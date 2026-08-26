Προκήρυξη 1.000 θέσεων ΕΠΟΠ στις Ένοπλες Δυνάμεις για το 2026

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας προχώρησαν χθες, Τρίτη 25 Αυγούστου, στην επίσημη δημοσιοποίηση προκηρύξεων που αφορούν την πρόσληψη χιλίων (1.000) Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) για το έτος 2026. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει για πρώτη φορά και θέσεις στο Κοινό Σώμα Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων, σηματοδοτώντας μια νέα κατεύθυνση στην ενίσχυση του προσωπικού.

Η ανακοίνωση των θέσεων ΕΠΟΠ

Την Τρίτη 25 Αυγούστου, οι αρμόδιες αρχές δημοσίευσαν τις προκηρύξεις για την κάλυψη των 1.000 θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών. Οι θέσεις αυτές αφορούν την στελέχωση των Ενόπλων Δυνάμεων για το έτος 2026, προσφέροντας ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους και νέες που επιθυμούν να ενταχθούν στο στρατιωτικό προσωπικό.

Οι λεπτομέρειες των προκηρύξεων, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, έχουν δημοσιευθεί στο Τεύχος Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Η δημοσιοποίηση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους.

Καινοτομία με θέσεις πληροφορικής

Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες των φετινών προκηρύξεων είναι η συμπερίληψη είκοσι πέντε (25) θέσεων ειδικά για το Κοινό Σώμα Πληροφορικής των Ενόπλων Δυνάμεων. Πρόκειται για την πρώτη φορά που το συγκεκριμένο Σώμα εντάσσεται στις διαδικασίες πρόσληψης Επαγγελματιών Οπλιτών, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη σημασία της τεχνολογίας και της πληροφορικής στον σύγχρονο στρατό.

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό σε τομείς αιχμής, το οποίο θα συμβάλει στην ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων και της ασφάλειας των συστημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι θέσεις αυτές αναμένεται να προσελκύσουν υποψηφίους με σχετικές γνώσεις και δεξιότητες.

Το νομικό πλαίσιο των προσλήψεων

Η διαδικασία πρόσληψης των 1.000 ΕΠΟΠ βασίζεται στην υπ' αριθ. Φ.424/44/365084/Σ.7083/2026 Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η απόφαση αυτή, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 5010/10.08.2026), καθορίζει το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις για την πρόσληψη των Επαγγελματιών Οπλιτών για το 2026.

Το ΦΕΚ περιγράφει αναλυτικά τους όρους, τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τις ειδικότητες που θα καλυφθούν, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη νομιμότητα της διαδικασίας. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση αποτελεί το θεμέλιο επί του οποίου οικοδομείται όλη η προκήρυξη, παρέχοντας τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίησή της.

Διαδικασία και προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, καθώς και όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, με ηλεκτρονικό τρόπο. Η υποβολή πραγματοποιείται μέσω των αντίστοιχων ηλεκτρονικών εφαρμογών που έχουν αναπτύξει τα Γενικά Επιτελεία, σύμφωνα πάντα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε κάθε επιμέρους προκήρυξη.

Υπογραμμίζεται ότι η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι αυστηρή και ανέρχεται σε είκοσι (20) ημέρες. Η προθεσμία αυτή αρχίζει να μετρά από την ημερομηνία δημοσίευσης των προκηρύξεων. Είναι σημαντικό οι υποψήφιοι να τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα, καθώς μετά το πέρας της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές άλλες αιτήσεις.

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