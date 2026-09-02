Ναυτικό δυστύχημα στη Θάλασσα του Μαρμαρά: Βυθίστηκε εμπορικό πλοίο, αγνοούνται 10 ναυτικοί

Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θάλασσα του Μαρμαρά, έπειτα από ένα σοβαρό ναυτικό ατύχημα. Δύο τουρκικά εμπορικά πλοία συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα το ένα εξ αυτών να βυθιστεί. Δέκα ναυτικοί από το βυθισμένο πλοίο αγνοούνται, προκαλώντας ώρες αγωνίας στις αρχές και τις οικογένειές τους.

Το ναυτικό δυστύχημα και οι αγνοούμενοι

Το ναυτικό δυστύχημα σημειώθηκε τη νύχτα, γύρω στις 03:00, σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης. Συγκεκριμένα, η σύγκρουση έλαβε χώρα 18 ναυτικά μίλια νότια της Σηλυβρίας, ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Έκτοτε, οι αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων μελών του πληρώματος.

Το φορτηγό πλοίο με το όνομα «TUĞBERK İMAMOĞLU», το οποίο μετέφερε δεκαμελές πλήρωμα, βυθίστηκε μετά τη σύγκρουση. Οι προσπάθειες επικοινωνίας με το πλοίο και τα κινητά τηλέφωνα των ναυτικών έχουν αποβεί άκαρπες, γεγονός που οδήγησε στην εκτίμηση ότι το πλοίο έχει βυθιστεί πλήρως. Οι δέκα αγνοούμενοι ναυτικοί δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Τα εμπλεκόμενα πλοία

Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία. Το ένα ήταν το «ALSU», μήκους 90 μέτρων και πλάτους 13 μέτρων, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από το Κοτζαέλι προς την Αλίαγα. Το πλοίο «ALSU» διαπιστώθηκε ότι ήταν άδειο και δεν υπέστη καμία ορατή ζημιά από τη σύγκρουση.

Το δεύτερο πλοίο ήταν το «TUĞBERK İMAMOĞLU», μήκους 89,98 μέτρων και πλάτους 12,8 μέτρων. Αυτό το πλοίο έπλεε από το λιμάνι της Ισκαντερούν με προορισμό το Καραντενίζ Ερεγλί, διασχίζοντας τη Θάλασσα του Μαρμαρά με τελικό προορισμό τη Μαύρη Θάλασσα. Μέχρι αυτή την ώρα, παραμένει άγνωστο το ακριβές φορτίο που μετέφερε το «TUĞBERK İMAMOĞLU».

Εκτεταμένες έρευνες σε μεγάλο βάθος

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης διεξάγονται με τη συνδρομή συνολικά 14 σκαφών και ενός ελικοπτέρου. Στις προσπάθειες συμμετέχουν δυνάμεις της Διοίκησης Λιμενικού Σώματος και της Γενικής Διεύθυνσης Παράκτιας Ασφάλειας. Ακόμη και το εμπλεκόμενο πλοίο «ALSU» συνδράμει στις έρευνες.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοούμενων ναυτικών διεξάγονται σε βάθος έως και 900 μέτρων ανοιχτά της Σηλυβρίας. Ο Κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης ανέφερε ότι το βάθος της θάλασσας στην περιοχή όπου σημειώθηκε το ατύχημα ήταν περίπου 800-900 μέτρα, γεγονός που καθιστά τις επιχειρήσεις ιδιαίτερα απαιτητικές.

Ανακοινώσεις και ενημερώσεις των αρχών

Η Τουρκική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων ανακοίνωσε ότι το φορτηγό πλοίο «Tugberg Imamoglu» δεν απαντά σε καμία κλήση και δεν υπάρχει επικοινωνία με τα κινητά τηλέφωνα του πληρώματος παρά τις προσπάθειες του Κέντρου Συντονισμού Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης. Για τον λόγο αυτό, εκτιμάται ότι το φορτηγό πλοίο βυθίστηκε.

Στην ίδια ανακοίνωση, η Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων ανέφερε πως «πιστεύεται ότι το πλοίο έχει βυθιστεί» και ότι «δέκα αγνοούμενοι ναυτικοί δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί». Από την πλευρά του, ο Κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης επιβεβαίωσε ότι το «ALSU» ήταν άδειο και παρείχε πληροφορίες για το βάθος της θάλασσας στην περιοχή του συμβάντος.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis