Υψηλές θερμοκρασίες και θυελλώδη μελτέμια πριν τις ισχυρές φθινοπωρινές κακοκαιρίες

Το καλοκαίρι συνεχίζει να δείχνει τα δόντια του τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα, Τετάρτη, έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, το επόμενο διάστημα αναμένεται να επικρατήσουν ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, τα οποία θα αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι μετεωρολόγοι στρέφουν ήδη το βλέμμα τους στο φθινόπωρο, προειδοποιώντας για το ενδεχόμενο πολύ ισχυρών κακοκαιριών.

Καλοκαιρινές συνθήκες και ενίσχυση μελτεμιών

Σήμερα, Τετάρτη, οι θερμοκρασίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με το θερμόμετρο να δείχνει κατά τόπους έως και 39 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται στη νότια Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και τη νότια Κρήτη, όπου οι περισσότερες περιοχές θα καταγράψουν μέγιστες τιμές από 36 έως 38 βαθμούς. Τα 40άρια φαίνεται να περιορίζονται, αλλά η ζέστη δεν υποχωρεί άμεσα.

Από την Παρασκευή αναμένεται μια μικρή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, αλλά ταυτόχρονα και ενίσχυση του μελτεμιού. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, οι άνεμοι στο Αιγαίο δεν αποκλείεται να φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Το σκηνικό παραμένει καθαρά καλοκαιρινό για αρκετές ακόμη ημέρες.

Προειδοποίηση για το φθινόπωρο

Ενώ για τις επόμενες 10 με 15 ημέρες δεν διαφαίνεται κάποια οργανωμένη κακοκαιρία στην Ελλάδα, ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, στρέφει την προσοχή του στο φθινόπωρο. Ο κ. Μαρουσάκης προειδοποιεί ότι η μεγάλη ποσότητα θερμότητας που έχει συσσωρευτεί στη Μεσόγειο μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την εκδήλωση πολύ ισχυρών κακοκαιριών.

Όπως επισήμανε ο μετεωρολόγος, η θάλασσα της Μεσογείου έχει εγκλωβίσει μια μεγάλη ποσότητα θερμότητας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτός ο παράγοντας μπορεί να τροφοδοτήσει έντονες κακοκαιρίες όταν οι ατμοσφαιρικές συνθήκες γίνουν ευνοϊκές για την εκδήλωσή τους. Ο κ. Μαρουσάκης εκτίμησε ότι μέσα στο φθινόπωρο θα πρέπει να αναμένουμε έντονες κακοκαιρίες, ακριβώς επειδή η Μεσόγειος έχει εγκλωβίσει αυτή τη μεγάλη ποσότητα θερμότητας.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr