Απεβίωσε η πρωτοπόρος Γιαπωνέζα καλλιτέχνιδα Yayoi Kusama

Η πρωτοπόρος Γιαπωνέζα καλλιτέχνιδα Yayoi Kusama, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή για τις χαρακτηριστικές τελίτσες, τα πουά και τις πολύχρωμες κολοκύθες της, απεβίωσε σε ηλικία 97 ετών. Αν και άφησε την τελευταία της πνοή στις 14 Αυγούστου, ο θάνατός της ανακοινώθηκε μόλις την Πέμπτη 27 Αυγούστου από το στούντιο της, Yayoi Kusama Inc. Η απόφαση για την καθυστερημένη ανακοίνωση ελήφθη προκειμένου η κηδεία της να πραγματοποιηθεί σε αυστηρά κλειστό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.

Η ζωή και το τέλος της καλλιτέχνιδας

Η Yayoi Kusama γεννήθηκε το 1929. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών της ζωής της, η καλλιτέχνιδα ζούσε οικειοθελώς και αυτοβούλως σε ψυχιατρική κλινική στο Τόκιο. Από αυτό το περιβάλλον, η Kusama συνέχιζε να δημιουργεί ακατάπαυστα, παράγοντας ένα σημαντικό σώμα έργων.

Στην ίδια ψυχιατρική κλινική, όπου πέρασε ένα μεγάλο μέρος της ζωής της αφιερωμένη στην τέχνη, άφησε και την τελευταία της πνοή στις 14 Αυγούστου. Η ανακοίνωση του θανάτου της έγινε από το στούντιο της, Yayoi Kusama Inc., την Πέμπτη 27 Αυγούστου.

Η επίσημη ανακοίνωση για την καλλιτεχνική της πορεία

Οι εκπρόσωποι της Yayoi Kusama εξέδωσαν επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την εξαιρετική της ζωή και το έργο της. Στην ανακοίνωση τονίστηκε ότι η ζωή της ήταν αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στην καλλιτεχνική δημιουργία, γεγονός που της χάρισε μια διεθνώς αναγνωρισμένη σταδιοδρομία ως πρωτοπόρος καλλιτέχνιδα της αβάν-γκαρντ.

Το έργο της Kusama κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα τεχνών, περιλαμβάνοντας τις εικαστικές τέχνες, την περφόρμανς, την πεζογραφία και την ποίηση. Οι εκπρόσωποι της υπογράμμισαν ότι συνέχισε να ζωγραφίζει μέχρι τις τελευταίες της μέρες, χωρίς ποτέ να αφήσει το πινέλο της. Μέσα από την τέχνη της, συνέχισε να εξερευνά θέματα όπως η παντοτινή αγάπη και η αιώνια ψυχή. Η ανακοίνωση κατέληγε με τη δέσμευση να υλοποιήσουν τις επιθυμίες της καλλιτέχνιδας και, μέσω της τέχνης, να συνεχίσουν να προσφέρουν ελπίδα και δύναμη για το μέλλον σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Η αναγνώριση του έργου της

Παρόλο που η Yayoi Kusama είχε εμφανιστεί στα καλλιτεχνικά δρώμενα ήδη από τη δεκαετία του ’60, η τέχνη της έγινε ευρέως γνωστή στο κοινό πολύ αργότερα, όταν η ίδια διένυε την 80η δεκαετία της ζωής της. Στην αρχή της καριέρας της, η καλλιτέχνιδα παραμερίστηκε γρήγορα από άντρες καλλιτέχνες της εποχής.

Μεταξύ αυτών των καλλιτεχνών ήταν ο Andy Warhol και ο Claes Oldenburg. Μάλιστα, αυτοί οι καλλιτέχνες γίνονταν όλο και πιο διάσημοι αντιγράφοντας ή αντλώντας εν μέρει έμπνευση από τις δημιουργίες της Kusama, χωρίς ωστόσο η ίδια να λάβει την αναγνώριση που της άξιζε εκείνη την περίοδο.

Τα «Δωμάτια με Καθρέφτες στο Άπειρο» και οι κολοκύθες

Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της Yayoi Kusama ήταν το «Infinity Mirror Rooms» (Δωμάτια με Καθρέφτες στο Άπειρο), το οποίο παρουσιάστηκε το 1965. Το έργο αυτό χρησιμοποιούσε καθρέφτες και φώτα για να δημιουργήσει χώρους που έμοιαζαν ατελείωτοι, προσφέροντας μια μοναδική οπτική εμπειρία.

Τα «Δωμάτια με Καθρέφτες στο Άπειρο» προσέλκυσαν εκατομμύρια επισκέπτες και αποτέλεσαν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα της. Ωστόσο, ούτε αυτή η επιτυχία κατάφερε να τοποθετήσει την Yayoi Kusama στο επίκεντρο της τέχνης εκείνη την εποχή. Τα έργα της με θέμα τις βούλες και τις κολοκύθες, τα οποία σήμερα είναι ιδιαίτερα περιζήτητα, έγιναν δημοφιλή πολύ αργότερα στην καριέρα της.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis