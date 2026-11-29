Η Ιλόνα Στάλερ, ευρύτερα γνωστή ως «Τσιτσιολίνα», ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για τη δημαρχία της Ρώμης, δηλώνοντας την πεποίθησή της ότι μπορεί να προσφέρει «νέα ενέργεια» στην ιταλική πρωτεύουσα. Η πρώην βουλευτής στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της σε πρακτικά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, ενώ ασκεί κριτική στον νυν δήμαρχο για την κατάσταση των υποδομών και του πρασίνου της πόλης. Η 75χρονη πρώην πορνοστάρ δεσμεύεται να κάνει τη Ρώμη «πιο σέξι» στο πλαίσιο της προεκλογικής της εκστρατείας.

Η επιστροφή της Τσιτσιολίνα στην πολιτική σκηνή

Η Ιλόνα Στάλερ, η οποία έγινε διάσημη ως η πρώτη γυναίκα που έδειξε τα στήθη της σε ζωντανή μετάδοση της ιταλικής τηλεόρασης, διεκδικεί τη δημαρχία της Ρώμης, μιας πόλης που αριθμεί 3,5 εκατομμύρια κατοίκους. Η υποψηφιότητά της σηματοδοτεί την επιστροφή της στην ενεργό πολιτική δράση, με μια ξεκάθαρη ατζέντα για την αναζωογόνηση της πρωτεύουσας.

Η ίδια δηλώνει πεπεισμένη ότι η παρουσία της μπορεί να φέρει μια νέα πνοή στην πόλη, εστιάζοντας σε θέματα που αγγίζουν άμεσα τους κατοίκους. Η δέσμευσή της να κάνει τη Ρώμη «πιο σέξι» αποτελεί μέρος της συνολικής της προσέγγισης για την αναβάθμιση της εικόνας και της λειτουργικότητας της πόλης.

Η πολιτική και καλλιτεχνική της διαδρομή

Η Στάλερ έχει ήδη διαγράψει μια αξιοσημείωτη πορεία τόσο στον καλλιτεχνικό όσο και στον πολιτικό χώρο. Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται ταινίες όπως το «Chocolate Banana» και το «I F—ed an Alien», οι οποίες την καθιέρωσαν ως μια από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της Ιταλίας.

Η πολιτική της δράση ξεκίνησε νωρίτερα, καθώς υπήρξε μέλος του ιταλικού κοινοβουλίου από το 1987 έως το 1992. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εκπροσώπησε το φιλελεύθερο Ριζοσπαστικό Κόμμα, αποκτώντας εμπειρία στα κοινοβουλευτικά δρώμενα και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Περιβαλλοντικές προτεραιότητες και κριτική

Στην τρέχουσα εκλογική αναμέτρηση, η Ιλόνα Στάλερ έχει στρέψει την προσοχή της σε πιο πρακτικά ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Ρώμης. Μεταξύ των βασικών της προτεραιοτήτων είναι η φύτευση δέντρων σε διάφορες περιοχές της πόλης, με στόχο την αύξηση του πρασίνου και τη βελτίωση του αστικού τοπίου.

Παράλληλα, έχει εκφράσει έντονη κριτική προς τον νυν δήμαρχο, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, αναφορικά με την κατάσταση των υποδομών της πόλης και την ανεπαρκή, κατά την άποψή της, διαχείριση του πρασίνου. Η Στάλερ υποστηρίζει ότι η Ρώμη χρειάζεται άμεσες παρεμβάσεις για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες.

Το ζήτημα των αγριόχοιρων της Ρώμης

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ζητήματα στα οποία εστιάζει η υποψήφια δήμαρχος είναι η διάσωση του πληθυσμού των αγριόχοιρων της Ρώμης από τη σφαγή. Οι αγριόχοιροι, συχνά μαζί με τα αγριογουρουνάκια τους, παρατηρούνται να κινούνται σε πολυσύχναστους δρόμους, να περνούν ανάμεσα στα αυτοκίνητα και να αναζητούν τροφή σε σκουπίδια που δεν έχουν συλλεχθεί.

Η Ιλόνα Στάλερ έχει τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα, δηλώνοντας στην εφημερίδα Corriere della Sera ότι «αντί να τους εξοντώνουμε, πρέπει να τους φροντίζουμε, αφήνοντας τη φύση να ακολουθήσει τον φυσικό της κύκλο». Η ίδια έχει περιγράψει ένα περιστατικό όπου είδε έναν θηλυκό αγριόχοιρο με έξι γουρουνάκια να διασχίζουν τη Via Cassia, μια από τις κύριες αρτηρίες της Ρώμης, τονίζοντας ότι «ήταν όλα στη σειρά».

Η πρώην πορνοστάρ έχει εκφράσει την αντίθεσή της στις αποφάσεις των αρχών να επιτρέψουν το κυνήγι των ζώων, αναρωτώμενη «Γιατί οι αρχές έδωσαν το πράσινο φως για να τα πυροβολήσουν; Πρέπει να τα αφήσουμε ήσυχα». Η θέση της αυτή υπογραμμίζει την ευαισθησία της σε θέματα προστασίας της άγριας ζωής εντός του αστικού περιβάλλοντος.

Η ζωή στην Isola Farnese

Η Ιλόνα Στάλερ κατοικεί στην ημιαστική περιοχή της Ρώμης που ονομάζεται Isola Farnese. Η επιλογή της να ζει σε μια περιοχή που βρίσκεται στα όρια της πρωτεύουσας, όπου η φύση συναντά το αστικό τοπίο, ενδεχομένως να έχει επηρεάσει την ευαισθητοποίησή της σε περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως αυτό των αγριόχοιρων. Η καθημερινή της επαφή με αυτά τα ζητήματα φαίνεται να διαμορφώνει μέρος της προεκλογικής της ατζέντας.

Με πληροφορίες από: Enikos