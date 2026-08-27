«DEADLIFT. Άρση θανάτου»: Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου έρχεται στο Εμπορικόν

Η Βαλέρια Δημητριάδου επιστρέφει στη σκηνή του θεάτρου Εμπορικόν με το τέταρτο θεατρικό της έργο, με τίτλο «DEADLIFT. Άρση θανάτου». Πρόκειται για μία σύγχρονη και αιχμηρή πολιτική κωμωδία, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο. Η παράσταση υπόσχεται να καθρεφτίσει με χιούμορ και σαρκασμό τις βαθιές ρωγμές μιας κοινωνίας, όπου η εξουσία, η συναλλαγή και τα αόρατα παιχνίδια συμφερόντων διαμορφώνουν τους όρους της καθημερινότητας.

Η επιστροφή της Βαλέριας Δημητριάδου

Μετά την επιτυχημένη πορεία της παράστασης «Ένα κάποιο κενό», η Βαλέρια Δημητριάδου επιλέγει ξανά το θέατρο Εμπορικόν για να παρουσιάσει το τέταρτο θεατρικό της έργο. Το «DEADLIFT. Άρση θανάτου» σηματοδοτεί την επιστροφή της με μία πρόταση που συνδυάζει το σύγχρονο με το πολιτικό σχόλιο.

Η κωμωδία εστιάζει σε έναν κόσμο όπου οι κανόνες της αγοράς και ο αδιάκοπος ανταγωνισμός καθορίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις. Οι ήρωες καλούνται να αποφασίσουν μέχρι πού είναι διατεθειμένοι να φτάσουν προκειμένου να υπερασπιστούν όσα πιστεύουν.

Η κεντρική σύγκρουση: Δύο γυμναστήρια, δύο κόσμοι

Η ιστορία ξεκινά με το άνοιγμα ενός νέου, σύγχρονου γυμναστηρίου, του «ΖΕΝΙΘ», απέναντι από ένα παλιό, συνοικιακό γυμναστήριο, το «DEADLIFT». Αυτό το γεγονός πυροδοτεί την ανάπτυξη δύο αντιφατικών αφηγήσεων, που αντανακλούν διαφορετικές οπτικές γωνίες της κοινωνικής πραγματικότητας.

Για τον Οδυσσέα, ιδιοκτήτη του «DEADLIFT», το άνοιγμα του «ΖΕΝΙΘ» συμβολίζει τη διάλυση ενός κόσμου οικοδομημένου πάνω στην προσωπική εργασία, τη φροντίδα και τη μικρή κλίμακα. Αντιθέτως, ο νεοεκλεγμένος δήμαρχος, Δημήτρης Ζαφειρόπουλος, βλέπει το «ΖΕΝΙΘ» ως την ενσάρκωση του οράματος για ανάπτυξη, εξωστρέφεια και εκσυγχρονισμό της πόλης, η οποία διεκδικεί το μέλλον της.

Ανάμεσα στις δύο αυτές πλευρές, αναπτύσσεται μία σύγκρουση συμφερόντων και μία βαθύτερη αντιπαράθεση δύο διαφορετικών τρόπων κατανόησης του κόσμου, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές προτεραιότητες και φιλοσοφίες.

Η υποκειμενικότητα της αλήθειας και το ανθρώπινο βίωμα

Οι δύο κεντρικοί άντρες αφηγούνται την ίδια ιστορία από εντελώς διαφορετικές κοινωνικές θέσεις. Αυτό επιβεβαιώνει την ιδέα πως κάθε αφήγηση είναι βαθιά υποκειμενική και εξαρτάται άμεσα από το προσωπικό βίωμα του ανθρώπου που τη διηγείται, καθώς και από τον αντίκτυπο που αυτό είχε στη ζωή του. Η αλήθεια, όπως παρουσιάζεται στο έργο, δεν προκύπτει ως αντικειμενικό γεγονός.

Αντίθετα, η αλήθεια αναδεικνύεται ως προϊόν της εμπειρίας, των προσωπικών συμφερόντων και των επιθυμιών του κάθε ατόμου. Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, οι δύο ιστορίες συγκλίνουν τελικά σε ένα κοινό και αναπόδραστο συμβάν: τον θάνατο ενός ανθρώπου, ο οποίος βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.

Ο ηθικός πυρήνας σε διαρκή διαπραγμάτευση

Με μία σατιρική ματιά, γρήγορο ρυθμό και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «DEADLIFT. Άρση θανάτου» στρέφει το βλέμμα σε όσους παλεύουν καθημερινά να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους. Αυτός ο αγώνας διεξάγεται μέσα σε ένα περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλει τους όρους του παιχνιδιού, καθιστώντας την επιβίωση μία συνεχή πρόκληση.

Το έργο θέτει ένα κρίσιμο ερώτημα: πόσο ανθεκτικός μπορεί να παραμείνει ο ηθικός μας πυρήνας, όταν η ίδια μας η επιβίωση βρίσκεται υπό διαρκή διαπραγμάτευση; Η παράσταση εξερευνά αυτή την εύθραυστη ισορροπία, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες και τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα στη σύγχρονη κοινωνία.

Ο θίασος και η ζωντανή μουσική

Ένας θίασος εξαιρετικών ηθοποιών συμμετέχει στην παράσταση, προσφέροντας ερμηνείες που ενισχύουν το βάθος και την αιχμηρότητα του έργου. Ένα ξεχωριστό στοιχείο της παραγωγής είναι ότι οι ηθοποιοί παίζουν ζωντανά τη μουσική της παράστασης, δημιουργώντας μία μοναδική ατμόσφαιρα.

Η ιστορία ισορροπεί διαρκώς ανάμεσα στο κωμικό και το τραγικό, αναδεικνύοντας πώς το προσωπικό βίωμα και οι ατομικές επιλογές γίνονται αναπόφευκτα πολιτικές πράξεις, επηρεάζοντας το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Με πληροφορίες από: Topontiki