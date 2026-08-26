Στον απόηχο του 5ου συμποσίου τεχνών «δημιουργίας όρια» στις Οινούσσες

Μία εβδομάδα έχει περάσει από την επίσημη λήξη των εργασιών του Θερινού Σχολείου Τέχνης, που φιλοξενήθηκε στις Οινούσσες. Παρόλα αυτά, ολόκληρο το νησί μοιάζει να βρίσκεται ακόμα στον παλμό του 5ου Συμποσίου Τεχνών του Δήμου Οινουσσών, το οποίο έφερε τον τίτλο «δημιουργίας όρια».

Ο ζωντανός απόηχος των εργασιών

Η αίσθηση ότι οι δρόμοι δεν άδειασαν ποτέ από τις φωνές, τις πρόβες, τις συζητήσεις, τα γέλια και τις αγωνίες των συμμετεχόντων παραμένει έντονη. Είναι σαν οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί να συνεχίζουν να περπατούν στις ιστορικές διαδρομές των καπετάνιων του νησιού, να δένουν στην Πλατεία Ναυτοσύνης και να ταξιδεύουν νοητά με τη θάλασσα. Αυτή η διαρκής παρουσία, έστω και ως ανάμνηση, αφήνει πίσω της κάτι από τον εαυτό τους, δημιουργώντας ένα βαθύ και διαρκές αποτύπωμα στον τόπο.

Αυτή η παραμονή του παλμού του Συμποσίου Τεχνών αποτελεί, ίσως, το πιο σημαντικό του αποτέλεσμα. Άνθρωποι με γενναιοδωρία, διαθέσιμοι και γεμάτοι έμπνευση, περπάτησαν μαζί με τους κατοίκους και τους επισκέπτες, συνάντησαν την πλούσια ιστορία των Οινουσσών και άκουσαν τις φωνές της. Με τη σειρά τους, άφησαν τη δική τους φωνή να ακουστεί, εμπλουτίζοντας τον πολιτιστικό διάλογο του νησιού.

Η τέχνη ως μέσο συνομιλίας

Μέσα από αυτή τη μοναδική συνάντηση ανθρώπων και ιδεών, οι Οινούσσες αναδείχθηκαν για μία ακόμη φορά ως ένας τόπος όπου η τέχνη υπερβαίνει την απλή παρουσίαση. Αντιθέτως, λειτουργεί ως μέσο συνομιλίας, δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας. Η τέχνη συνομίλησε με τη θάλασσα, ένα αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας των Οινουσσών, με τη μνήμη του τόπου και των ανθρώπων του, καθώς και με τους ίδιους τους ανθρώπους που συμμετείχαν και παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις.

Το Συμπόσιο έθεσε σημαντικά ερωτήματα, όπως «ποια είναι εκείνη η ρωγμή που αφήνουμε στη δημιουργία για να περάσει το φως;». Διερεύνησε επίσης τον τρόπο με τον οποίο αγκαλιάζεται η παράδοση και η τοπική κουλτούρα, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται ένα βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον. Αυτή η διττή προσέγγιση, που συνδυάζει το σεβασμό στο παρελθόν με την προοπτική του μέλλοντος, αποτέλεσε έναν από τους κεντρικούς άξονες των συζητήσεων.

Θεματικές ενότητες και προβληματισμοί

Οι εργασίες του Συμποσίου έδωσαν βήμα για να συζητηθούν εκτενώς θέματα που αφορούν τα όρια και τα άκρα της ανθρώπινης εμπειρίας και δημιουργίας. Αναπτύχθηκαν προβληματισμοί γύρω από την προσμονή και τη λαχτάρα, καθώς και για την έννοια της απουσίας, στοιχεία που συχνά διαμορφώνουν την ανθρώπινη ψυχοσύνθεση και την καλλιτεχνική έκφραση. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα αληθινά ανθρώπινα συναισθήματα, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα και το βάθος τους.

Επιπλέον, οι συζητήσεις επεκτάθηκαν σε κοινωνικά ζητήματα, όπως η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία. Τέθηκαν επίσης στο επίκεντρο θέματα που αφορούν τον υπερτουρισμό, ένα φαινόμενο που επηρεάζει πολλούς προορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των νησιών. Το Συμπόσιο δεν δίστασε να αναφερθεί σε όσα συμβαίνουν γύρω μας και ίσως κάποιες φορές προτιμούμε να μην κοιτάζουμε κατάματα, ενθαρρύνοντας τον ανοιχτό διάλογο και τον κριτικό προβληματισμό πάνω σε σύγχρονες προκλήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki