κόμισσας είναι περίπου κοντά, καθώς το συγκρότημα δανείστηκε το όνομα, αλλά η μουσική του πορεία και η κληρονομιά του είναι το επίκεντρο της τιμής που αποδίδουν οι Blood Fire Death.

Η γέννηση ενός θρύλου: Ο Quorthon και οι Bathory

Ο Thomas Borje Forsberg, γνωστός ως Quorthon, γεννήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 1966 στη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Σε ηλικία 17 ετών, είχε ήδη αποφασίσει ότι η μουσική θα ήταν η κύρια ασχολία του. Αυτή η απόφαση οδήγησε στη δημιουργία των Bathory το 1983, ενός συγκροτήματος που έμελλε να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στην ιστορία του metal.

Στην αρχική σύνθεση των Bathory, ο Quorthon συνεργάστηκε με τον μπασίστα Frederick Melander και τον ντράμερ Hans Uno Jonas Akerlund. Στα πρώτα τους βήματα, ο Quorthon έλαβε σημαντική βοήθεια από τον πατέρα του, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν διευθυντής της δισκογραφικής εταιρείας «Tyfon Grammofon». Οι πρώτες ηχογραφήσεις του συγκροτήματος πραγματοποιήθηκαν σε ένα γκαράζ, το οποίο έφερε την ονομασία «Heavenshore Studio».

Ο πρωτοποριακός ήχος που άλλαξε τα δεδομένα

Ο ήχος των Bathory ήταν χαρακτηριστικά βαρύς, σκοτεινός και ακραίος, ξεχωρίζοντας αμέσως από τα μουσικά ρεύματα της εποχής. Τα φωνητικά του Quorthon ήταν ανατριχιαστικά, ενώ οι κιθάρες ακούγονταν πιο παραμορφωμένες από ποτέ, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Παρόλο που υπήρχαν συγκρίσεις με θρυλικά συγκροτήματα όπως οι Venom, ο ήχος των Bathory ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό και πρωτοποριακό.

Δεν έμοιαζαν ούτε με τους Black Sabbath, ούτε με τους Motörhead, συγκροτήματα που ο νεαρός Quorthon άκουγε μανιωδώς. Ο ήχος τους, ενώ είχε στοιχεία από αυτές τις επιρροές, ταυτόχρονα απείχε έτη φωτός από οτιδήποτε είχαν ακούσει μέχρι τότε οι οπαδοί του σκληρού ήχου. Αυτή η μοναδικότητα καθιέρωσε τους Bathory ως ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα του ακραίου metal.

Η κληρονομιά που συνεχίζει να εμπνέει

Η εμφάνιση των Blood Fire Death στο Rock Hard Festival αποτελεί μια ζωντανή απόδειξη της διαχρονικής επιρροής του Quorthon και των Bathory. Το all-star supergroup αναλαμβάνει να μεταφέρει το πνεύμα και την κληρονομιά τους στο κοινό, τιμώντας έναν καλλιτέχνη που διαμόρφωσε ένα ολόκληρο μουσικό είδος.

Η μουσική των Bathory, με την πρωτοποριακή της προσέγγιση και τον ακραίο της χαρακτήρα, συνεχίζει να εμπνέει νέες γενιές μουσικών και ακροατών. Η επικείμενη συναυλία στην Τεχνόπολη είναι μια ευκαιρία για τους φίλους του σκληρού ήχου να βιώσουν ξανά την ενέργεια και το όραμα που καθόρισαν την πορεία του Quorthon.

Με πληροφορίες από: Reader