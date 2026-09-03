Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο βρέφους στην περιοχή της Κυψέλης. Η υπόθεση έχει λάβει δραματική τροπή, με το ζευγάρι των γονέων να κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τους αρχικούς ισχυρισμούς.

Η εμφάνιση ενώπιον του ανακριτή

Οι τρεις συλληφθέντες, το ζευγάρι των γονέων και ένας 27χρονος, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης για τον θάνατο του βρέφους στην Κυψέλη. Και οι τρεις βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι, καθώς η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και προβληματισμό στις αρχές.

Ειδικότερα, οι γονείς του βρέφους, ένας 43χρονος πατέρας και μία 38χρονη μητέρα, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από μια σειρά αποκαλύψεων και ευρημάτων που έχουν συγκεντρωθεί από την αστυνομική έρευνα και την ιατροδικαστική εξέταση.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του βρέφους χαρακτηρίζεται ως «καταπέλτης» και απορρίπτει κατηγορηματικά το σενάριο που υποστήριξε ο 43χρονος πατέρας, περί θανάτου από παθολογικά αίτια. Τα ευρήματα της εξέτασης δεν επιβεβαιώνουν την εκδοχή αυτή, οδηγώντας τις αρχές σε διαφορετικά συμπεράσματα.

Στο σώμα του άτυχου βρέφους εντοπίστηκαν συνολικά 18 μαχαιριές. Από αυτές, οι τρεις χαρακτηρίζονται ως προθανάτιες, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την υπόθεση ότι τουλάχιστον μέρος των τραυμάτων προκλήθηκε ενώ το παιδί ήταν ακόμη εν ζωή. Αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον ισχυρισμό του πατέρα ότι τα τραύματα ήταν μεταθανάτια.

Οι αντιφατικές καταθέσεις των γονέων

Ο 43χρονος πατέρας είχε υποστηρίξει αρχικά ότι το βρέφος είχε καταλήξει από παθολογικά αίτια. Επιπλέον, είχε δηλώσει ότι οι μαχαιριές προκλήθηκαν μεταθανάτια, κατά την προσπάθειά του να απομακρύνει τον πάγο που είχε σχηματιστεί γύρω από το σώμα του βρέφους, μετά την τοποθέτησή του στην κατάψυξη. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, τα ιατροδικαστικά ευρήματα δεν συνάδουν με αυτή την εκδοχή.

Παράλληλα, οι καταθέσεις των δύο γονέων παρουσιάζουν σημαντικές αντιφάσεις. Ο 43χρονος δήλωσε ότι ο θάνατος του μωρού επήλθε παρουσία όλων των μελών της οικογένειας. Αντίθετα, η 38χρονη μητέρα υποστήριξε στην κατάθεσή της ότι η ίδια έλειπε από το σπίτι τη στιγμή που πέθανε το παιδί της, δημιουργώντας έτσι ένα σοβαρό κενό στην αφήγηση των γεγονότων.

Η συμβολή των ανήλικων παιδιών

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές έλαβαν καταθέσεις και από τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Οι καταθέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με την παρουσία παιδοψυχολόγου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και ευαίσθητη προσέγγιση των παιδιών σε ένα τόσο δύσκολο θέμα.

Τα όσα ανέφεραν τα παιδιά στις καταθέσεις τους φαίνεται να παρουσιάζουν σημεία σύγκλισης με τους ισχυρισμούς που είχαν διατυπώσει οι γονείς κατά την προανάκριση. Η συμβολή των ανήλικων μαρτύρων θεωρείται σημαντική για την περαιτέρω διαλεύκανση της υπόθεσης και την κατανόηση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του βρέφους.

Τα κενά στην υπόθεση

Παρά τις καταθέσεις και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, οι αρχές δεν έχουν πειστεί πλήρως από την εκδοχή των γεγονότων που δίνουν οι γονείς. Υπάρχουν αρκετά κενά και αναπάντητα ερωτήματα στην αφήγησή τους, τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Η παρουσία των τριών συλληφθέντων ενώπιον του ανακριτή σήμερα αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις πτυχές της υπόθεσης, καθώς θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για τις αντιφάσεις και τα ευρήματα που έχουν προκύψει από την έρευνα. Η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος.

Με πληροφορίες από: Reader