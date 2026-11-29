Ένα αεροσκάφος της Delta Airlines, που πραγματοποιούσε προσγείωση σε αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, αναγκάστηκε να ματαιώσει τη διαδικασία το Σάββατο. Η ακύρωση της προσγείωσης οφείλεται σε ισχυρό σεισμό 5 Ρίχτερ που σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Καλιφόρνιας. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ενημέρωσαν άμεσα τον πιλότο για τη δόνηση, δίνοντας εντολή για go-around.

Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε τη Νότια Καλιφόρνια

Ο ισχυρός σεισμός, μεγέθους 5 Ρίχτερ, εκδηλώθηκε στα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Καλιφόρνιας, προκαλώντας έντονους κραδασμούς στην ευρύτερη περιοχή. Το γεγονός συνέβη το Σάββατο, ακριβώς τη στιγμή που το αεροσκάφος βρισκόταν σε μια κρίσιμη φάση της πτήσης του.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και επηρέασε άμεσα τις επιχειρήσεις στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, καθώς οι κραδασμοί ήταν αρκετά ισχυροί ώστε να προκαλέσουν ανησυχία και να απαιτήσουν άμεση αντίδραση από τις αρμόδιες αρχές.

Η κρίσιμη στιγμή της προσγείωσης

Η πτήση 1972 της Delta Airlines βρισκόταν σε διαδικασία προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες ακριβώς τη στιγμή που εκδηλώθηκε ο ισχυρός σεισμός. Η διαδικασία αυτή, η οποία απαιτεί απόλυτη ακρίβεια και σταθερότητα, διακόπηκε απότομα λόγω των απρόβλεπτων συνθηκών που προκάλεσε η σεισμική δόνηση.

Το αεροσκάφος, έχοντας ξεκινήσει την τελική του προσέγγιση, βρέθηκε αντιμέτωπο με μια κατάσταση που απαιτούσε άμεση και ασφαλή απόφαση για την ακύρωση της προσγείωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επιβαινόντων και του πληρώματος.

Άμεση παρέμβαση από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, αντιλαμβανόμενοι την ένταση του σεισμού και τους ισχυρούς κραδασμούς που ένιωσαν οι ίδιοι, ενήργησαν άμεσα για την ασφάλεια της πτήσης. Η αντίδρασή τους ήταν καθοριστική για την αποφυγή τυχόν κινδύνων.

Ενημέρωσαν άμεσα τον πιλότο της πτήσης 1972 της Delta Airlines για τη δόνηση που είχε σημειωθεί, δίνοντας σαφείς και επείγουσες οδηγίες για την ακύρωση της προσγείωσης και την εκτέλεση της εντολής «go-around».

Εντολή για «go-around»

Στο ηχητικό ντοκουμέντο που έχει δει το φως της δημοσιότητας, καταγράφεται η στιγμή που ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας δίνει επανειλημμένα την εντολή: «Delta 1972, κάνε go-around! Delta 1972, κάνε go-around! Έχουμε ισχυρό σεισμό». Αυτή η εντολή δόθηκε με σαφήνεια και επιμονή.

Η εντολή «go-around» σημαίνει την επανάληψη της προσέγγισης, δηλαδή την ακύρωση της τρέχουσας διαδικασίας προσγείωσης και την επανεκκίνηση της προσπάθειας από την αρχή, για λόγους ασφαλείας. Οι πιλότοι της πτήσης 1972 της Delta Airlines έλαβαν την εντολή να επαναλάβουν την προσέγγιση, καθώς ο ελεγκτής ένιωσε ο ίδιος ισχυρούς κραδασμούς στο σημείο ελέγχου.

Το ηχητικό ντοκουμέντο αποκαλύπτει τη στιγμή

Το ηχητικό υλικό που κυκλοφόρησε, προσφέρει μια λεπτομερή εικόνα των γεγονότων, επιβεβαιώνοντας την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Μέσω αυτού του ντοκουμέντου, γίνεται αντιληπτή η σοβαρότητα της κατάστασης και η ψυχραιμία με την οποία αντιμετωπίστηκε.

Το ηχητικό καταγράφει τη στιγμή που ο ελεγκτής έδινε επανειλημμένα την εντολή στους πιλότους, αφού είχε αντιληφθεί τους ισχυρούς κραδασμούς. Αυτό το στοιχείο υπογραμμίζει την κρισιμότητα των δευτερολέπτων και την ανάγκη για άμεση λήψη αποφάσεων από την πλευρά του πύργου ελέγχου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επιβαινόντων και του αεροσκάφους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta