Γυναίκα αποχώρησε από οικογενειακό τραπέζι μετά από χυδαίο σχόλιο για την αποβολή της

Μια 30χρονη γυναίκα αποχώρησε έξαλλη από ένα οικογενειακό τραπέζι, όταν ο κουνιάδος της έκανε ένα χυδαίο σχόλιο για την αποβολή που είχε υποστεί η ίδια και ο σύζυγός της, Tom, πέρυσι. Η αντίδραση του συζύγου της, ο οποίος την κατηγόρησε ότι τον ρεζίλεψε, επιδείνωσε την κατάσταση.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το Σαββατοκύριακο στο σπίτι των γονέων του 32χρονου Tom, όπου ήταν παρών και ο 35χρονος αδελφός του, Dan. Ο Dan είναι γνωστός στην οικογένεια ως ο «πλακατζής», ωστόσο συχνά υπερβαίνει τα όρια, κάνοντας ακατάλληλα και κακόγουστα αστεία, τα οποία οι υπόλοιποι ενθαρρύνουν με τα γέλια τους.

Το δύσκολο παρελθόν και ο «πλακατζής» κουνιάδος

Η γυναίκα είναι παντρεμένη τα τελευταία τρία χρόνια με τον Tom. Πέρυσι, το ζευγάρι βίωσε μια αποβολή, γεγονός που αποτέλεσε μία από τις χειρότερες στιγμές της ζωής τους. Μέχρι και σήμερα, η 30χρονη σκέφτεται συνεχώς την αποβολή, και ο Tom γνωρίζει πόσο βαθιά και αρνητικά επηρεάζεται ακόμα από αυτό το γεγονός.

Ο Dan, ο αδελφός του Tom, χαρακτηρίζεται από την έλλειψη κοινωνικής λεπτότητας, τρεφόμενος με το να κάνει ακατάλληλα και κακόγουστα αστεία, τα οποία βρίσκουν απήχηση και ενθάρρυνση από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Το χυδαίο σχόλιο και η αποχώρηση

Κατά τη διάρκεια του οικογενειακού τραπεζιού, ο Dan απευθύνθηκε στη γυναίκα ρωτώντας: «Λοιπόν, πότε θα ξαναπροσπαθήσετε; Δεν θα γίνετε νεότεροι». Η γυναίκα κοκάλωσε από το σχόλιο. Στη συνέχεια, ο Dan πρόσθεσε: «Εντάξει, τι είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί; Άλλη μια αποβολή;» και άρχισε να γελάει.

Η 30χρονη ένιωσε ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Έσπρωξε την καρέκλα της πίσω, πήρε την τσάντα της και βγήκε έξω. Άκουσε τον Tom να φωνάζει το όνομά της, αλλά δεν σταμάτησε. Μπήκε στο αυτοκίνητό της και οδήγησε μέχρι το σπίτι, κλαίγοντας τόσο πολύ που αναγκάστηκε να σταματήσει στην άκρη του δρόμου.

Η αντίδραση του συζύγου

Ο Tom επέστρεψε στο σπίτι μία ώρα αργότερα και ρώτησε τη σύζυγό του γιατί έφυγε. Υπερασπίστηκε τον Dan, ισχυριζόμενος ότι δεν είχε πρόθεση να την προσβάλει. Επιπλέον, ο Tom κατηγόρησε τη γυναίκα του ότι τον ρεζίλεψε μπροστά σε όλη του την οικογένεια φεύγοντας νωρίς από το τραπέζι.

Ο Tom ισχυρίστηκε ότι εκείνη θα έπρεπε απλώς να είχε πει στον Dan να σταματήσει. Η γυναίκα απάντησε ότι κυριολεκτικά δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη, πόσο μάλλον να θυμηθεί να αναπνεύσει, ύστερα από αυτό που είπε ο Dan. Έκανε σαφές στον Tom ότι ποτέ δεν είχε νιώσει τόσο αμήχανα σε όλη της τη ζωή και τον ρώτησε γιατί δεν έβαλε τον Dan στη θέση του. Ο Tom απάντησε ότι όλα έγιναν πολύ γρήγορα και δεν ήθελε να δημιουργήσει σκηνή. Η γυναίκα του δήλωσε ότι δεν πρόκειται να πάει σε κανένα οικογενειακό τραπέζι για λίγο καιρό, καθώς έχει τελειώσει με το να προσποιείται ότι τα σχόλια του Dan είναι αστεία, απλώς και μόνο για να κρατούν τις ισορροπίες.

Με πληροφορίες από: enikos.gr