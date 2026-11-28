Επτά άνθρωποι, εκ των οποίων μαθητές, σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σήμερα από έκρηξη που σημειώθηκε κοντά σε σχολείο του Ασανταμπάντ, στην επαρχία Κουνάρ του ανατολικού Αφγανιστάν. Το περιστατικό, το οποίο αποδίδεται σε ατύχημα, έλαβε χώρα μέσα σε μια κατοικία. Οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην έκρηξη δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές.

Οι συνθήκες και η τοποθεσία της έκρηξης

Η έκρηξη σημειώθηκε μέσα σε μια κατοικία, η οποία βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από το σχολείο Σαγκάι. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Σάμι-ουλ-Χακ Χακ Μπαγιάν, ο οποίος είναι επικεφαλής της διεύθυνσης Ενημέρωσης και Πολιτισμού της επαρχίας Κουνάρ, εντός της κατοικίας υπήρχαν εκρηκτικές ύλες.

Οι εν λόγω εκρηκτικές ύλες, όπως διευκρίνισε ο κ. Χακ Μπαγιάν, προορίζονταν για χρήση στην κατασκευή μιας οδού. Αυτή η οδός επρόκειτο να συνδέσει τις επαρχίες Κουνάρ και Νουριστάν. Από την πλευρά του, ο αφγανός κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Αντιρσίρ της επαρχίας Κουνάρ, σε μια αποθήκη όπου φυλάσσονταν εκρηκτικά που ανήκαν σε μεταλλευτικές εταιρείες.

Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων

Ο επαρχιακός αξιωματούχος της Κουνάρ δήλωσε ότι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 97 τραυματίστηκαν από την έκρηξη. Ειδικότερα, ο αφγανός κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για επτά νεκρούς μαθητές και 99 τραυματίες, δίνοντας μια ελαφρώς διαφορετική εικόνα ως προς τον αριθμό των τραυματιών και την ιδιότητα των νεκρών.

Συνολικά, επτά πτώματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της επαρχίας, ενώ 97 τραυματίες έλαβαν άμεσα ιατρική φροντίδα. Από τους τραυματίες, ορισμένοι μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ άλλοι εξακολουθούν να νοσηλεύονται, καθώς η κατάστασή τους απαιτεί περαιτέρω παρακολούθηση. Ο επαρχιακός αξιωματούχος της Κουνάρ δήλωσε πως ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς η κατάσταση ορισμένων τραυματιών είναι σοβαρή.

Οι δηλώσεις των αξιωματούχων

Ο Σάμι-ουλ-Χακ Χακ Μπαγιάν, επικεφαλής της διεύθυνσης Ενημέρωσης και Πολιτισμού της επαρχίας Κουνάρ, ήταν αυτός που διευκρίνισε ότι η έκρηξη συνέβη μέσα σε κατοικία κοντά στο σχολείο Σαγκάι. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι εκρηκτικές ύλες προορίζονταν για έργα οδοποιίας μεταξύ των επαρχιών Κουνάρ και Νουριστάν.

Από την άλλη πλευρά, ο αφγανός κυβερνητικός εκπρόσωπος παρείχε συμπληρωματικές πληροφορίες, δηλώνοντας ότι η έκρηξη έλαβε χώρα στην περιοχή Αντιρσίρ της επαρχίας Κουνάρ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, τα εκρηκτικά φυλάσσονταν σε αποθήκη και ανήκαν σε μεταλλευτικές εταιρείες, προσφέροντας μια διαφορετική εκδοχή για την προέλευση και τον σκοπό τους.

Αδιευκρίνιστες οι ακριβείς συνθήκες

Παρά τις δηλώσεις των αξιωματούχων και τις αρχικές πληροφορίες, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως το περιστατικό και να προσδιορίσουν τι ακριβώς οδήγησε στην πυροδότηση των εκρηκτικών υλών.

Η παρουσία εκρηκτικών υλών σε κατοικία, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από σχολείο, αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές. Η διερεύνηση συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν όλες οι παράμετροι του τραγικού αυτού ατυχήματος που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μαθητών και τον τραυματισμό δεκάδων ατόμων.

Με πληροφορίες από: Topontiki