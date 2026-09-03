Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής στη ΔΕΘ

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ. από τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Το όραμα του κόμματός του για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας περιλαμβάνει σειρά μέτρων που στοχεύουν στην ανακούφιση του μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας. Βασικός πυλώνας του προγράμματος είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Μείωση ΦΠΑ και μέτρα κατά της αισχροκέρδειας

Στο επίκεντρο των ανακοινώσεων του κ. Τσίπρα βρέθηκε η πρόταση για τη μείωση του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. ανακοίνωσε τη μείωση του Συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Το συγκεκριμένο μέτρο εκτιμάται ότι θα προσφέρει σημαντική οικονομική ανακούφιση στα νοικοκυριά, με το μετρήσιμο οικονομικό αποτέλεσμα να ξεπερνά τα 600 ευρώ ετησίως.

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της μείωσης του ΦΠΑ και να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας, ο κ. Τσίπρας εξήγησε ότι αυτή θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τρία επιπλέον μέτρα. Πρώτον, τη δημιουργία ενός ψηφιακού παρατηρητηρίου τιμών, το οποίο θα λειτουργεί ανά κωδικό προϊόντος και όχι με βάση μέσες τιμές. Αυτό το παρατηρητήριο θα παρακολουθεί την τιμή κάθε προϊόντος σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης, από το χωράφι μέχρι το ράφι.

Δεύτερον, θα θεσπιστεί ανώτατο περιθώριο κέρδους για κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τρίτον, θα ενεργοποιηθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα διαθέτει χρηματοδοτική αυτοτέλεια και θα επεμβαίνει άμεσα σε περιπτώσεις όπου οι τιμές δεν υποχωρούν παρά τη μείωση του ΦΠΑ. Με αυτό τον τρόπο, εκτίμησε ο κ. Τσίπρας, η αισχροκέρδεια θα εντοπίζεται και θα ανακόπτεται αποτελεσματικά σε κάθε στάδιο της αλυσίδας. Στο ίδιο πακέτο μέτρων, εντάσσεται και η πρόβλεψη για δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες.

Στήριξη υγείας και συνταξιούχων

Στον ευαίσθητο τομέα της υγείας, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. ανακοίνωσε ένα σημαντικό μέτρο για τους συνταξιούχους. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η μηδενική συμμετοχή τους στα φάρμακα, γεγονός που σημαίνει ότι ο ασθενής δεν θα δαπανά ούτε ένα ευρώ για την αγορά των αναγκαίων φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Το μέτρο αυτό εκτιμάται ότι θα έχει άμεσο οικονομικό όφελος για τον μέσο συνταξιούχο, καθώς υπολογίζεται ότι 360 έως 720 ευρώ ετησίως, ανάλογα με τη χρήση φαρμάκων, θα επιστρέφουν πίσω στη σύνταξή του. Παράλληλα με τη στήριξη των συνταξιούχων, ανακοινώθηκαν και αυξήσεις στους υγειονομικούς, οι οποίες θα ανέρχονται σε 500 ευρώ κατά μέσο όρο.

Αλλαγές στην παιδεία και φοιτητική μέριμνα

Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε ένα ευρύ και συνολικό πρόγραμμα για την Παιδεία. Βασική πρόταση της ΕΛ.Α.Σ. είναι η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, με ταυτόχρονη μετάβαση σε ένα νέο, αξιόπιστο και αδιάβλητο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το νέο αυτό σύστημα θα έχει ως κριτήριο τη συνολική σχολική πορεία των μαθητών και όχι μόνο την επίδοση σε εξετάσεις που διεξάγονται σε ένα διάστημα τριών εβδομάδων τον Ιούνιο.

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε τη σημασία αυτής της αλλαγής, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για τροποποίηση ενός τρόπου εξέτασης. Αντιθέτως, στόχος είναι να «σπάσει» ο μηχανισμός που, όπως ανέφερε, μετατρέπει το οικογενειακό εισόδημα σε εκπαιδευτικό πλεονέκτημα, διασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη ισότητα ευκαιριών.

Στο πλαίσιο της φοιτητικής μέριμνας, ανακοινώθηκε η θέσπιση φοιτητικής υποτροφίας ύψους 500 ευρώ μηνιαίως. Η υποτροφία αυτή θα χορηγείται για περίοδο δέκα μηνών και απευθύνεται σε φοιτητές περιφερειακών πανεπιστημίων που φοιτούν μακριά από τις οικογένειές τους. Το μέτρο αυτό εκτιμάται ότι θα ωφελήσει περίπου 80.000 φοιτητές.

Μέτρα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Ειδικά για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα περιελάμβαναν την εξασφάλιση δωρεάν προσχολικής εκπαίδευσης για κάθε παιδί. Παράλληλα, προβλέπεται η καθιέρωση δωρεάν σίτισης για κάθε μαθητή του Δημοτικού, ένα μέτρο που στοχεύει στην υποστήριξη των οικογενειών και τη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών.

Συμπληρωματικά, θα δημιουργηθούν περισσότερα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης. Αυτή η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η φροντίδα και η μάθηση των παιδιών δεν θα σταματούν μετά το σχολείο, προσφέροντας επιπλέον εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis