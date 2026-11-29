Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για τις αναμετρήσεις του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Τη διεύθυνση του «αιώνιου ντέρμπι» ανέλαβε ο Έλληνας ρέφερι Βασίλης Φωτιάς. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στις 19:00, στο πλαίσιο της 5ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του θεσμού.

Στο σύστημα VAR θα βρίσκεται ένα ολλανδικό δίδυμο, ενώ η συγκεκριμένη αναμέτρηση θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την απευθείας είσοδο στα προημιτελικά του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Ο ορισμός του Έλληνα διαιτητή για ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι αποτελεί μια απόφαση με ιδιαίτερο ιστορικό βάρος, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των τελευταίων ετών.

Η επιλογή του Βασίλη Φωτιά για το ντέρμπι

Η ΚΕΔ προχώρησε στον ορισμό του Βασίλη Φωτιά για το ντέρμπι αιωνίων ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο Έλληνας διεθνής διαιτητής θα έχει την ευθύνη της κομβικής αναμέτρησης που θα διεξαχθεί στο Φάληρο. Το παιχνίδι αποτελεί μέρος της πέμπτης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας και έχει προγραμματιστεί για τις 2 Δεκεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 19:00.

Η επιλογή του Βασίλη Φωτιά για τη διεύθυνση του αγώνα υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στην αναμέτρηση, καθώς το αποτέλεσμά της θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού. Η ΚΕΔ ανέθεσε στον Έλληνα ρέφερι τη διαχείριση ενός από τα σημαντικότερα παιχνίδια της φάσης των ομίλων του Κυπέλλου.

Το ολλανδικό δίδυμο στο VAR

Την ευθύνη του συστήματος VAR για το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός θα αναλάβει ένα ολλανδικό δίδυμο διαιτητών. Συγκεκριμένα, οι Μαρτίνους Φαν Μπέκελ και Ρίτσαρντ Μάρτενς θα βρίσκονται στο VAR, εξασφαλίζοντας την τεχνολογική υποστήριξη της διαιτησίας. Η παρουσία ξένων διαιτητών στο VAR αποτελεί πλέον συνηθισμένη πρακτική σε σημαντικές αναμετρήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο ολλανδικό δίδυμο, οι Μαρτίνους Φαν Μπέκελ και Ρίτσαρντ Μάρτενς, έχει οριστεί και για το αποψινό ντέρμπι πρωταθλήματος. Πρόκειται για την αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, η οποία θα διεξαχθεί στις 29 Νοεμβρίου, στις 21:00, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ιστορικό βάρος της απόφασης

Ο ορισμός Έλληνα διαιτητή για ένα ντέρμπι αιωνίων, όπως αυτό μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, χαρακτηρίζεται ως μια ιστορική απόφαση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχει περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία φορά που Έλληνας ρέφερι είχε σφυρίξει σε μια τέτοια αναμέτρηση. Η προηγούμενη φορά ήταν στις 5 Ιουλίου του 2020.

Τότε, ο διαιτητής Γιώργος Κομίνης ήταν εκείνος που είχε διευθύνει το ντέρμπι αιωνίων. Η επιλογή του Βασίλη Φωτιά σηματοδοτεί, λοιπόν, την επιστροφή Έλληνα διαιτητή σε ένα από τα πιο κρίσιμα και ιστορικά παιχνίδια του ελληνικού ποδοσφαίρου, μετά από μία περίοδο όπου η διεύθυνση τέτοιων αγώνων ανατίθετο κυρίως σε ξένους ρέφερι.

Οι ορισμοί για τις υπόλοιπες αναμετρήσεις του κυπέλλου

Εκτός από το ντέρμπι του Φαλήρου, η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές και για τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της 5ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Όλοι οι αγώνες είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στις 19:00, ολοκληρώνοντας έτσι τη φάση των ομίλων του θεσμού.

Αναλυτικά, οι ορισμοί για τις υπόλοιπες αναμετρήσεις έχουν ως εξής: στον αγώνα ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης θα σφυρίξει ο Κατσικογιάννης, ενώ στο παιχνίδι Καλαμάτα - ΠΑΟΚ διαιτητής θα είναι ο Ντάουλας. Για την αναμέτρηση ΟΦΗ - Βόλος Elabet ορίστηκε ο Φίτσας, και στο Άρης - Πανσερραϊκός θα διευθύνει ο Κατόπης.

Επιπλέον, στο ματς Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet διαιτητής θα είναι ο Ματσούκας. Στον αγώνα Ατρόμητος - Νέστος Χρυσούπολης ορίστηκε ο Μέγας, και τέλος, στην αναμέτρηση Νίκη Βόλου - Μαρκό την ευθύνη της διαιτησίας θα έχει ο Κούκουλας. Όλες αυτές οι αναμετρήσεις είναι κρίσιμες για την εξέλιξη του θεσμού, καθώς σηματοδοτούν την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta