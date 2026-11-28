Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάθε λόγο να παρακολουθεί με ικανοποίηση όσα συμβαίνουν στην Κεντροαριστερά. Οι δύο βασικοί ανταγωνιστές για την εκπροσώπησή της, το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ, έχουν μεταφέρει το κέντρο βάρους της αντιπολιτευτικής τους δραστηριότητας ο ένας απέναντι στον άλλον. Πλέον, από τις καταγγελίες και τις βαριές κουβέντες, οι σχέσεις τους κλιμακώνονται σε προαναγγελίες δικαστικών προσφυγών, δημιουργώντας ένα τοπίο αμοιβαίας αποδυνάμωσης.

Η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης

Η αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ έχει λάβει διαστάσεις γενικευμένου πολέμου. Το ΠΑΣΟΚ ζητά την παραίτηση του γραμματέα της ΕΛΑΣ, ενώ η ΕΛΑΣ, από την πλευρά της, καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ ότι προετοιμάζει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Οι κατηγορίες αυτές ανταλλάσσονται με ένταση, με κάθε πλευρά να προσπαθεί να αποδείξει ότι ο άλλος είναι χρήσιμος στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Επιπλέον, η Χαριλάου Τρικούπη, έδρα του ΠΑΣΟΚ, προαναγγέλλει νομικές ενέργειες κατά της Μαριζέτας Αντωνοπούλου. Τα δύο κόμματα ανταλλάσσουν κατηγορίες για το ποιο εξυπηρετεί περισσότερο τη Δεξιά, με τον τρόπο που εξελίσσεται η σύγκρουση να κινδυνεύει να δικαιώσει και τις δύο πλευρές ως προς την αμοιβαία αποδυνάμωση.

Πολιτικός νανισμός και δημοσκοπικά δεδομένα

Το πολιτικό αποτέλεσμα αυτής της αντιπαράθεσης είναι η αμοιβαία αποδυνάμωση των δύο κομμάτων. Ο ένας κονταίνει τον άλλον, χωρίς κανείς να αποκτά το ύψος που χρειάζεται για να αμφισβητήσει την κυβερνητική κυριαρχία. Αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πολιτικός νανισμός, καθώς η εσωτερική σύγκρουση δεν επιτρέπει σε κανένα από τα δύο κόμματα να αναδειχθεί ως σοβαρή εναλλακτική.

Το πρόβλημα αυτό αποτυπώνεται καθαρά στους δημοσκοπικούς συσχετισμούς. Στην πρόθεση ψήφου της Pulse, στις 16 Νοεμβρίου, η Νέα Δημοκρατία καταγραφόταν στο 26,5%. Η ΕΛΑΣ βρισκόταν στο 13,5% και το ΠΑΣΟΚ στο 11%. Με τέτοιες αποστάσεις, η επικράτηση στον μεταξύ τους ανταγωνισμό δεν συνιστά αυτομάτως βήμα προς την εξουσία, αλλά μπορεί απλώς να αναδείξει τον ισχυρότερο ανάμεσα σε δύο αδύναμους διεκδικητές, ενώ η ΝΔ εξακολουθεί να προηγείται καθαρά.

Οι στόχοι των ηγετών και η εικόνα τους

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιδιώκει να αποδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη σοβαρή και αξιόπιστη εναλλακτική λύση διακυβέρνησης. Από την άλλη πλευρά, ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να συγκροτήσει τον πόλο που θα εκφράσει το αίτημα της πολιτικής αλλαγής. Ωστόσο, η δημόσια εικόνα τους καθορίζεται από την αλληλοεξόντωση, γεγονός που δυσκολεύει την προσπάθειά τους να πείσουν ότι μπορούν να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας.

Όσο η προσοχή τους στρέφεται στην εσωτερική διαμάχη, τόσο απομακρύνονται από τον στόχο να παρουσιαστούν ως ενωμένοι και ικανοί να διεκδικήσουν την εξουσία. Η αμοιβαία δυσφήμιση υπονομεύει την αξιοπιστία και των δύο, καθιστώντας δύσκολο για τους πολίτες να τους εμπιστευτούν για τη διακυβέρνηση.

Η κυβερνητική ωφέλεια από την εσωστρέφεια

Η κυβέρνηση αποκτά ένα πολύτιμο πλεονέκτημα από την κατάσταση που επικρατεί στην Κεντροαριστερά. Η δημόσια συζήτηση απομακρύνεται από τις δικές της ευθύνες και στρέφεται στην αξιοπιστία εκείνων που φιλοδοξούν να τη διαδεχθούν. Αυτό επιτρέπει στην κυβέρνηση να διατηρεί το προβάδισμά της, καθώς η αντιπολίτευση καταναλώνει τις δυνάμεις της σε εσωτερικές διαμάχες.

Η Κεντροαριστερά καταναλώνει τις δυνάμεις της στη διανομή μιας δεύτερης θέσης που, με τα σημερινά δεδομένα, απέχει σημαντικά από την πρώτη. Αυτή η εσωστρέφεια λειτουργεί προς όφελος της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η οποία βλέπει τους αντιπάλους της να αλληλοεξοντώνονται αντί να επικεντρώνονται στον έλεγχο του κυβερνητικού έργου.

Το ζήτημα των καταγγελιών και της διαφάνειας

Ασφαλώς, οι καταγγελίες για δημόσιες συμβάσεις απαιτούν απαντήσεις, ανεξαρτήτως κομματικού χρώματος. Καμία επίκληση της ενότητας της Κεντροαριστεράς δεν δικαιολογεί σιωπή ή ασυλία σε τέτοια ζητήματα. Η διαφάνεια και ο έλεγχος είναι απαραίτητα στοιχεία της πολιτικής ζωής.

Ωστόσο, το ζήτημα αρχίζει όταν ο έλεγχος μετατρέπεται σε γενικευμένο πόλεμο πολιτικής εξόντωσης και η συζήτηση για τη διαφάνεια καταλήγει σε διαγωνισμό για το ποιος είναι περισσότερο «δεκανίκι της Δεξιάς». Αυτή η μετατόπιση του διαλόγου από την ουσία των καταγγελιών στην αλληλοκατηγορία υπονομεύει την ίδια την αξία του ελέγχου και της διαφάνειας, στρέφοντας την προσοχή από τα πραγματικά προβλήματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki