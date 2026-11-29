Η οικονομική εικόνα των ελληνικών νοικοκυριών παρουσιάζει μια διαφορετική όψη από τις προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου για την ανάπτυξη και την αύξηση των εισοδημάτων. Πριν ακόμη ο μισθός κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό, ένα σημαντικό μέρος του είναι ήδη δεσμευμένο για την κάλυψη βασικών αναγκών. Ενοίκιο, αγορές από σούπερ μάρκετ, λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανση, βενζίνη και φροντιστήρια, αποτελούν μερικές μόνο από τις ανελαστικές υποχρεώσεις που συνθέτουν τον μηνιαίο προϋπολογισμό μιας οικογένειας στην Ελλάδα.

Οι ανελαστικές υποχρεώσεις και ο μισθός

Παρά το γεγονός ότι οι ονομαστικές αποδοχές έχουν καταγράψει αυξήσεις τα τελευταία χρόνια, το βασικό ερώτημα για πολλά νοικοκυριά παραμένει αναλλοίωτο: πώς θα καταφέρουν να καλύψουν τις μηνιαίες τους ανάγκες χωρίς να χρειαστεί να προβούν σε περαιτέρω περιορισμούς ή να μεταφέρουν υποχρεώσεις στον επόμενο μήνα. Αυτή η κατάσταση έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, καθώς, ακόμη και όταν ο ρυθμός αύξησης των τιμών επιβραδύνεται, οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών δεν επιστρέφουν στα προηγούμενα επίπεδα. Αντιθέτως, συνεχίζουν να αυξάνονται, απλώς με μικρότερη ταχύτητα.

Οι ανελαστικές δαπάνες, όπως το ενοίκιο, οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας και τα έξοδα για βασικά αγαθά, αποτελούν ένα σταθερό και συχνά μεγάλο μέρος του μηνιαίου εισοδήματος. Πριν καν ο μισθός γίνει διαθέσιμος, ένα σημαντικό κομμάτι του έχει ήδη προϋπολογιστεί για αυτές τις υποχρεώσεις, αφήνοντας μικρότερο περιθώριο για άλλες ανάγκες ή για αποταμίευση.

Αυξημένες δαπάνες νοικοκυριών σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Τα στοιχεία της πιο πρόσφατης Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών, που διενεργήθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά ως προς την αύξηση του κόστους ζωής. Η μέση μηνιαία δαπάνη των ελληνικών νοικοκυριών παρουσίασε σημαντική άνοδο, φτάνοντας τα 1.820 ευρώ το έτος 2025. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο σε σύγκριση με τα 1.725 ευρώ που καταγράφηκαν το έτος 2024.

Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε ποσοστό 5,5% από το ένα έτος στο άλλο. Σε ετήσια βάση, αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται περίπου 1.148 ευρώ περισσότερα για την κάλυψη των αγορών αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιεί ένα μέσο νοικοκυριό. Η τάση αυτή υπογραμμίζει την πίεση που δέχονται οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί, καθώς οι δαπάνες συνεχίζουν να αυξάνονται.

Η πρόκληση για τις τετραμελείς οικογένειες

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη για συγκεκριμένες κατηγορίες νοικοκυριών, όπως είναι τα ζευγάρια που έχουν δύο παιδιά ηλικίας έως 16 ετών. Για αυτή την κατηγορία, η μέση μηνιαία δαπάνη προσεγγίζει τα 2.727 ευρώ. Αυτά τα δεδομένα αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια χώρα όπου ο κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 920 ευρώ μεικτά. Ένα σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων αμείβεται με αποδοχές που δεν απέχουν πολύ από αυτό το επίπεδο, καθιστώντας την κάλυψη των αυξημένων δαπανών μια καθημερινή πρόκληση.

Ο συνδυασμός του σχετικά χαμηλού κατώτατου μισθού και των υψηλών δαπανών για οικογένειες με παιδιά δημιουργεί ένα περιβάλλον οικονομικής στενότητας. Οι οικογένειες αυτές καλούνται να διαχειριστούν έναν προϋπολογισμό που συχνά δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των αναγκών, ακόμη και των βασικών, χωρίς να υπολογίζονται έκτακτα έξοδα.

Ενδεικτικό σενάριο προϋπολογισμού στην Αττική

Για να γίνει πιο κατανοητή η κατάσταση, εξετάζεται η περίπτωση μιας τετραμελούς οικογένειας που διαμένει σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στην περιοχή της Αττικής. Σε αυτό το σενάριο, και οι δύο γονείς εργάζονται. Ο ένας γονέας λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές ύψους 1.150 ευρώ, ενώ ο δεύτερος λαμβάνει 1.000 ευρώ. Το συνολικό καθαρό εισόδημα της οικογένειας σε έναν συνηθισμένο μήνα ανέρχεται στα 2.150 ευρώ.

Με βάση ένα ενδεικτικό σενάριο οικογενειακών δαπανών, ο συνολικός μηνιαίος λογαριασμός για τις ανάγκες της οικογένειας διαμορφώνεται στα 2.335 ευρώ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκύπτει ένα μηνιαίο έλλειμμα ύψους 185 ευρώ. Το έλλειμμα αυτό προκύπτει χωρίς να έχουν υπολογιστεί πρόσθετες δαπάνες, όπως είναι οι διακοπές, οι έκτακτες ιατρικές ανάγκες, οι επισκευές στο αυτοκίνητο, οι δόσεις δανείων ή ενδεχόμενες σοβαρές βλάβες στο σπίτι. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να επιβαρύνουν περαιτέρω τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Ο ρόλος των ετήσιων παροχών

Ακόμη και στην περίπτωση που οι δύο εργαζόμενοι λαμβάνουν 14 μισθούς ετησίως, συμπεριλαμβανομένων των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος αδείας, και αυτά τα ποσά επιμερίζονται στους 12 μήνες του έτους, το ποσό που τελικά περισσεύει κατά μέσο όρο περιορίζεται σε περίπου 173 ευρώ τον μήνα. Αυτό το ποσό, αν και φαίνεται να προσφέρει μια μικρή ανάσα, είναι δυνατόν να εξανεμιστεί πολύ εύκολα από τις ποικίλες και συχνά απρόβλεπτες έκτακτες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν σε μια τετραμελή οικογένεια.

Η περιορισμένη αυτή «ανάσα» υπογραμμίζει την ευαλωτότητα των οικογενειακών προϋπολογισμών απέναντι σε απρόβλεπτα έξοδα. Τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, τα οποία για αρκετά νοικοκυριά έχουν

Με πληροφορίες από: Topontiki