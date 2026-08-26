Μια φρικιαστική υπόθεση ήρθε στο φως στη Λάρισα, με την αποκάλυψη της σορού μιας 60χρονης γυναίκας σε κατάσταση μουμιοποίησης, μέσα σε υπόγειο διαμέρισμα. Η ανακάλυψη έγινε το πρωί της 19ης Αυγούστου, μετά από αγοραπωλησία του ακινήτου. Η σορός της γυναίκας παραμένει στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Λάρισας για περαιτέρω εξετάσεις, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τις επόμενες ημέρες.

Η ανακάλυψη της σορού και ο τόπος εύρεσης

Η πρωτοφανής υπόθεση αποκαλύφθηκε σε υπόγειο διαμέρισμα της Λάρισας, στην οδό 28ης Οκτωβρίου, στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου. Η σορός της 60χρονης γυναίκας εντοπίστηκε από αστυνομικούς του ΑΤ Λάρισας, οι οποίοι κλήθηκαν να ανοίξουν το κλειστό διαμέρισμα.

Η κλήση για το άνοιγμα του διαμερίσματος έγινε έπειτα από την αγορά του ακινήτου, καθώς ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος διαμένει σε άλλη πόλη. Η ανακάλυψη της μουμιοποιημένης σορού έγινε το πρωί της 19ης Αυγούστου.

Η κατάσταση μουμιοποίησης και η απουσία δυσοσμίας

Η σορός της γυναίκας βρέθηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης, ένα γεγονός που καταγράφεται για πρώτη φορά στα τοπικά ιατροδικαστικά χρονικά. Το φαινόμενο αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην εντοπιστεί το πτώμα νωρίτερα, καθώς δεν υπήρχε δυσοσμία, όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις σήψης.

Το ότι από τον θάνατο η σορός δεν βρέθηκε σε κατάσταση σήψης, είχε ως αποτέλεσμα να μην εντοπισθεί το πτώμα νωρίτερα, λόγω της απουσίας δυσοσμίας. Η ιδιαιτερότητα της κατάστασης της σορού αποτελεί αντικείμενο λεπτομερούς εξέτασης από τους ιατροδικαστές.

Εκτιμήσεις για τον χρόνο και την αιτία θανάτου

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής, ο θάνατος της 60χρονης γυναίκας εκτιμάται πως επήλθε τουλάχιστον πριν από έναν χρόνο, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να ήταν αρκετούς μήνες πριν. Η αιτία του θανάτου αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση.

Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο δάπεδο του υπογείου διαμερίσματος. Οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο και τη μουμιοποίηση της σορού εξετάζονται ενδελεχώς από τις αρμόδιες αρχές.

Ταυτοποίηση στοιχείων και αναζήτηση συγγενών

Δίπλα στη σορό βρέθηκε μια τσάντα, η οποία περιείχε μεταξύ άλλων μια αστυνομική ταυτότητα. Με βάση αυτή την ταυτότητα, οι αρχές ξεκίνησαν την αναζήτηση πιθανών συγγενών της θανούσης. Η ταυτότητα υποδεικνύει ότι πρόκειται για 60χρονη γυναίκα που φέρεται να κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη.

Οι πληροφορίες για τον βίο της γυναίκας παραμένουν νεφελώδεις. Γνωρίζεται ότι βρέθηκε στη Λάρισα έχοντας ζήσει νωρίτερα σε χώρα της Ευρώπης. Για την οριστική ταυτοποίηση των στοιχείων, έχει ληφθεί γενετικό υλικό, το οποίο έχει αποσταλεί στα εργαστήρια της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Η σορός της 60χρονης παραμένει στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής στη Λάρισα εδώ και μία εβδομάδα, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των εξετάσεων. Τα δείγματα για την ταυτοποίηση εστάλησαν χθες και τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση και να συγκεντρώσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες θανάτου και τη ζωή της άτυχης γυναίκας.

Με πληροφορίες από: Reader