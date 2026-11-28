Το Toyota Yaris Cross αναδείχθηκε πρωταθλητής στις ταξινομήσεις της κατηγορίας B-SUV στην ελληνική αγορά τον Οκτώβριο του 2026. Το μοντέλο της Toyota κατέγραψε 1.162 ταξινομήσεις, ξεπερνώντας σημαντικά τους ανταγωνιστές του. Στατιστικά, ένα στα πέντε καινούργια B-SUV που κυκλοφόρησαν τον συγκεκριμένο μήνα στην Ελλάδα ήταν ένα Yaris Cross.

Εντυπωσιακή επίδοση στην κατηγορία B-SUV

Η κατηγορία των B-SUV συγκέντρωσε συνολικά 5.434 ταξινομήσεις τον Οκτώβριο, καλύπτοντας το 38,73% της ελληνικής αγοράς καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Toyota Yaris Cross ξεχώρισε με τις 1.162 ταξινομήσεις του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), το μερίδιο του Yaris Cross στην κατηγορία των B-SUV έφτασε το 21,38%. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος επέλεγε τυχαία πέντε καινούργια B-SUV αυτοκίνητα που πήραν ελληνικές πινακίδες τον Οκτώβριο, το ένα από αυτά θα ήταν, στατιστικά, το συγκεκριμένο μοντέλο.

Σημαντικό προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών

Η διαφορά του Toyota Yaris Cross από τους άμεσους ανταγωνιστές του ήταν ιδιαίτερα αισθητή τον Οκτώβριο. Συγκεκριμένα, ταξινομήθηκαν 473 Peugeot 2008, 394 Suzuki Vitara και 236 Dacia Duster. Ακόμη και αν αθροιστούν οι επιδόσεις αυτών των τριών γνωστών μικρών SUV, το σύνολο φτάνει τα 1.103 αυτοκίνητα, αριθμός που το Yaris Cross ξεπέρασε κατά 59 μονάδες.

Η σύγκριση με το Peugeot 2008 έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το γαλλικό μοντέλο αποτελεί τον πλησιέστερο αντίπαλο του Toyota στην κατάταξη των B-SUV για το δεκάμηνο του 2026. Τον Οκτώβριο, για κάθε δύο Peugeot 2008 που ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα, πήραν πινακίδες σχεδόν πέντε Yaris Cross. Ακόμη και το Chery Tiggo 4, το οποίο σημείωσε καλύτερο μήνα από το Peugeot με 507 ταξινομήσεις, παρέμεινε κάτω από τις μισές επιδόσεις του Toyota Yaris Cross.

Διεύρυνση της διαφοράς στο δεκάμηνο του 2026

Το Yaris Cross είχε ήδη ένα προβάδισμα έναντι του Peugeot 2008 στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2026, με 6.352 ταξινομήσεις έναντι 5.187 αντίστοιχα, δηλαδή μια διαφορά 1.165 αυτοκινήτων. Μέσα στον Οκτώβριο, το Toyota πρόσθεσε άλλες 689 μονάδες στο προβάδισμά του, διευρύνοντας περαιτέρω την απόσταση.

Με δύο μήνες να απομένουν για το κλείσιμο του έτους 2026, το Yaris Cross έχει φτάσει τις 7.514 ταξινομήσεις. Το Peugeot 2008 ακολουθεί με 5.660 ταξινομήσεις, ενώ το Suzuki Vitara βρίσκεται στην τρίτη θέση με 4.336 μονάδες. Η απόσταση μεταξύ των δύο πρώτων μοντέλων έχει πλέον ανοίξει στις 1.854 μονάδες. Η επίδοση του Οκτωβρίου για το Yaris Cross ήταν περίπου 65% υψηλότερη από τον μέσο όρο των 706 ταξινομήσεων που κατέγραφε μηνιαίως τους προηγούμενους εννέα μήνες.

Υπεροχή έναντι του κλασικού Yaris

Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η σύγκριση του Yaris Cross με το κλασικό Toyota Yaris, εντός της ίδιας της γκάμας της Toyota. Το κλασικό Yaris κατέγραψε 531 ταξινομήσεις τον Οκτώβριο, επίδοση που του εξασφάλισε την πρώτη θέση στην κατηγορία των supermini.

Ωστότε, το Yaris Cross υπερδιπλασίασε αυτόν τον αριθμό, σημειώνοντας 631 περισσότερα αυτοκίνητα μέσα στον ίδιο μήνα. Στο δεκάμηνο του 2026, η μεταξύ τους απόσταση φτάνει τις 1.942 μονάδες, με 7.514 Yaris Cross έναντι 5.572 κλασικών Yaris. Οι δύο εκδοχές του Yaris, μαζί, συγκεντρώνουν 13.086 ταξινομήσεις. Αυτό σημαίνει ότι λίγο περισσότερα από ένα στα δέκα καινούργια επιβατικά που πήραν ελληνικές πινακίδες από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο του 2026 έφεραν το όνομα Yaris.

Με πληροφορίες από: Topontiki