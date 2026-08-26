Η παράσταση «Η γυναίκα της Ζάκυθος» έρχεται στην Αθήνα

Μια σημαντική θεατρική παραγωγή, με τίτλο «Η Γυναίκα της Ζάκυθος | Διάλογος στα ερείπια του Μεσολογγίου», σε σκηνοθεσία του Μάνου Καρατζογιάννη, έρχεται στην Αθήνα. Η παράσταση αποτελεί συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου, σε συνεργασία με τον Δήμο Μεσολογγίου. Μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις της τον Ιούλιο σε Οινιάδες και Αγρίνιο, θα παρουσιαστεί στο Σχολείον της Αθήνας «Ειρήνη Παπά» στις 29 και 30 Αυγούστου.

Εμπνευσμένη από τον Διονύσιο Σολωμό

Η παράσταση αντλεί την έμπνευσή της από τρία εμβληματικά κείμενα του Διονύσιου Σολωμού: τη «Γυναίκα της Ζάκυθος», τον «Διάλογο» και τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους». Η επιλογή των έργων γίνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου, ένα γεγονός που αποτελεί κεντρικό άξονα της θεματικής.

Ο «Διάλογος» του Σολωμού, γραμμένος πριν από δύο αιώνες, παρουσιάζει τρία πρόσωπα – τον Ποιητή, έναν Φίλο του και τον Σοφολογιότατο – να συζητούν γύρω από το γλωσσικό ζήτημα, με φόντο τις πολεμικές επιχειρήσεις που λάμβαναν χώρα στο Μεσολόγγι εκείνη την εποχή. Αυτή η ιστορική συγκυρία αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η παράσταση.

Η ηρωική έξοδος και ο συμβολισμός του Μεσολογγίου

Το Μεσολόγγι φέρει τον τίτλο της «Ιεράς Πόλης» όχι για θρησκευτικούς λόγους, αλλά λόγω της θυσίας των κατοίκων του, η οποία συμβολίζει διαχρονικά τον αγώνα για ελευθερία. Η ηρωική έξοδος, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 1826, το Σάββατο του Λαζάρου, ξημερώματα της Κυριακής των Βαΐων, αποτελεί ένα μοναδικό γεγονός στην παγκόσμια ιστορία.

Οι πολεμιστές και οι γυναίκες, ντυμένες με αντρικά ρούχα και κρατώντας στην αγκαλιά τους τα ναρκωμένα με όπιο παιδιά τους, αποφάσισαν να επιχειρήσουν αυτή την πράξη αυτοθυσίας. Η πράξη τους αποτελεί ένα απαύγασμα του αγόγγυστου αγώνα των ανθρώπων για ανεξαρτησία.

Παγκόσμια απήχηση και διαχρονικά μηνύματα

Η θυσία των Μεσολογγιτών συγκλόνισε την Ευρώπη, με τη φράση «Το Μεσολόγγι δεν υπάρχει πια!» να αντηχεί. Η σημασία του γεγονότος αποδεικνύεται περίτρανα και από την απάντηση του Μέτερνιχ στον σουλτάνο: «Δεν θα μπορέσουμε στο μέλλον να σας βοηθήσουμε… Μεσολάβησε το Μεσολόγγι». Ο Νικηφόρος Βρεττάκος, σε ομιλία του, είχε καλέσει όλους τους Έλληνες να «συνδιαλλαγούν» με τους Μεσολογγίτες.

Η πόλη των «Ελεύθερων Πολιορκημένων» νοηματοδότησε πανανθρώπινες αξίες, με το ρέκβιεμ της να αποτελεί το θεμέλιο για την οικοδόμηση μιας ανεξάρτητης και ελεύθερης Ελλάδας. Η ιστορία της λειτουργεί ως φάρος για όλους τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» αυτού του κόσμου, δείχνοντας πώς μπορεί κανείς να παραμένει ελεύθερος ακόμα και όταν ο κλοιός στενεύει. Η φράση του Διονύσιου Σολωμού «Τα στήθια συχνά εκούρασα ποτέ την καλοσύνη» αντηχεί ως μια ευχή εθνική και πανανθρώπινη, μακριά από κάθε δόγμα και μισαλλοδοξία.

Οι έννοιες που εξερευνά η παράσταση

Η παράσταση «Η Γυναίκα της Ζάκυθος | Διάλογος στα ερείπια του Μεσολογγίου» πραγματεύεται κεντρικές έννοιες όπως η Θυσία, η Γλώσσα και η Ελευθερία. Αυτά τα ιδανικά παρουσιάζονται ως εθνικά εφόδια, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την αλήθεια και την οικουμενικότητά τους.

Το έργο εξερευνά το αν αυτές οι έννοιες είναι τόσο αληθείς ώστε να είναι παγκόσμιες, ή αν αποτελούν στοιχεία μιας ταυτότητας που ενδεχομένως έχει χαθεί πλέον. Μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Μάνου Καρατζογιάννη, το κοινό καλείται να αναστοχαστεί πάνω σε αυτά τα διαχρονικά ζητήματα.

Συντελεστές και επόμενοι σταθμοί

Στη σκηνή, ένα ξεχωριστό σύνολο ηθοποιών συμμετέχει στην παράσταση, ενώ η Μαρίζα Κωχ ερμηνεύει ζωντανά τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους». Η συμπαραγωγή του Εθνικού Θεάτρου με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου και τη συνεργασία του Δήμου Μεσολογγίου αναδεικνύει τη σημασία της πολιτιστικής συνεργασίας για την ανάδειξη ιστορικών γεγονότων.

Μετά τις παραστάσεις στο Αρχαίο θέατρο Οινιάδων και το Κηποθέατρο Αγρινίου τον Ιούλιο, η παράσταση θα ολοκληρώσει τον κύκλο της στην Αθήνα, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα έργο που τιμά την ιστορία και τον πολιτισμό.

Με πληροφορίες από: Topontiki