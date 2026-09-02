Μια αξέχαστη εμπειρία στην «Αλάνα» στα Χρούσσα Σύρου: Όταν η αγάπη για τα ζώα γίνεται ένας μαγικός κόσμος

Ημέρα γιορτής η χθεσινή για την κόρη μου που μεγάλωσε μεν, αλλά ως δώρο της πάντα προτιμώ να έχει μια νέα εμπειρία και δραστηριότητα. Να είναι μεγάλη για μια βόλτα με άλογο; Ποτέ δεν είσαι μεγάλος γι' αυτό.

Επισκεφτήκαμε την «Αλάνα» στα Χρούσσα της Σύρου, όπου η μικρή — που τη γνωρίζω από τόσο μικρούλα — Άννα, πλέον ως επαγγελματίας εργοθεραπεύτρια, έχει δημιουργήσει ένα μικρό θαύμα. Έναν χώρο που σε καμία περίπτωση δε θυμίζει νησί των Κυκλάδων, αλλά μοιάζει λες και μεταφέρθηκες κάπου στη μακρινή Δύση!

Ένας παραμυθένιος παράδεισος με άλογα, φάρμα και εξωτικά ζωάκια

Στην «Αλάνα» η επαφή με τη φύση και τα ζώα παίρνει εντελώς διαφορετική διάσταση. Εκεί θα συναντήσει κανείς:

Άλογα: Για θεραπευτική αλλά και ελεύθερη ιππασία.

Μια πανέμορφη φάρμα: Γεμάτη με κατσικάκια, κουνελάκια, γουρουνάκια, κοτούλες, χήνες και χελώνες.

Εξωτικούς μικρούς φίλους: Λέοπαρντ Γκέκο (Leopard Gecko), χνουδωτά τσιντσιλά αλλά και τον εντυπωσιακό Γενειοφόρο Δράκο.

Φιλόξενους ανθρώπους: Που με χαρά και χαμόγελο θα σε συνοδεύσουν στη βόλτα σου και θα σε μυήσουν στον μαγικό τους κόσμο.

Η βόλτα της Ισμήνης με τον Φαέθωνα

Η Ισμήνη είχε τη χαρά να κάνει τη βόλτα της με τον απόλυτο αρχηγό της φάρμας: τον Φαέθωνα. Πρόκειται για το υπερήφανο άλογο που φέρει εις πέρας άψογα τις θεραπευτικές συνεδρίες της «Αλάνας», συνδυάζοντας την ευγενική του ιδιοσυγκρασία και την υψηλή του νοημοσύνη σε μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία για όλους μας.

Χαλάρωση, απέραντη θέα στο Αιγαίο και οικογενειακή ζεστασιά

Η μικρή και πάντα δεμένη με τα ζώα Άννα, έγινε εργοθεραπεύτρια, αγαπά βαθιά τα παιδιά και έχει δημιουργήσει — με την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια της οικογένειάς της — έναν μοναδικό χώρο για μικρούς και μεγάλους.

Ενώ τα παιδιά απολαμβάνουν το παιχνίδι και την ουσιαστική επαφή με τα ζώα (και ειδικά με τα άλογα), οι μεγαλύτεροι μπορούν να χαλαρώσουν απολαμβάνοντας τον καφέ ή το αναψυκτικό τους, έχοντας μπροστά τους μια απέραντη, μαγευτική θέα στη θάλασσα.

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