Κόκκινος συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου: Έκτακτα μέτρα στην Αττική

Οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση και μέγιστη ετοιμότητα, καθώς καταγράφεται ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει στην κατάρριψη ενός αρνητικού ρεκόρ επταετίας όσον αφορά τον αριθμό των μολύνσεων, προκαλώντας συναγερμό σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής.

Αυξημένη επαγρύπνηση και αρνητικό ρεκόρ

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τον ιό του Δυτικού Νείλου έχει θέσει τις αρμόδιες αρχές σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας. Η καταγραφή των κρουσμάτων παρουσιάζει μια ανησυχητική αύξηση, φτάνοντας σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία επτά χρόνια. Αυτό το αρνητικό ρεκόρ υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεσες και συντονισμένες ενέργειες.

Η αυξημένη επαγρύπνηση κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού και την προστασία της δημόσιας υγείας. Οι ειδικοί παρακολουθούν στενά την κατάσταση, προκειμένου να εκτιμήσουν τον ρυθμό με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτή η αύξηση, αναμένοντας την κορύφωση του φαινομένου πριν ξεκινήσει η σταδιακή μείωση των κρουσμάτων.

Προληπτικές δράσεις στην Αττική

Στο πλαίσιο των προληπτικών δράσεων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, στην περιοχή της Κηφισιάς πραγματοποιούνται ήδη εντατικοί ψεκασμοί. Αυτές οι παρεμβάσεις έχουν ως στόχο την καταπολέμηση των κουνουπιών, τα οποία αποτελούν τους φορείς μετάδοσης του ιού.

Παράλληλα, γίνονται στοχευμένες ενέργειες σε συγκεκριμένα σημεία όπου εντοπίζονται στάσιμα νερά, όπως είναι τα φρεάτια. Η αντιμετώπιση των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών θεωρείται κρίσιμη για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού σε όλη την Αττική.

Δήμοι σε συναγερμό

Ο συναγερμός έχει σημάνει σε αρκετούς δήμους του λεκανοπεδίου της Αττικής, οι οποίοι βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση. Μεταξύ αυτών των περιοχών συγκαταλέγονται το Χαλάνδρι, η Αγία Παρασκευή και το Μαρκόπουλο.

Επίσης, ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Οι τοπικές αρχές των εν λόγω δήμων λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα και παρακολουθούν την κατάσταση, συμβάλλοντας στην ευρύτερη προσπάθεια για τον έλεγχο του ιού.

Η κλινική εικόνα του ιού

Αναφορικά με την κλινική εικόνα της νόσου, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των ατόμων που μολύνονται από τον ιό του Δυτικού Νείλου περνούν την ασθένεια ασυμπτωματικά ή με πολύ ελαφριά συμπτώματα. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί φορείς ενδέχεται να μην αντιληφθούν καν ότι έχουν μολυνθεί.

Είναι χαρακτηριστικό πως ένα πολύ μικρό ποσοστό, λιγότερο από 1 στα 140 άτομα, αναμένεται να εμφανίσει σοβαρές επιπλοκές. Οι σοβαρές αυτές επιπλοκές μπορεί να περιλαμβάνουν ενδείξεις εγκεφαλίτιδας, καθιστώντας τον ιό επικίνδυνο για μια μικρή μερίδα του πληθυσμού.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr