Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο βασιλιάς Κάρολος και ο πρίγκιπας Χάρι συναντήθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο στη Σκωτία. Αυτή ήταν η πρώτη τους κατ’ ιδίαν επαφή μετά την επιστροφή του δούκα του Σάσεξ στη Βρετανία, όπως αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα Sun. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με στόχο την προσπάθεια συμφιλίωσης και τη διατήρηση καλών σχέσεων μεταξύ πατέρα και γιου.

Μυστική συνάντηση στο Μπαλμόραλ

Ο 78χρονος μονάρχης, βασιλιάς Κάρολος, προσκάλεσε τον 42χρονο γιο του, πρίγκιπα Χάρι, στο βασιλικό κτήμα του Μπαλμόραλ στη Σκωτία. Η συνάντηση έλαβε χώρα το Σαββατοκύριακο της 17ης Οκτωβρίου και χαρακτηρίστηκε από την απουσία άλλων μελών της βασιλικής οικογένειας. Συγκεκριμένα, δεν ήταν παρούσα η βασίλισσα Καμίλα, ούτε η Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο εγγόνια του βασιλιά, Άρτσι και Λίλιμπετ.

Η απουσία της βασίλισσας Καμίλα διευκόλυνε την ιδιωτική αυτή συνάντηση. Εκείνη την περίοδο, η Καμίλα βρισκόταν περίπου 640 χιλιόμετρα μακριά από το Μπαλμόραλ, παρακολουθώντας τις ιπποδρομίες του Champions Day στο Άσκοτ. Το περιεχόμενο της συνομιλίας μεταξύ πατέρα και γιου παραμένει άγνωστο, ωστόσο πηγή που μίλησε στη Sun υπογράμμισε την πρόθεση για διατήρηση καλών σχέσεων. Τα γραφεία Τύπου των δύο πλευρών αρνήθηκαν να προβούν σε οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με τη συνάντηση.

Οι κινήσεις μετά το τετ α τετ

Αμέσως μετά τη συνάντηση στη Σκωτία, τη Δευτέρα, ο βασιλιάς Κάρολος επέστρεψε στο Λονδίνο, ολοκληρώνοντας τη μακρά θερινή του παραμονή στην περιοχή. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 21 Οκτωβρίου, ο βασιλιάς Κάρολος υποδέχθηκε στο κάστρο του Ουίνδσορ την επίσημη αντιπροσωπεία του Ομάν. Στην υποδοχή αυτή ήταν παρόντες και η βασίλισσα Καμίλα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον.

Το μήνυμα του πρίγκιπα Χάρι για οικογενειακή επαναπροσέγγιση

Τις ίδιες ημέρες που πραγματοποιήθηκε η συνάντηση, ο πρίγκιπας Χάρι έστειλε ένα σαφές μήνυμα υπέρ της οικογενειακής επαναπροσέγγισης, μιλώντας στο περιοδικό GQ. Τόνισε ότι, εν μέσω των παγκόσμιων κρίσεων, η συμφιλίωση αποτελεί προτεραιότητα. Ο πρίγκιπας σημείωσε πως, παρότι τα σημάδια παραμένουν, είναι καθήκον του καθενός να διαχειρίζεται τα γεγονότα και να αφήνει πίσω το παρελθόν.

Επιπλέον, ο Χάρι υπογράμμισε ότι υπάρχει ήδη υπερβολική ένταση στον κόσμο για να συντηρούνται οικογενειακές διαμάχες. Δήλωσε ότι ο ίδιος επιθυμεί να λυθούν τα προβλήματα, ακόμη κι αν κάποιοι άλλοι δεν το θέλουν. Συνεργάτες του έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι αυτή η δήλωση δεν στρεφόταν κατά του αδελφού του, πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Δημόσιες εμφανίσεις και διεθνείς περιοδείες

Λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Χάρι, η εφημερίδα Sun έφερε στο φως πληροφορίες σχετικά με τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τόμας Μαρκλ ελέγχεται από τις αρχές στις Φιλιππίνες για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Την επόμενη εβδομάδα, το βασιλικό ζεύγος, δηλαδή ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα, αναχώρησε για οκταήμερη περιοδεία στην Καραϊβική. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, επισκέφθηκαν τις Μπαχάμες, τη Γουιάνα και την Αντίγκουα και Μπαρμπούτα.

Κατά τη διάρκεια της απουσίας του Καρόλου στην Καραϊβική, ο πρίγκιπας Χάρι απέφυγε τη δημοσιότητα. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες η παρουσία του είναι ιδιαίτερα έντονη. Παρέστη απροειδοποίητα σε τελετή μνήμης στο Μπράκλεϊ του Νορθάμπτονσαϊρ, την ώρα που ο βασιλιάς βρισκόταν στο Κενοτάφιο του Λονδίνου. Στις 11 Νοεμβρίου, ο Χάρι βρέθηκε στις Βρυξέλλες μαζί με τη Μέγκαν για εκδήλωση σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο. Επίσης, ταξίδεψε στην Ουκρανία για συνέδριο γύρω από τα ψυχικά τραύματα του πολέμου, μόλις μία ημέρα πριν από την αναχώρηση του βασιλιά Καρόλου για την περιοδεία του στην Καραϊβική.

Με πληροφορίες από: Topontiki