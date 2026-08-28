Υψηλές θερμοκρασίες και θυελλώδεις άνεμοι σήμερα, με το Αιτωλικό να αγγίζει τους 50 βαθμούς

Ο υδράργυρος θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και σήμερα, Παρασκευή (28/08), καθώς το μεγαλύτερο μέρος της χώρας εξακολουθεί να κινείται σε τροχιά παρατεταμένου καύσωνα. Εκτός από την ισχυρή ζέστη, επανέρχονται και οι θυελλώδεις άνεμοι, οι οποίοι τοπικά ενδέχεται να φτάσουν τα 8 μποφόρ, δημιουργώντας δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες για την εκδήλωση φωτιάς.

Η κατάσταση σήμερα και ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Για σήμερα, Παρασκευή, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιοχές της Κρήτης και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Επιπλέον, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) αναμένεται σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες. Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση.

Οι υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών

Χθες, σύμφωνα με το meteo, στο Αιτωλικό ο υδράργυρος σχεδόν «άγγιξε» τους 50 βαθμούς Κελσίου. Συγκεκριμένα, η μέγιστη αισθητή θερμοκρασία που καταγράφηκε στο Αιτωλικό έφτασε τους 49.9°C.

Στη δυτική Ελλάδα, η μέγιστη αισθητή θερμοκρασία είχε αγγίξει ακόμη και τους 46–48°C τις τελευταίες ημέρες, αναδεικνύοντας την ένταση του κύματος ζέστης που πλήττει την περιοχή.

Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο και τις αρχές Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αύριο Σάββατο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει. Ωστόσο, από την Κυριακή θα ανέβει ξανά και θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου, υποδηλώνοντας τη συνέχιση του καύσωνα.

Παράλληλα, εξίσου δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Κατά τις νυχτερινές ώρες, η θερμοκρασία δεν υποχωρεί επαρκώς, στερώντας από τον πληθυσμό την απαραίτητη νυχτερινή ανακούφιση από τη ζέστη.

Με πληροφορίες από: cnn.gr