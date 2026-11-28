Η 31χρονη που πήγε σε παιδική χαρά για να κλάψει και έφυγε με πρόστιμο 25 ευρώ

Μια 31χρονη μεταπτυχιακή φοιτήτρια στη Γερμανία, αντιμετώπισε μια απρόσμενη εξέλιξη σε μια ήδη δύσκολη ημέρα, καθώς της επιβλήθηκε πρόστιμο 25 ευρώ. Η γυναίκα, γνωστή με το όνομα Hana, είχε επιλέξει μια παιδική χαρά στο Γκελζενκίρχεν για να βρει λίγη ηρεμία και να μιλήσει στο τηλέφωνο με τη θεία της. Ωστόσο, η παρουσία της στον χώρο χωρίς τη συνοδεία παιδιού οδήγησε σε παρέμβαση των αρχών και την επιβολή της ποινής.

Η δύσκολη ημέρα και η επιλογή της παιδικής χαράς

Η 25η Οκτωβρίου του 2026 αποδείχθηκε μια ιδιαίτερα απαιτητική ημέρα για την 31χρονη Hana, η οποία βίωνε έντονο άγχος λόγω των σπουδών και των οικονομικών της. Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια, συριακής καταγωγής, αναζητούσε έναν τρόπο να εκτονωθεί και να μοιραστεί τις ανησυχίες της με ένα οικείο πρόσωπο. Για τον λόγο αυτό, αποφάσισε να τηλεφωνήσει στη θεία της και να της εξομολογηθεί όσα την απασχολούσαν.

Προκειμένου να βρει την απαραίτητη ησυχία και να μην την παρατηρεί κανείς, επέλεξε ένα παγκάκι στον χώρο της παιδικής χαράς του Glückaufpark, στο Γκελζενκίρχεν. Η επιλογή αυτή, όπως αποδείχθηκε, ήταν καθοριστική για την εξέλιξη των γεγονότων, καθώς η Hana δεν είχε μαζί της κάποιο παιδί, γεγονός που σύντομα θα την έφερνε αντιμέτωπη με τους τοπικούς κανονισμούς.

Η παρέμβαση των αρχών και το πρόστιμο

Ενώ η Hana βρισκόταν στην παιδική χαρά, τρεις υπάλληλοι της δημοτικής υπηρεσίας τάξης και ελέγχου (KOD) την πλησίασαν. Την ρώτησαν αν τα παιδιά που έπαιζαν εκεί κοντά ήταν δικά της. Η απάντηση της 31χρονης ήταν αρνητική, κάτι που οδήγησε τους υπαλλήλους να της ζητήσουν τα στοιχεία της.

Στη συνέχεια, της επέβαλαν πρόστιμο ύψους περίπου 25 ευρώ, εξηγώντας πως βρισκόταν σε έναν χώρο που προορίζεται αποκλειστικά για παιδιά και τους συνοδούς τους. Την επόμενη ημέρα, στις 26 Οκτωβρίου, η Hana έλαβε και τη σχετική γραπτή ειδοποίηση για το πρόστιμο, επιβεβαιώνοντας έτσι την ποινή που της είχε επιβληθεί.

Η αγανάκτηση της Hana και οι αντιδράσεις

Η 31χρονη δεν έκρυψε την έντονη αγανάκτησή της για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από τους υπαλλήλους. Σε συνέντευξή της, τόνισε ότι θα περίμενε μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση, ειδικά δεδομένου ότι βρισκόταν σε κατάσταση συναισθηματικής φόρτισης. «Πού βρίσκεται η ανθρωπιά σε αυτό; Όταν βλέπεις κάποιον να κλαίει, θα μπορούσες τουλάχιστον πρώτα να ρωτήσεις: “Είσαι καλά; Χρειάζεσαι βοήθεια;”», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και μεταξύ των κατοίκων της περιοχής του Γκελζενκίρχεν. Κάποιοι εξέφρασαν την άποψη ότι η επιβολή προστίμου σε μια γυναίκα που απλώς αναζητούσε λίγη ξεκούραση ήταν υπερβολική. Μάλιστα, ένας κάτοικος ανέφερε ότι χρησιμοποιούσε το συγκεκριμένο παγκάκι επί δεκαετίες χωρίς να έχει αντιμετωπίσει ποτέ ανάλογο πρόβλημα, υπογραμμίζοντας την ασυνήθιστη φύση του περιστατικού.

Παρόλο που η Hana δεν αμφισβήτησε την ανάγκη ύπαρξης κανόνων για την προστασία των παιδιών, επέμεινε στην άποψη ότι η ανθρώπινη προσέγγιση και η ενσυναίσθηση είναι εξίσου σημαντικές. Η ίδια θεωρεί ότι η αυστηρή εφαρμογή των κανονισμών δεν πρέπει να παραβλέπει τις προσωπικές συνθήκες και τις ανάγκες των πολιτών.

Η θέση της δημοτικής αρχής και οι κανονισμοί

Από την πλευρά της δημοτικής αρχής, ο εκπρόσωπος των Χριστιανοδημοκρατών στο δημοτικό συμβούλιο, Simon Nowack, υπερασπίστηκε τον κανονισμό που εφαρμόστηκε. Ο κ. Nowack εξήγησε ότι οι παιδικές χαρές προορίζονται για παιδιά και ότι η παραμονή ενηλίκων χωρίς τη συνοδεία παιδιών γενικά δεν επιτρέπεται, τονίζοντας τον προστατευτικό χαρακτήρα των εν λόγω χώρων.

Σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες που ισχύουν στην περιοχή, άτομα άνω των 14 ετών που παραμένουν σε παιδικές χαρές μπορούν να αντιμετωπίσουν πρόστιμα, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως και περίπου 50 ευρώ. Ωστόσο, αναφέρθηκε ότι οι σχετικές πινακίδες που βρίσκονταν στον συγκεκριμένο χώρο του Glückaufpark δεν ανέφεραν ξεκάθαρα το ηλικιακό όριο, κάτι που ενδεχομένως να προκαλεί σύγχυση στους πολίτες.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις και από εκπροσώπους της αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο του Γκελζενκίρχεν. Οι εκπρόσωποι αυτοί υποστήριξαν ότι στην περίπτωση της Hana, μια απλή προφορική σύσταση θα ήταν αρκετή, αντί για την άμεση επιβολή προστίμου.

Τόνισαν επίσης ότι η υπερβολικά αυστηρή εφαρμογή των κανόνων δεν πρέπει να περιορίζει την καθημερινότητα και την ελευθερία των πολιτών, καλώντας σε μια πιο ευέλικτη και ανθρώπινη προσέγγιση από τις δημοτικές υπηρεσίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta