Η πόλη που αναδείχθηκε βασίλισσα της νυχτερινής ζωής στην Ευρώπη από το Time Out

Η δημοφιλής ταξιδιωτική ιστοσελίδα Time Out δημοσίευσε τη λίστα της με τις πόλεις που διαθέτουν την καλύτερη νυχτερινή ζωή ανά τον πλανήτη. Η φετινή κατάταξη αναδεικνύει σημαντικές αλλαγές στις συνήθειες του κόσμου όσον αφορά τη βραδινή έξοδο, με νέες τάσεις να κυριαρχούν.

Οι νέες τάσεις στη διασκέδαση και η μεθοδολογία

Όπως επισημαίνει η συντάκτρια της λίστας, Grace Beard, παρατηρείται μια τεράστια άνθηση στα street parties και τα rooftop raves. Οι κάτοικοι πλέον δεν συγκεντρώνονται σε ένα ή δύο μεγάλα, διάσημα κλαμπ, αλλά προτιμούν γειτονιές όπου μπορούν να κάνουν bar-hopping, μετακινούμενοι από το ένα μπαρ στο άλλο.

Για τη διαμόρφωση της φετινής κατάταξης, το περιοδικό πραγματοποίησε έρευνα σε περισσότερους από 24.000 κατοίκους σε 150 πόλεις παγκοσμίως. Αξιολογήθηκαν διάφορες παράμετροι, όπως η ποιότητα της διασκέδασης, οι τιμές, η ασφάλεια, η συμπερίληψη και η αίσθηση κοινότητας. Στη συνέχεια, μια ειδική επιτροπή συντακτών και ειδικών του Time Out ψήφισε τις αγαπημένες της επιλογές, συμπεριλαμβάνοντας μόνο την πόλη με την υψηλότερη βαθμολογία από κάθε χώρα.

Το Βερολίνο ηγείται στην Ευρώπη

Στη 2η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και στην 1η θέση για την Ευρώπη, βρίσκεται το Βερολίνο. Η γερμανική πρωτεύουσα διατηρεί επάξια τον τίτλο της πρωτεύουσας του nightlife στη Γηραιά Ήπειρο.

Η πόλη διέρχεται μια κρίσιμη φάση, η οποία θυμίζει αρκετά την Αθήνα πριν από περίπου μια δεκαετία, όταν οι αλλαγές στις συνήθειες εξόδου και οι οικονομικές πιέσεις οδήγησαν στο κλείσιμο ιστορικών χώρων. Ωστόσο, υπάρχουν θετικές εξελίξεις. Μετά την αναγνώριση της techno κουλτούρας του Βερολίνου από την UNESCO ως άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς το 2024, η Γερμανία προχωρά στον χαρακτηρισμό των κλαμπ ως πολιτιστικών ιδρυμάτων, προστατεύοντάς τα από την ανεξέλεγκτη οικιστική ανάπτυξη.

Παρόλο που το Βερολίνο είναι διάσημο για τα κλασικά goth, rave και underground στέκια, η πλειοψηφία των ντόπιων (62%) ανέδειξε τα χαλαρά συνοικιακά μπαρ και τις παμπ, γνωστές ως kneipen, ως το μεγαλύτερο ατού της πόλης για τις μεταμεσονύκτιες ώρες.

Η Μπανγκόκ στην κορυφή του κόσμου

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκε η Μπανγκόκ, προσφέροντας μια εμπειρία που συνδυάζει τα πάντα. Από μικροσκοπικά street bars και LGBTQ+ στέκια μέχρι τεράστια κλαμπ και εντυπωσιακά rooftop bars, η πόλη καλύπτει κάθε προτίμηση.

Η ιδιαιτερότητα της Μπανγκόκ είναι ότι η διασκέδαση ξεχειλίζει στους δρόμους. Τα street parties, οι χώροι που είναι σχεδιασμένοι αποκλειστικά για χορό, το street food που είναι διαθέσιμο στις 2 τα ξημερώματα και η έντονη queer σκηνή συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό για τη βραδινή έξοδο.

Η ευρωπαϊκή παρουσία στην παγκόσμια δεκάδα

Στη συνολική πρώτη δεκάδα των πόλεων με την καλύτερη νυχτερινή ζωή, εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι βρίσκονται μόνο τρεις ευρωπαϊκές πόλεις.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr