Μια σκληρή αντίθεση αναδεικνύεται μέσα από τις μαρτυρίες που έρχονται στο φως μετά τη γυναικοκτονία της 44χρονης στη Ροδόπη. Από τη μία πλευρά, συγγενείς του 53χρονου κατηγορούμενου σχολίαζαν τις αναχωρήσεις της γυναίκας για εργασία, ενώ από την άλλη, τα ίδια τα παιδιά του ζευγαριού περιέγραψαν στις Αρχές έναν εντελώς διαφορετικό λόγο για τις μετακινήσεις της μητέρας τους. Οι καταθέσεις των παιδιών ρίχνουν φως σε ένα περιβάλλον χρόνιων κακοποιητικών συμπεριφορών.

Οι μαρτυρίες των παιδιών για τη βία

Τα τρία παιδιά της οικογένειας κατέθεσαν στις Αρχές ότι η μητέρα τους βίωνε χρόνια κακοποιητική συμπεριφορά, η οποία περιλάμβανε τόσο ψυχολογική όσο και σωματική βία. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, ένας από τους κύριους λόγους που η 44χρονη επέλεγε να εργάζεται μακριά από το σπίτι ήταν για να απομακρύνεται όσο το δυνατόν περισσότερο από τον 53χρονο σύζυγό της και να γλιτώνει από τη βία του.

Οι μαρτυρίες των παιδιών περιγράφουν τις μετακινήσεις της μητέρας τους όχι ως εγκατάλειψη της οικογένειας, αλλά ως μια επίμονη προσπάθεια να διαφύγει από ένα περιβάλλον στο οποίο, όπως κατέθεσαν, δεχόταν συστηματικά βία. Η εικόνα που σκιαγραφούν τα παιδιά έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δηλώσεις συγγενών του κατηγορούμενου.

Οι μετακινήσεις της 44χρονης και οι ενδείξεις κακοποίησης

Η 44χρονη εργαζόταν τα τελευταία χρόνια σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως στην Κρήτη και τη Θάσο. Αρχικά, αυτή η επιλογή αποδιδόταν στις οικονομικές ανάγκες της οικογένειας. Ωστόσο, οι καταθέσεις των παιδιών προσθέτουν μια πολύ πιο σκοτεινή διάσταση σε αυτές τις αναχωρήσεις, συνδέοντάς τες με την ανάγκη της μητέρας να προστατευθεί.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Star, η 44χρονη είχε εμφανιστεί περισσότερες από μία φορές στην εργασία της με μώλωπες στο πρόσωπο. Τα παιδιά φέρονται να επιβεβαίωσαν στους αστυνομικούς ότι η κακοποίηση που βίωνε η μητέρα τους δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση που διαρκούσε για χρόνια.

Οι δηλώσεις των αδελφών του 53χρονου

Από την πλευρά του, ο αδελφός του 53χρονου κατηγορούμενου σχολίασε ότι η γυναίκα «έφυγε για Κρήτη, έφυγε για Θάσο» και ότι «άφησε τα παιδιά». Αυτή η δήλωση, η οποία μεταφέρθηκε στο «Live News», φαινόταν να μετατοπίζει το βάρος της συζήτησης στις επιλογές της 44χρονης, υπονοώντας εγκατάλειψη της οικογένειας.

Ανάλογες αντιδράσεις προκάλεσαν και οι δηλώσεις ενός δεύτερου αδελφού του 53χρονου, ο οποίος υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος «ήταν οικογενειάρχης» και ότι όσα συνέβησαν «μπορεί να ήταν στη στιγμή». Αυτή η εκδοχή προσπαθεί να αποσυνδέσει το έγκλημα από ένα ιστορικό βίας, παρουσιάζοντάς το ως μια ξαφνική πράξη.

Το παρελθόν της σχέσης και οι προηγούμενες καταγγελίες

Η εκδοχή του δεύτερου αδελφού, που θέλει το έγκλημα να ήταν «στη στιγμή», έρχεται σε σύγκρουση με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές σχετικά με το παρελθόν της σχέσης του ζευγαριού. Έχουν ήδη γίνει γνωστές προηγούμενες καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και απειλές, γεγονός που υποδηλώνει ένα ιστορικό προβληματικής συμπεριφοράς.

Για τα παιδιά της οικογένειας, το τραγικό έγκλημα δεν φαίνεται να αποτελεί ένα ξαφνικό ξέσπασμα αποκομμένο από το παρελθόν. Οι δικές τους καταθέσεις υπογραμμίζουν ότι η βία ήταν παρούσα στη ζωή της μητέρας τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, εξηγώντας έτσι τις προσπάθειές της να απομακρυνθεί από το σπίτι.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr