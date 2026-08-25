Μια 26χρονη γυναίκα περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε στο Μενίδι, όταν προσπάθησε να προστατεύσει το σκυλάκι της από την επίθεση ενός άλλου σκύλου. Δυστυχώς, το κατοικίδιό της δεν κατάφερε να επιβιώσει από την επίθεση. Ο 54χρονος ιδιοκτήτης του επιτιθέμενου ζώου συνελήφθη μετά το περιστατικό και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Η δραματική περιγραφή της 26χρονης

Η 26χρονη γυναίκα μοιράστηκε τις τρομακτικές εμπειρίες που έζησε στο Μενίδι, όταν ένα άλλο σκυλί επιτέθηκε στο δικό της κατοικίδιο. Όπως περιέγραψε, το επιτιθέμενο ζώο «εμφανίστηκε από το πουθενά», αιφνιδιάζοντας την ίδια και το σκυλάκι της.

Η στιγμή της επίθεσης ήταν ιδιαίτερα βίαιη, με τη νεαρή γυναίκα να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Απλά την έπιασε ξαφνικά και εγώ προσπαθούσα να τη βγάλω από το στόμα του». Το επιτιθέμενο σκυλί έδειξε μεγάλη μανία, δαγκώνοντας το σκυλάκι της 26χρονης από τη ράχη.

Η μάχη για τη ζωή της «Μπουμπού»

Η 26χρονη έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σώσει το σκυλάκι της, το οποίο είχε το όνομα «Μπουμπού». Με απόγνωση, προσπάθησε να το αποσπάσει από τα δόντια του επιτιθέμενου ζώου. «Σύρθηκα κάτω στο χώμα προσπαθώντας να βγάλω την «Μπουμπού» από τα δόντια του σκυλιού», δήλωσε, περιγράφοντας την αγωνιώδη μάχη.

Η επίθεση ήταν τόσο σφοδρή που η 26χρονη αναγκάστηκε να επέμβει άμεσα. Όπως ανέφερε, το σκυλί «το δάγκωνε με μανία» και προσπάθησε να του βγάλει το λουρί για να σταματήσει την επίθεση. Κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας να σώσει την «Μπουμπού», η ίδια δαγκώθηκε. «Προσπαθούσα να τη σώσω και εν τέλει δάγκωσε και εμένα», πρόσθεσε.

Η αντίδραση του ιδιοκτήτη του επιτιθέμενου σκύλου

Ο 54χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου που επιτέθηκε εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για το περιστατικό και την τραγική κατάληξη του κατοικίδιου της 26χρονης. Δήλωσε πως δεν μπορεί να εξηγήσει τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την επίθεση.

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης ανέφερε: «Βγήκα έξω και τον είδα να τρέχει αλλά δεν μπορώ να τρέξω εγώ πιο γρήγορα από το σκυλί». Τόνισε επίσης την αγάπη του για τα ζώα, λέγοντας: «Εγώ αγαπάω τα σκυλιά. Λυπάμαι πάρα πολύ». Εξέφρασε την πρόθεσή του να επισκεφθεί την οικογένεια για να ζητήσει συγγνώμη: «Θα πάω από το σπίτι τους να ζητήσω συγγνώμη για αυτό που έγινε. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή τι έχει συμβεί. Λυπούμαστε πάρα πολύ».

Η σύλληψη και η δικογραφία

Μετά το σοβαρό περιστατικό, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 54χρονου ιδιοκτήτη του σκύλου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες σχετικές με το συμβάν.

Οι κατηγορίες αφορούν παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, ένα σημαντικό νομικό πλαίσιο για την προστασία των κατοικίδιων και την ευθύνη των ιδιοκτητών. Επιπλέον, η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, αναφορικά με την απώλεια του σκύλου της 26χρονης, καθώς και σωματική βλάβη από αμέλεια, λόγω του δαγκώματος που υπέστη η ίδια. Παρά τις κατηγορίες, ο 54χρονος αφέθηκε ελεύθερος μετά τη σύλληψή του.

Με πληροφορίες από: Topontiki