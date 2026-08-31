Η Πετρούπολη τιμά τον Θάνο Μικρούτσικο με τη συναυλία «Πάντα γελαστοί και γελασμένοι»

Μια μεγάλη μουσική βραδιά αφιερωμένη στον Θάνο Μικρούτσικο διοργανώνεται στο Θέατρο Πέτρας, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας. Ο Δήμος Πετρούπολης παρουσιάζει τη συναυλία με τίτλο «Πάντα γελαστοί και γελασμένοι», η οποία θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Η εκδήλωση αυτή φέρνει στη σκηνή σπουδαίους ερμηνευτές που θα αποδώσουν τα διαχρονικά τραγούδια του συνθέτη, ο οποίος σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική.

Σπουδαίες φωνές ενώνουν τις δυνάμεις τους

Στη σκηνή του Θεάτρου Πέτρας, μια πλειάδα καταξιωμένων καλλιτεχνών θα τιμήσει τον Θάνο Μικρούτσικο. Συγκεκριμένα, ο Μανώλης Μητσιάς, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Θωμαΐδης και η Μαριάνα Κατσιμίχα θα ερμηνεύσουν αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη. Τη μουσική αυτή παρέα συμπληρώνουν και τα Υπόγεια Ρεύματα, προσφέροντας τη δική τους ξεχωριστή πινελιά στη βραδιά.

Οι καλλιτέχνες αυτοί ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία, η οποία αναμένεται να είναι γεμάτη συγκίνηση, μνήμη και διαχρονικές μελωδίες. Μέσα από τις φωνές τους, τα τραγούδια του Μικρούτσικου θα ζωντανέψουν ξανά, θυμίζοντας στο κοινό γιατί σημάδεψαν τόσες γενιές και παραμένουν επίκαιρα μέχρι σήμερα.

Ο επί σκηνής «alter ego» του συνθέτη

Τη μουσική διεύθυνση της τιμητικής αυτής βραδιάς έχει αναλάβει ο μαέστρος Θύμιος Παπαδόπουλος. Ο Θύμιος Παπαδόπουλος δεν είναι απλώς ένας μαέστρος, αλλά ο επί χρόνια στενός συνεργάτης και αγαπημένος μουσικός του Θάνου Μικρούτσικου. Ο ίδιος ο συνθέτης τον αποκαλούσε συχνά το alter ego του επί σκηνής, υπογραμμίζοντας τη βαθιά καλλιτεχνική και προσωπική τους σχέση.

Η παρουσία του Θύμιου Παπαδόπουλου είναι καθοριστική, καθώς φέρει την αυθεντική γνώση και την κατανόηση του έργου του Μικρούτσικου. Υπό τη δική του καθοδήγηση, η ορχήστρα και οι ερμηνευτές θα αποδώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα τραγούδια που άφησε πίσω του ο μεγάλος συνθέτης, διασφαλίζοντας την πιστότητα και το συναίσθημα που αυτά απαιτούν.

Τραγούδια που μίλησαν για αγώνες και όνειρα

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει μια επιλογή από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Αυτά τα τραγούδια μίλησαν για τους αγώνες, τα όνειρα, την αγάπη, την ελευθερία και την ελπίδα, αγγίζοντας τις ψυχές πολλών ανθρώπων και εκφράζοντας τις ανησυχίες και τις προσδοκίες τους.

Μεταξύ των κομματιών που θα ερμηνευθούν, ξεχωρίζουν το «χορεύοντας πάνω στο φτερό του καρχαρία» και η «Ρόζα». Αυτά τα έργα, όπως και πολλά άλλα του συνθέτη, παραμένουν ζωντανά και επίκαιρα μέχρι σήμερα, συνεχίζοντας να εμπνέουν και να συγκινούν το κοινό, αποδεικνύοντας τη διαχρονική τους δύναμη και την καλλιτεχνική τους αξία.

Το μήνυμα ελπίδας και ενότητας του Θάνου Μικρούτσικου

Η εκδήλωση αυτή δεν τιμά μόνο το μουσικό έργο του Θάνου Μικρούτσικου, αλλά και το βαθύτερο μήνυμα που ο ίδιος θέλησε να περάσει μέσα από την τέχνη του. Μια μεγάλη μουσική παρέα συγκεντρώνεται για να θυμίσει τα δικά του λόγια: «Θέλω να μπορώ να κάνω τους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι τους».

Στο Θέατρο Πέτρας, για μία ακόμη φορά, τα τραγούδια του θα μας ενώσουν και θα μας συγκινήσουν. Θα μας θυμίσουν πως συνεχίζουν να φωτίζουν τις πληγές, τους αγώνες και τα όνειρα. Παράλληλα, θα ανακαλέσουν την υπόσχεση πως «θα 'ρθουν μέρες...» και πως «το πιο όμορφο απ' όλα ίσως δεν το έχουμε πει ακόμα», μεταφέροντας ένα διαρκές μήνυμα ελπίδας, συνέχειας και αισιοδοξίας για το μέλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta