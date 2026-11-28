Το πρώτο ντέρμπι των Δικεφάλων για το φετινό πρωτάθλημα, μεταξύ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, θα διεξαχθεί την Κυριακή 29 Νοεμβρίου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η αναμέτρηση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είναι η πρώτη που λαμβάνει χώρα τον μήνα Νοέμβριο μετά από εννέα χρόνια. Η τελευταία φορά που οι δύο ομάδες συναντήθηκαν σε ντέρμπι πρωταθλήματος τον συγκεκριμένο μήνα ήταν τη σεζόν 2017-18, σε έναν αγώνα που είχε σημαδέψει την πορεία τους.

Η σπάνια συνθήκη του Νοεμβρίου

Η φετινή αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια αποτελεί ένα σχετικά σπάνιο γεγονός για το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεδομένου ότι είναι το πρώτο ντέρμπι των δύο Δικεφάλων που διεξάγεται τον μήνα Νοέμβριο έπειτα από εννέα ολόκληρα χρόνια. Η τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο ήταν κατά τη διάρκεια της σεζόν 2017-18, μια περίοδος με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία των δύο συλλόγων.

Από εκείνη την αναμέτρηση και έπειτα, οι δύο ομάδες έχουν διασταυρώσει τα ξίφη τους συνολικά 41 φορές, τόσο στο πλαίσιο του πρωταθλήματος όσο και του Κυπέλλου Ελλάδας. Αυτό το στατιστικό υπογραμμίζει την ασυνήθιστη φύση της φετινής συνάντησης τον ενδέκατο μήνα του έτους, προσδίδοντας της μια ξεχωριστή διάσταση.

Το ντέρμπι του 2017-18 και η νίκη της ΑΕΚ

Στο τελευταίο ντέρμπι των Δικεφάλων που διεξήχθη Νοέμβριο, τη σεζόν 2017-18, η ΑΕΚ είχε καταφέρει να επικρατήσει του ΠΑΟΚ με σκορ 1-0. Εκείνη η αναμέτρηση είχε διεξαχθεί υπό διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με τις σημερινές, καθώς δεν υπήρχε ακόμα η τεχνολογία του VAR για την υποστήριξη των διαιτητικών αποφάσεων.

Επιπλέον, ο αγώνας δεν είχε φιλοξενηθεί στο φυσικό σπίτι της Ένωσης, τη Νέα Φιλαδέλφεια, γεγονός που προσέθετε ένα ακόμα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην αναμέτρηση. Η νίκη αυτή είχε θεωρηθεί ιδιαίτερα σημαντική για την ΑΕΚ, καθώς της είχε δώσει ώθηση στην προσπάθειά της για την κατάκτηση του τίτλου του πρωταθλητή.

Ένας αγώνας με ένταση και διακυβεύματα

Εκείνο το ντέρμπι του Νοεμβρίου του 2017-18 είχε χαρακτηριστεί από ένταση και πάθος, περιλαμβάνοντας τρεις κόκκινες κάρτες, αλλά και ένα «μπουκετίδι» που είχε λάβει χώρα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά τα γεγονότα είχαν επισκιάσει την αναμέτρηση, προσδίδοντας της έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι.

Η σημασία του συγκεκριμένου αγώνα ήταν μεγάλη, καθώς διεξήχθη λίγο πριν οι δύο ομάδες καταφέρουν αμφότερες να σπάσουν τη μακρά περίοδο που βίωναν δίχως τον τίτλο του πρωταθλητή. Η νίκη της ΑΕΚ σε εκείνη την αναμέτρηση είχε δώσει μια σημαντική ώθηση στην πορεία της προς την επίτευξη των στόχων της.

Η σημερινή αναμέτρηση και το βαθμολογικό διακύβευμα

Το επερχόμενο ντέρμπι της Κυριακής (29/11) στη Νέα Φιλαδέλφεια φέρει επίσης σημαντικό βαθμολογικό διακύβευμα για τις δύο ομάδες. Ως το πρώτο ντέρμπι των Δικεφάλων για το φετινό πρωτάθλημα, η έκβασή του αναμένεται να επηρεάσει την ψυχολογία και την πορεία τους στις επόμενες αγωνιστικές.

Η αναμέτρηση αυτή, που διεξάγεται εννέα χρόνια μετά την τελευταία Νοεμβριανή συνάντηση, βρίσκει την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να διασταυρώνουν ξανά τα ξίφη τους σε μια περίοδο όπου κάθε βαθμός είναι κρίσιμος για την επίτευξη των στόχων τους στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta