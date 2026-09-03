Ο στρατός αναλαμβάνει την εποπτεία για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο: Αντιδράσεις και ερωτήματα

Με μία κυβερνητική τροπολογία, η εποπτεία εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο ανατέθηκε στον Στρατό. Η απόφαση αυτή προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις στο πολιτικό σκηνικό, με τον Θανάση Παφίλη, βουλευτή του ΚΚΕ, να εκφράζει στη Βουλή την άποψη ότι η κίνηση αυτή αναδεικνύει την ανικανότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) να διαχειριστεί την κρίση. Το ζήτημα έχει λάβει διαστάσεις, θέτοντας ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των κρατικών μηχανισμών και τον ρόλο των ενόπλων δυνάμεων σε τέτοιου είδους καταστάσεις.

Η κριτική του ΚΚΕ και οι προβληματισμοί

Ο Θανάσης Παφίλης, μιλώντας στο Κοινοβούλιο, υπογράμμισε πως η ανάθεση στον Στρατό της ευθύνης για την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας στη Λέσβο αποτελεί σαφή ένδειξη της αδυναμίας του ΥΠΑΑΤ να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού. Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΚΚΕ, η κυβέρνηση, αδυνατώντας να εφαρμόσει τα απαραίτητα μέτρα, ζητάει τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων.

Ο κ. Παφίλης έθεσε ένα ρητορικό ερώτημα, αναρωτώμενος τι θα πράξει η κυβέρνηση σε περίπτωση που δεν εφαρμόζονται τα μέτρα για την ευλογιά στον Θεσσαλικό κάμπο. «Θα κατεβάσει την 1η Στρατιά;» διερωτήθηκε, υπονοώντας ότι η προσφυγή στον Στρατό για τέτοια ζητήματα δεν αποτελεί σοβαρή και μακροπρόθεσμη λύση. Ακόμη και κυβερνητικοί βουλευτές, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους, παραδέχονται ότι τέτοιες πρακτικές δεν συνάδουν με τις αρχές μιας δημοκρατίας, όπου οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται από τους αρμόδιους φορείς.

Το εμπόδιο του περιφερειάρχη και οι νόμοι

Στην περίπτωση της Λέσβου, ένα σημαντικό εμπόδιο στην εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας φέρεται να είναι ο περιφερειάρχης Μουτζούρης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο περιφερειάρχης καλεί τους κτηνοτρόφους να μην εφαρμόζουν τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού. Αυτή η στάση δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα στην προσπάθεια περιορισμού της νόσου.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, υπάρχουν σαφείς νόμοι που αφορούν τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες οι οποίοι καλούν τους πολίτες σε απειθαρχία και παρανομία. Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν ακόμη και την παύση τους από τα καθήκοντά τους. Η κυβέρνηση, προφανώς, δεν επιθυμεί να βρεθεί αντιμέτωπη με την άμεση σύγκρουση με τον περιφερειάρχη και, θεωρητικά, επιλέγει πιο «δυναμικές» λύσεις, όπως η εμπλοκή του Στρατού.

Ερωτήματα για τη νομική διάσταση και την προέλευση της ιδέας

Η ανάθεση της εποπτείας στον Στρατό εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη νομική διάσταση της εφαρμογής των μέτρων. Τίθεται το ζήτημα τι θα συμβεί με όσους δεν πειθαρχήσουν και δεν εφαρμόσουν τις οδηγίες βιοασφάλειας. Θα οδηγηθούν αυτοί οι πολίτες στα πολιτικά δικαστήρια ή σε στρατοδικείο, δεδομένης της εμπλοκής των ενόπλων δυνάμεων;

Παράλληλα, τίθενται ερωτήματα σχετικά με την προέλευση αυτής της ιδέας. Αναζητείται ποιος είχε την «φαεινή» αυτή ιδέα, αν ήταν ο πρώην στρατιωτικός υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Θανάσης Καββαδάς, ή κάποιος Γενικός Γραμματέας. Προκαλεί επίσης απορία πώς ο Ευρωπαίος Μαργαρίτης Σχοινάς αποδέχθηκε ένα μέτρο που, όπως αναφέρεται, «παραπέμπει μισό αιώνα πίσω». Τέλος, το ερώτημα παραμένει αν ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αντιλήφθηκε τη διάσταση που έχει το θέμα και τις εικόνες που δημιουργεί η συγκεκριμένη απόφαση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis