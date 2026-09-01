Η Skoda Octavia Grand Coupe 1.5 TSI m-HEV 150PS Sportline: Οικογενειακό, πρακτικό και με 10 χρόνια εγγύηση

Η Skoda Octavia Grand Coupe αποτελεί ένα μοντέλο που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, γράφοντας τη δική του ιστορία εδώ και τρεις δεκαετίες. Το best seller της μάρκας, του οποίου η παραγωγή ξεκίνησε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1996, διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη της εταιρείας μετά την ένταξή της στον όμιλο Volkswagen. Με την ανανεωμένη έκδοση της τέταρτης γενιάς του, το μεσαίο οικογενειακό μοντέλο της Skoda παρουσιάζεται ακόμα πιο σύγχρονο, προσφέροντας πρακτικότητα και προηγμένες τεχνολογίες.

Η εξέλιξη του Octavia ανά τις γενιές

Χρόνο με το χρόνο και γενιά με τη γενιά, το Octavia εξελίσσεται, ανεβαίνοντας επίπεδο ποιοτικά και τεχνολογικά. Πλέον, κοιτάζει στα ίσα ακόμα και premium μοντέλα, διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά του έναντι του mainstream ανταγωνισμού. Σε τρεις δεκαετίες, έχουν κατασκευαστεί σχεδόν 7,9 εκατομμύρια μονάδες του Octavia, με την παραγωγή του να πραγματοποιείται σήμερα στο Mladá Boleslav, στο Kvasiny και στο Kostanay του Καζακστάν.

Η πρώτη γενιά του Skoda Octavia, με αμάξωμα liftback και χώρο αποσκευών 528 λίτρων, παρουσιάστηκε στις 4 Απριλίου 1996, ενώ η παραγωγή σειράς ξεκίνησε στις 3 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Το Octavia Combi ακολούθησε τον Μάρτιο του 1998, ενώ το 1999 προστέθηκε μια τετρακίνητη έκδοση, διευρύνοντας τον πολυχρηστικό χαρακτήρα του μοντέλου. Το 2000 έκανε το ντεμπούτο του το πρώτο Octavia RS. Η πρώτη γενιά σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, με συνολικά 1,44 εκατομμύρια μονάδες να παράγονται, ενώ επιλεγμένες εκδόσεις παρέμειναν στην παραγωγή έως το 2010, ακόμα και μετά την παρουσίαση της δεύτερης γενιάς το 2004.

Τεχνολογικές καινοτομίες και αναβαθμίσεις

Η δεύτερη γενιά, που παράχθηκε μέχρι το 2013, βασίστηκε στα αναγνωρισμένα πλεονεκτήματα του Octavia, προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερους χώρους στο εσωτερικό, με τον χώρο αποσκευών να αυξάνεται κατά 32 λίτρα, περισσότερη πρακτικότητα και νέες τεχνολογίες, όπως το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG. Συνολικά κατασκευάστηκαν 2,6 εκατομμύρια μονάδες αυτής της γενιάς. Η τρίτη γενιά του Skoda Octavia, που παράχθηκε από το 2012 έως το 2020, εισήγαγε προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και τεχνολογίες που έως τότε συναντούσε κανείς σε οχήματα ανώτερων κατηγοριών. Παράλληλα, διέθετε ελαφρύτερο αμάξωμα, βελτιστοποιημένους κινητήρες TSI και TDI, καθώς και την έκδοση GreenLine, η οποία ενσωμάτωνε τεχνολογίες για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών, όπως ειδική κάλυψη στο κάτω μέρος του αμαξώματος, ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση και ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης. Το 2017, η τρίτη γενιά ανανεώθηκε εκτενώς, αποκτώντας επανασχεδιασμένο εμπρός μέρος με διαχωρισμένους προβολείς, οθόνες infotainment με γυάλινη επιφάνεια και αναβαθμισμένα συστήματα υποβοήθησης.

Η σημερινή, τέταρτη γενιά του Octavia έκανε το ντεμπούτο της τον Νοέμβριο του 2019, σε αμάξωμα liftback και Combi. Μετά την ανανέωσή του στις αρχές του 2024, το Octavia προσφέρει ακόμα πιο προηγμένη συνδεσιμότητα και ασφάλεια, με έως δέκα αερόσακους και συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, μεταξύ των οποίων το Attention and Drowsiness Assist. Ένας νέος αλγόριθμος επιτρέπει την ακριβέστερη αξιολόγηση του επιπέδου κόπωσης του οδηγού.

Η έκδοση Sportline της δοκιμής

Η έκδοση Sportline του Octavia Grand Coupe της δοκιμής προσδίδει μία πιο σπορτίφ χροιά στο οικογενειακό μοντέλο, κάνοντας το πεντάθυρο αμάξωμα των 4,7 μέτρων να φαίνεται ακόμα πιο επιβλητικό στο Race Blue χρώμα. Οι αισθητικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν προφυλακτήρες, μια διαφοροποιημένη μάσκα σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα, σπόιλερ στην πέμπτη πόρτα (πορτ-μπαγκάζ) και φυσικά τα λογότυπα Sportline σε διάφορα σημεία του αμαξώματος. Δεν λείπουν επίσης τα εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα με τους LED Matrix προβολείς, ενώ η σχεδίαση στις ζάντες των 18 ιντσών συμπληρώνει τη σπορτίφ εμφάνιση της συγκεκριμένης έκδοσης.

Η έκδοση Sportline εξοπλίζεται αποκλειστικά με τον ήπιας υβριδικής τεχνολογίας 1.500άρη TSI βενζινοκινητήρα απόδοσης 150 ίππων, σε αντίθεση με την έκδοση των 116 ίππων που συναντάμε στις υπόλοιπες εκδόσεις, όπως F&B edition, Essence και Selection. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκδοση Selection εξοπλίζεται και με την εκδοχή των 150 ίππων. Επιπλέον, η Sportline συνδυάζεται αποκλειστικά με το DSG αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, το οποίο συναντάται και σε άλλα μοντέλα του Ομίλου Volkswagen. Η εξωτερική εμφάνιση του Octavia Grand Coupe Sportline θυμίζει το κορυφαίο της γκάμας Skoda Octavia Grand Coupe RS 2.0 των 265 ίππων.

Πρακτικότητα και άνεση στα ταξίδια

Με το Skoda Octavia Grand Coupe, η φόρτωση όσων μπαγκαζιών επιθυμεί κανείς και η οδήγηση ατελείωτων χιλιομέτρων γίνεται ακούραστα, προσφέροντας άνεση και λειτουργικότητα. Το μοντέλο αυτό είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες ενός οικογενειακού αυτοκινήτου, προσφέροντας έναν συνδυασμό χώρων, πρακτικότητας και οδηγικής απόλαυσης. Η δυνατότητα για ατελείωτα χιλιόμετρα ακούραστα, υπογραμμίζει την άνεση και την εργονομία που προσφέρει το εσωτερικό του οχήματος, καθιστώντας το ιδανικό για μακρινές διαδρομές και ταξίδια.

Με πληροφορίες από: Newsit, News.gr