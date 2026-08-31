«Queen At Sea»: Η Ζιλιέτ Μπινός στην πρώτη ταινία του Λανς Χάμερ μετά από 18 χρόνια

Ο Λανς Χάμερ επιστρέφει στον κινηματογράφο μετά από 18 χρόνια απουσίας, παρουσιάζοντας τη νέα του ταινία με τίτλο «Queen At Sea». Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται η Ζιλιέτ Μπινός και ο Τομ Κόρτνεϊ, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα περίπλοκο ηθικό δίλημμα. Η ταινία, που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου 2026, αναμένεται να προβληθεί στις αμερικανικές αίθουσες στις 30 Οκτωβρίου.

Η επιστροφή του Λανς Χάμερ

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Λανς Χάμερ επανέρχεται στο προσκήνιο του κινηματογράφου μετά από μια απουσία 18 ετών. Η προηγούμενη δουλειά του, το «Ballast», είχε συστηθεί στο κοινό του Φεστιβάλ Σάντανς το 2008. Εκεί, το καθηλωτικό δράμα με φόντο το Δέλτα του Μισισιπή είχε αποσπάσει τα Βραβεία Σκηνοθεσίας και Φωτογραφίας, καθιερώνοντας τον Χάμερ ως έναν αξιόλογο δημιουργό.

Μετά από αυτή τη μακρά παύση, ο Χάμερ υπογράφει το σενάριο, τη σκηνοθεσία, το μοντάζ και τη συμπαραγωγή του νέου του φιλμ, «Queen At Sea». Η επιστροφή του αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για τους λάτρεις του κινηματογράφου, οι οποίοι αναμένουν με ενδιαφέρον τη νέα του δημιουργία.

Η υπόθεση και το ηθικό δίλημμα

Το «Queen At Sea» καταπιάνεται με το φλέγον ζήτημα της άνοιας και τις επιπτώσεις της στις οικογενειακές σχέσεις. Η κεντρική ιστορία περιστρέφεται γύρω από την Αμάντα και τον πατριό της, Μάρτιν, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια σύγκρουση που τους διχάζει βαθιά. Το δίλημμα αφορά τη μητέρα της Αμάντα και σύζυγο του Μάρτιν, Λέσλι, η οποία πάσχει από προχωρημένη άνοια.

Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι αν η Λέσλι έχει χάσει την ικανότητα να αποφασίζει για το δικό της όφελος. Εάν αυτό ισχύει, τότε ανακύπτει το ερώτημα ποιος είναι ο πλέον αρμόδιος για μια τέτοια απόφαση: ο σύζυγος, το παιδί ή η πολιτεία. Καθώς η Αμάντα και ο Μάρτιν καλούνται να πάρουν όλο και πιο επίπονες αποφάσεις, οι αλυσιδωτές αντιδράσεις ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο, δημιουργώντας ένα περίπλοκο ηθικό τοπίο.

Το καστ και οι συντελεστές

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, η διεθνώς αναγνωρισμένη Ζιλιέτ Μπινός και ο Τομ Κόρτνεϊ ενσαρκώνουν τους χαρακτήρες που βρίσκονται στο επίκεντρο του ηθικού διλήμματος. Στο πλευρό τους, το καστ συμπληρώνουν οι Άννα Κάλντερ-Μάρσαλ και Φλόρενς Χαντ, ενώ συμμετέχουν επίσης οι Κόντι Μόλκο και Στίβεν Κρι.

Τη διεύθυνση φωτογραφίας της ταινίας ανέλαβε ο υποψήφιος για Όσκαρ, Αδόλφο Βελόσο, προσδίδοντας στην παραγωγή την απαιτούμενη οπτική ποιότητα. Ο Λανς Χάμερ, εκτός από τη σκηνοθεσία, έχει αναλάβει και το σενάριο, το μοντάζ, καθώς και τη συμπαραγωγή του φιλμ, επιβεβαιώνοντας τον πολυδιάστατο ρόλο του στη δημιουργία του «Queen At Sea».

Διακρίσεις στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου

Το «Queen At Sea» πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου 2026, όπου και απέσπασε σημαντικές διακρίσεις. Η ταινία τιμήθηκε με την Αργυρή Άρκτο-Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής, αναγνωρίζοντας την καλλιτεχνική της αξία και την πρωτοτυπία της.

Επιπλέον, η κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ απένειμε από κοινού στους Τομ Κόρτνεϊ και Άννα Κάλντερ-Μάρσαλ την Αργυρή Άρκτο Β΄ Ερμηνείας, επιβραβεύοντας τις ερμηνείες τους στους απαιτητικούς ρόλους τους. Οι διακρίσεις αυτές υπογραμμίζουν την ποιότητα της παραγωγής και τις δυνατές ερμηνείες των ηθοποιών.

Πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες και επίσημο τρέιλερ

Με αφορμή την επικείμενη πρεμιέρα της ταινίας, η Greenwich Entertainment έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ του «Queen At Sea». Το τρέιλερ προσφέρει μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα και την ένταση του δράματος, προετοιμάζοντας το κοινό για την ιστορία που θα παρακολουθήσει.

Το «Queen At Sea» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες στις 30 Οκτωβρίου. Η κυκλοφορία του τρέιλερ σηματοδοτεί την έναρξη της προώθησης της ταινίας, η οποία έχει ήδη κερδίσει τις πρώτες της διακρίσεις σε ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά φεστιβάλ παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από: News.gr, Topontiki